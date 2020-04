České RPG Aledorn se po rozpadu studia posouvá k dokončení

Windows

Malé nezávislé studio Team21 pracuje na vývoji fantasy RPG Dungeons of Aledorn už přes sedm let – vlastně spíš pracovalo do doby, než se loni rozpadlo. Projekt ale naštěstí neskončil, jen došlo k jeho přejmenování na Aledorn a práce navzdory turbulentnímu osudu vývojářů vesele pokračuje dál. Nové studio NoEZ Games odhaluje novou grafiku hry a detaily o jejím stavu.

Studio Team21 se po dlouhých vnitřních neshodách rozpadlo loni v červenci, kdy jsme zároveň vyzpovídali hlavního představitele projektu, Láďu „Nefarita“ Štojdla. V rozhovoru nám prozradil, co vedlo k rozpadu studia, v jakém stavu se tehdy projekt nacházel a co ho a programátora Martina „Arbitra“ Mikše čeká poté, co se od nich odtrhl hlavní grafik hry.

Oba si založili nové studio NoEZ Games, které si dalo za cíl dokončit Dungeons of Aledorn a dodat ho backerům, kteří v roce 2015 podpořili úspěšnou kickstarterovou kampaň. Měli příběh, měli svět, měli mechanismy, ale přišli o veškeré grafické materiály.

Po půlroce zapálené práce nám konečně prezentují, jak hra vypadá v novém grafickém podání (viz galerii výše). Nejde ovšem jenom o assety vyplňující scénu, ale také hru se světlem, které je pro Aledorn a jeho hratelnost klíčové. V tahových soubojích určuje, jak dobře na nepřátele vidíte. Vliv na to mají jak plameny svíček a lustrů, tak denní doba, ve které se střídá prosluněný den se skutečně temnou nocí.

Ale od rozpadu původního týmu není vše sluníčkové. Láďa s Martinem měli problémy sehnat grafika, který by obstaral postavy. Našli se dva dobrovolníci z původního týmu, ale zápal jim dlouho nevydržel. Nakonec to chtělo ženskou ruku, jak se ukázalo, když se do NoEZ Games přidala Daniela, která se pustila do modelování zbrojí. Posléze se připojil další nadšený grafik a chlapcům tak spadl kámen ze srdce, když našli experty na něco, na co jsou sami krátcí.

Využili ale své dovednosti k vývoji vlastních nástrojů pro Unity, které jim značně usnadní práci s designem úrovní. Pokud vás tato techničtější stránka vývoje zajímá, přečtěte si o ní víc na oficiálním blogu hry.

I když došlo ke značnému pokroku, stále není ani zdaleka hotovo, jak vyšlo najevo, když jsem vyzpovídal autora projektu ohledně aktuálního stavu hry. Co se grafiky týče, stále zbývá dokončit spoustu lokací a efektů, ale práce v této oblasti postupují, poněvadž se Láďa Štojdl momentálně plně soustředí na level design.

Mezitím programátor Martin Mikš pracuje na novém systému questů, který by mohl být dokončený během dubna a pak se do hry začne sázet existující příběh se svými hlavními i vedlejšími úkoly. Vývojáře čeká propojování lokací a jejich „oživování“, soubojový systém v jádru funguje, ale je potřeba dodělat systémy jako vliv hexů, buffy, debuffy, skilly, kouzla a další.

Zdá se vám to jako spousta práce pro tak malý tým? Taky že je a studiu by se hodil jeden další člověk, který by se postaral o návrh vedlejších úkolů. Jinými slovy se hledá scénárista/designér, tak pokud se na něco takového cítíte být vhodnými kandidáty, kontaktujte tvůrci prostřednictvím oficiálního webu.

Datum vydání Aledornu je tedy v nedohlednu, ale nevypadá to, že by staronovému týmu chyběla chuť dotáhnout projekt do konce. A pravděpodobně skutečně budeme čekat do úplného konce, protože se nepočítá s early accessem. Autoři zvažují tak maximálně nějakou formu bety.