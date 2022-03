Únorové recenze na Games.cz: Hromada devítek

1. 3. 2022 14:58 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Únor je na počet dní sice chudší měsíc, ale to neznamená, že by svět a herní průmysl zahálel nebo že by snad u nás na webu vyšlo málo recenzí. Kdepak – dost možná nejočekávanější hra letošního roku už vyšla, a pokud hraní Elden Ringu okupuje veškerý váš volný čas, patrně tohle shrnutí vůbec nečtete. Do jakých jiných únorových her se můžete jít schovat před zprávami o okupacích všeho druhu?

„Náročný vývoj se na Dying Light 2 v mnoha ohledech viditelně podepsal, pořád ale jde o vydařenou hru s hromadou obsahu na několik průchodů. Bavil jsem se od začátku do konce a to je hlavní,“ chválí parkourovou zombie akci Pavel Makal.

zdroj: Techland

„Strange Horticulture, je – jak už její název napovídá – velmi podivnou hrou. Kdy naposledy jste trávili hodiny rozpoznáváním rostlin a řešili s jejich pomocí tajuplné okultní záhady? Neotřelé spojení funguje překvapivě dobře, ale jenom za předpokladu, že se neštítíte simulací a rutinní pracovní náplně majitele obchůdku se zelení,“ pochvaluje si neobvyklý simulátor zahraničení Patrik Hajda.

zdroj: Iceberg Interactive

„Nesmírně stylová óda na kung-fu, náročná, kvalitní a zábavná. Škoda menšího rozsahu a divoké křivky obtížnosti, ale hra i přesto rozhodně stojí za pořízení,“ velebí Sifu místní mistr kung-fu Honza Slavík.

zdroj: Sloclap

„Mixování různých kultur je provedené skvěle, královský dvůr je ovšem mírné zklamání. Mělo to být lepší, ale jakmile rozšíření vyzkoušíte, hrát bez něj se vám bude příčit,“ soudí o prvním rozšíření pro Crusader Kings III Vašek Pecháček.

zdroj: Paradox Interactive

„Krok stranou od obvyklé formule, kterou se Pokémoni pyšní poslední čtvrtstoletí. Arceus není bez chyb technického ani designového rázu, ale zábava to je a dobře funguje jako experiment s jinou formou vyprávění o kapesních potvůrkách,“ hodnotí netradiční Pokémony v recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Nintendo

„Na pohled krásná pocta tradičním JRPG ze staré školy se skvělými taktickými souboji a úchvatným soundtrackem. Zážitek bohužel kazí nevyváženost herních prvků a technická stránka. Úchvatná prostředí kontrastují s příšernými animacemi, příběh neumí držet kvalitu a stabilní tempo, svět je prázdný, crafting zbytečný a dialogy patetické,“ píše o rozporuplném JRPG Jakub Malchárek.

zdroj: Archiv

„Silnou stránkou Forbidden West je spíš konzistentní kvalita než revoluční nápady. Pokračování pět let starého hitu je sice konzervativní, ale taky technicky precizní, designově sebejisté, příběhově rozmáchlé a osobní zároveň. A místy umí být vyloženě dechberoucí,“ nešetří chválou Aloyina nového dobrodružství Adam Homola.

zdroj: Guerrilla Games

„Je to sice třetí díl, ale opět působí čerstvě a kreativně. Zlo se šíří, dobro skomírá a výborně vymyšlená kampaň zajistí, že zábavu zažijí démoni i smrtelníci. Pokud jim tedy není líto chudáků medvídků…“ nadchlo vyvrcholení strategické warhammerové trilogie Vaška Pecháčka.

zdroj: Foto: Creative Assembly

„I když se vývojáři chlubí inspirací legendárními RPG a známými vývojářskými jmény, The Waylanders je jedno velké zklamání. Po příběhové stránce servíruje generický příběh a nekonzistentní postavy. Těžkopádné ovládání doplňují chyby, které vám zamezí v postupu příběhem. Hru bohužel nezachrání ani vcelku zábavný soubojový systém,“ varuje před tímhle RPG ze staré školy Kuba Špiřík.

zdroj: Gato Studio

„Roky čekání se vyplatily, Elden Ring dopadl skvěle. Otevírá se před vámi neskutečná porce obsahu na dlouhé měsíce a roky bádání, krásný svět a stále funkční návyková hratelnost. Škoda těch několika archaismů, které FromSoftware ne a ne opustit,“ napsal v recenzi o nejambicióznější soulsovce Pavel Makal.

zdroj: Bandai Namco

„Martha Is Dead vypráví mysteriózní příběh o smrti, který se nebojí zvratů. Tato psychologická jednohubka s podmanivým audiovizuálním zpracováním je spíše interaktivní film s velmi jednoduchými prvky adventury a minimem herních mechanismů. Příběh je ale správně zvrácený, matoucí a napínavý,“ hodnotí prvoválečný thriller Jakub Malchárek.

zdroj: Wired Productions

„Grid Legends mění způsob vyprávění příběhu v závodních hrách a vztahy s postavami se skvěle přenášejí z filmečků do strkanic na vozovce. Přetahování o první příčky zdatně doplňuje systém rivalů. Hru lze ale doporučit spíš začátečníkům ve světě motorsportu, pokročilejším jezdcům bohužel nepřinese výzvu ani uspokojivý jízdní model,“ neskrývá jisté zklamání Jakub Malchárek.

zdroj: Codemasters

„Návrat Lo Wanga je velkolepý navzdory tomu, že jde o obecně kratší a oproti předchůdci zjednodušenou hru. Ale právě díky minimalistickým systémům nic nebrání bleskurychlé, brutální a humorem nasáklé akci v nezvykle přímočarém sprintu k cíli, který mezi všemi těmi hrami s otevřeným světem působí jako zjevení. Famózní zjevení,“ říká o třetím díle polské akce Patrik Hajda.

zdroj: Sony

„Elex II je pokračováním, bez kterého bychom se obešli. Je to stále solidní hra postavená na osvědčených prvcích, ale stejně jako její předchůdce si i dvojka ukusuje zbytečně velké sousto a potěší především skalní fanoušky. Čistých pozitiv a radostných zážitků přináší příliš málo,“ píše v recenzi dalšího počinu Piranha Bytes Pavel Skoták.

zdroj: Piranha Bytes