Casting seriálu Pán prstenů odhalen. Kdo bude hrát mladou Galadriel?

- Téma autor: Václav Pecháček

Natáčení seriálu Pán prstenů od společnosti Amazon začíná na Novém Zélandu už příští měsíc, takže se není čemu divit, že se konečně dozvídáme detaily o hereckém obsazení. Řada jmen byla neoficiálně odhalena už dřív, ale teď to máme potvrzené černé na bílém. Nečekejte příliš známé herce – ačkoliv je pravda, že se v seriálu objeví i lidé, kteří si střihli menší role ve Hře o trůny.

Připomínám, že seriál se odehrává ve Druhém věku Středozemě, tisíce let před událostmi prstenové trilogie. Proto neuvidíme mnoho postav známých z filmů Petera Jacksona, i když některé přece jen ano. Elfové jsou dlouhověcí, což platí i pro paní Galadriel, a právě tu by dle informací serveru Variety měla hrát velšská herečka Morfydd Clark (vlevo). Galadriel zas tak moc „mladá“ ovšem nebude vzhledem ke skutečnosti, že se narodila ještě před začátkem Prvního věku.

Již dříve jsme se dozvěděli, že Markella Kavenagh (vpravo) bude hrát postavu jménem Tyra. To nezní jako elfské jméno, proto bych ji tipoval spíš na nějakou númenorejskou mořeplavkyni.

A jak to je s tou Hrou o trůny? Ve Středozemi se objeví vynikající Joseph Mawle (na úvodním obrázku), tedy Benjen Stark z Noční hlídky, a také Robert Aramayo (níže na obrázku vlevo), který si v Branově flashbacku zahrál mladého Neda Starka, Benjenova bratra. Zatím nevíme, jakých rolí se tito dva Angličané ujmou, ale podle ostře řezaných rysů bych to taktéž viděl na nějaké Númenorejce. A Ismael Cruz Cordova (vpravo) by klidně mohl být umbarským šlechticem.

Za zmínku stojí ještě zkušený divadelní herec Owain Arthur, britsko-íránská herečka Nazanin Boniadi nebo Australan Tom Budge. Tvůrci seriálu neprozradili jejich konkrétní role, ale fanoušci už pomalu mohou začít vyvozovat, z koho bude krásný elf a kdo se hodí spíš na nějakého odporného služebníka temnoty. Na elfy bych odhadoval třeba Maxima Baldryho (vlevo) a Emu Horvath (vpravo).

Jak to vidíte vy? Téměř kompletní casting (chybí prý už jen pár důležitých rolí) najdete na serveru IMDb, tak se o svoje případné názory následně podělte v komentářích.