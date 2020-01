Best of 2019: Nejlepší svět

Windows Xbox One Xbox One X PlayStation 4 PS4 Pro

Herní svět. Může být roztahaný na polovinu Spojených států, nebo se rozprostírat na malé plošině. V tom, jak jej vnímáme, nehraje roli samotná rozloha, ale jeho funkčnost. Nejen po stránce různých herních prvků, ale i po stránce emocionální, kdy vás svět dané hry pohltí a takřka plesáte nad tím, co před vás staví a jak dobře vám v něm je. Pojďme se společně podívat na ty nejlepší světy loňska.

3. místo – Outer Wilds

„Nejlepší svět“? V tomhle případě spíš „Nejlepší světy“, a když už jsme u toho, taky „Nejlepší prázdnota mezi nimi“. Sluneční soustava Outer Wilds, po níž se můžete volně pohybovat ve své chatrné vesmírné bárce, je nádherné místo k životu i k nevyhnutelné smrti.

Hudba od táboráku vás pohladí po duši, armageddon explodující hvězdy způsobí, že bude malá. Ta dušička ve vás. Hvězda bude naopak až příliš obrovská, ale než vás její žár dostihne, užijete si ten nejnádhernější výlet po koulích hlíny ve vakuu.

Skoro by se zdálo, že herní průmysl na tenhle typ hratelnosti zapomněl. Princ z Persie dávno usnul ve svých pohádkách a i Lara Croft to vzdala s komplexnějšími hádankami v rámci prostředí. No a pak se vyloupnul mladý Jedi od Respawnu a my jsme zajásali nad tím, jak je skvělé zkoušet se dostat v rámci úrovní dál nebo na skrytá místa.

Ve Fallen Order skvěle funguje detailní konstrukce jednotlivých levelů, které doplňuje povedené audiovizuální zpracování. V Respawnu jasně věděli, co chtějí ukázat a neutápí se v přehnaně epických a bombastických scénách. Cesta Cala Kestise je často velmi komorní a víc než burácení star destroyerů zde funguje přemýšlení nad tím, jak vyřešit další environmentální puzzle.

1. místo – Death Stranding

Svět Death Stranding je de facto dalším hrdinou samotné hry a klíčovou „postavou“ příběhu. Jeho objevování je radost, ale co je překvapivé, je radost po něm putovat. Což je docela důležité ve hře, ve které primárně chodíte.

Zdevastovaná, podivná Amerika je až hypnoticky fascinující místo. Místo, kde se před deštěm potřebujete schovat ne proto, abyste neprovlhli, ale abyste nezestárli. Kde vás dítě v mechanické děloze varuje před olejovitými monstry, která vás mohou odtáhnout kilometry daleko. Místo, kde mrtvoly explodují intenzitou menší atomovky a lidé se vracejí z mrtvých. Pokud pro nic jiného, pro naprosto unikátní svět stojí za to Death Stranding vyzkoušet.