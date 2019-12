Best of 2019: Nejoriginálnější hra

Nová kategorie! To tu loni nebylo! Jak vzrušující. A proč jsme si ji vybrali? Zkrátka se nám zachtělo ocenit ty hry, které přišly s nějakou zajímavou inovací, které se hrály jinak, které zkrátka dokonce i nám, herním redaktorům, co hrají víc, než by bylo zdrávo, ukázaly něco úplně nového a nečekaného. Pojďte se spolu s námi podívat na tři originální kousky, které se nám nesmazatelně vryly do paměti.

3. místo – Slay the Spire Že úžasná Slay the Spire pořádně rozčeřila vody herního průmyslu, dokazuje skutečnost, že nedlouho po jejím lednovém vydání se začaly vynořovat roje klonů toužících napodobit její strhující karetní mechaniky. A přitom je to tak jednoduché. Stačí zkrátka přistoupit na skutečnost, že singleplayerová karetka nemusí nutně znamenat Solitaire. Slay the Spire je na jedné úrovni karetní hra, v níž si pečlivě skládáte co nejsilnější balíček, ale na další úrovni se nacházejí RPG elementy, strategie spojená s průchodem úrovněmi, taktické bojování s několika nepřáteli naráz… Je to prostě perfektní mix, pokud vám nevadí čas od času smolně (a permanentně) umřít. 2. místo – Death Stranding Kodžima se toho vážně nebojí. Ten člověk nás roky napíná tajemnými trailery, sotva pípne o tom, co ve svém vývojářském kutlochu vlastně montuje – a pak se opováží vydat simulátor chůze, v němž je jednou z hlavních mechanik správa inventáře. Ale právě o tom to samozřejmě je. Zdánlivě naprosto nudná premisa je v podání Death Stranding strhujícím herním zážitkem, poněvadž cestování Sama Bridgese zničenou Amerikou, zatímco se mu na zádech viklá ohromný náklad a do uší hraje vynikající muzika, hraničí s genialitou. Když k tomu připočteme ještě neotřelý kooperativní multiplayer, v němž svoje pomocníčky vlastně vůbec nevidíte, je výsledkem počin, z nějž originalita odkapává jak časodéšť. 1. místo – Outer Wilds Ani to všechno ale nestačilo na první místo, které si pro sebe ukradla jiná výjimečná hra – Outer Wilds. Prvních dvacet minut se vám bude zdát, že hrajete celkem obyčejnou, i když krásnou a kreativní vesmírnou adventurku… než se vám to zdát přestane. Pozor, následující řádky obsahují SPOILERY. Jste připraveni se dozvědět, co se stane po oněch dvaceti minutách? Inu, všechno bouchne. Konkrétně tedy bouchne slunce, jenže jakmile bouchne slunce, všechno ostatní v jeho okolí má tendenci následovat. A vy se usmažíte. Ovšem místo abyste zůstali usmažení, probudíte se na stejném místě a ve stejnou chvíli jako posledně. Jste uzamčení v časové smyčce, zkoumáte sluneční soustavu, povídáte si se zatím ještě nedezintegrovanými kamarády, hledáte způsob, jak tomu všemu zabránit a sledujete neskutečně proměnlivý svět, který reaguje na blížící se katastrofu. Moře se vzdouvají, slunce se zvětšuje… Tolikrát umřete, tolikrát přijde vaše snažení vniveč, a přesto budete od prvního do posledního okamžiku očarovaní krásou a poetikou téhle hry. Řekněte, která jiná tohle dokáže?