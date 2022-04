Březnové recenze na Games.cz: No žádná sláva…

5. 4. 2022 15:32 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Celkem 11 březnových her si od nás vysloužilo recenzi a jejich hodnocení obsahuje všechna čísla na škále od 3 do 9 bodů. Obecně se ale dá říct, že březen byl co do kvality velmi studenou sprškou po nabitém únoru a jeho vysoce kvalitních kouscích. Aby vám žádná z recenzí neunikla, najdete je všechny v seznamu níže.

„Gran Turismo 7 se stále tvrdohlavě drží starých zvyků a moc nového nepřináší, už vůbec ne v grafice. Jeho láska k automobilům vás ale vrátí do dětství, budete chtít sesbírat všechny ty naleštěné angličáky, se kterými je díky roky pilovanému jízdnímu modelu obrovská radost závodit. GT 7 je robustní balíček obsahující vedle výborné kariéry velkou spoustu dalších aktivit a není pochyb o tom, že vám vydrží klidně i na několik let. Jen mu musíte odpustit pár kostlivců ve skříni,“ hodnotí návrat slavných závodů Patrik Hajda.

„Rico London chce být klasickou béčkovou střílečkou, kterou ale sráží špatně nastavená obtížnost, technické chyby a ubíjející, nudné opakování toho samého pořád dokola,“ zoufá si Zbyněk Povolný.

„Akční MMORPG s překrásným a rozmanitým prostředím, propracovaným bojem a výborným PvE obsahem. Jen škoda urputné snahy všechno zamykat za denní příděl a náhodu,“ povzdechuje si Jan Slavík v recenzi nejpopulárnější novinky roku.

„Vynikající příběhové JRPG, které spojuje HD-2D styl grafiky s povedeným soubojovým systémem a ideálním nastavením obtížnosti. U Triangle Strategy vás udrží nejen bitvy, ale také příběh a vaše role v něm, která se může, vzhledem k několika možným koncům, hodně lišit,“ rozplývá se nad novým japonským RPG Aleš Smutný.

„Po zlaté éře studia PlatinumGames přichází jeho (snad jen dočasný) pád. Nezbývá než doufat, že se z nepovedeného pokusu o vlastní live service hru tvůrci oklepou a vrátí do starých, skvěle vyježděných kolejí. Babylon’s Fall sice umí jakžtakž zabavit souboji, ale jinak dělá jednu chybu za druhou, hráče trápí, nudí a zdržuje,“ neskrývá své zklamání nad tragickým selháním Patrik Hajda.

„Naprosto standardní a konzervativní přídavek, který má vše, co byste čekali: Tuny bodů k vyzobávání na mapě, pár nových zbraní a zbrojí – plus zajímavou mechaniku vysávání schopností z padlých nepřátel, se kterou si ale hra neumí poradit. Hratelnost, která se zajídala už před rokem, se nemění. Dokonce i nový mýtický svět trpaslíků a alfů je bez výraznější invence,“ soudí o dalším výletu Vikingů Jakub Malchárek.

„Syberia: The World Before neopakuje jedinou chybu svého zpackaného předchůdce. Staré dobré a spolehlivé ovládání myší je zpět, 3D kulisy s překrásnou architekturou a všudypřítomnými automatony vypadají líp než kdy dřív, postavy jsou živé a jejich vývoj poutavý. Příběh si dává pořádně načas, ale nakonec je uchvacující. Do této Syberie stojí za to zavítat,“ slibuje o čtvrtém příběhu Kate Walker Patrik Hajda.

„Atmosférická, ale jednotvárná výprava za záchranou Tokia udělá největší radost nadšencům do mytologie a východních náboženství. Mimo interaktivních mýtů ale spíš nudí. Příběh je hloupoučký, v magických soubojích chybí jakákoliv výzva či zadostiučinění a otevřený svět vyplňuje obsah obkreslený přes kopírák,“ říká na konto dlouho očekávané hororové akce Šárka Tmějová.

„Kirby nepřekročil vlastní stín a Forgotten Land je určen výhradně pro děti a jejich rodiče, případně pro nenáročné hračičky. Na tom ovšem není nic špatného,“ míní o další hře od Nintenda Pavel Makal.

„Akční RPG s kvalitním soubojákem, bohatými možnostmi při tvorbě hrdinské třídy, ale také žalostně špatným příběhem, nudným lootem, zastaralým designem a nepěknou grafikou. Bitky jsou zábavné a vyložená ztráta času se tudíž nekoná, ale k dispozici je i mnoho celkově kvalitnějších her,“ varuje před novou odbočkou FFka Jan Slavík.

„Autentický návrat do zlaté éry izometrických RPG. Z Black Geyser přímo sálá nostalgie a velká láska, se kterou vývojáři toto dílo stvořili. Bohužel současný stav hry lze jen těžko považovat za finální produkt. Výlet do světa Yerengalu zakopává o technické problémy, chybějící obsah a nedodělané systémy,“ posteskuje si Jakub Malchárek nad nenaplněným potenciálem oldschoolového RPG.

