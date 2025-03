12 pohodových her, které vás pohladí po duši

5. 3. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Ne všechny hry musí být o napětí, akci nebo záchraně světa. Některé tituly nám dávají prostor na chvíli zpomalit, užít si drobné radosti a ponořit se do poklidných světů. Pokud hledáte útěk od každodenního stresu, oddechové hry vám nabídnou pohodovou atmosféru, nenáročné herní mechanismy a hřejivé příběhy. Vybrali jsme dvanáct her, které vás pohladí na duši.

(Vyšlo v únoru 2016 na PC, Nintendo Switch, Android, iOS, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Vylezu ze svojí chatky. Zaleju květiny. Podrbu kočku. Posekám trávu. Řeknu si, že se dnes vydám do města. Po cestě pozdravím sousedy a rozhodnu se jít rybařit. Po třetí rybě si jdu zahrát do baru a pokecat si s dalšími sousedy. Jdu domů, nakrmím zvířata a jdu spát. Zítra se třeba vydám do podzemí, potřebuju rozšířit statek… Stardew Valley je ultimátně odpočinková hra, kde se staráte o svou farmu a vlastně i o svůj život, který jste si odjeli zlepšit na venkov. Kromě expanze svého rostlinného a živočišného majetku se můžete i oženit či vdát a pořídit si dítě. Ale nemusíte. Prostě si sem jen odskočte na pár klidných desítek minut sázet, plít, krmit, pečovat a nebo mlátit potvory v podzemí.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v březnu 2020 na Nintendo Switch – naše recenze)

Hra, která vzala covidem izolovaný svět útokem. Pohodové starání se o svůj dům a ostrov v rámci malé komunity zvířátek okouzlilo desítky milionů lidí a po právu. Neustálé rozvíjení herních mechanismů, jejich prohlubování a představování nových nabízí naprosto relaxační zábavu, kde největší konflikt budete mít s náhodnou tarantulí, vosím hnízdem anebo trochu hůř naladěným zvířecím sousedem – který vás ovšem stejně rád uvidí. Pozvolné tempo, kdy jeden reálný den odpovídá jednomu virtuálnímu, do vás hrne serotonin a dopamin z mnoha příjemných interakcí a objevování toho, jak moc tvůrci propracovali celý ekosystém ostrova. A navíc si tu plníte muzeum živými i zkamenělými exponáty.

zdroj: Nintendo

(Vyšlo v březnu 2025 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Není moc oddechovějších žánrů, než jsou tycoony. Nový přídavek do série Two Point se zaměřuje na oázy klidu a vědomostí: Muzea. Opět se můžete pustit do managementu s nadsázkou, tentokrát s důrazem na kurátorství, výpravy a především budování těch nejkrásnějších výstav, které kdy Two Point County mohla spatřit. Správa muzea dokáže být podobně návyková jako její předchůdci, takže ideální na dlouhé zimní večery, které jako by jinak vůbec neubíhaly.

zdroj: Sega

(Vyšlo v lednu 2022 na PC – naše recenze)

Máte malý obchod s rostlinami, houbami a staráte se o své (nejen) zelené svěřence a samozřejmě o zákazníky. Odměnou vám nejsou jen peníze, ale i znalosti, které můžete využít k expandování svého netradičního podniku v podobně netradičním městě. Hlavní náplní hry je identifikace rostlin z herbáře a interakce s obyvateli, kteří vám vypráví své pohnuté osudy a časem se objeví i vyšetřování jednoho úmrtí. Strange Horticulture do vše míchá okultismus, ovlivňování děje skrze cílené podávání rostlin s určitým účinkem a během toho všeho je vlastně pořád pohodová a bez většího stresu. Jen je prostě tak trochu podivná.

zdroj: Iceberg Interactive

(Vyšlo v prosinci 2023 na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS– naše dojmy)

Tak trochu příbuzný Animal Crossingu, ovšem s tradičními postavičkami od Disneyho. Zase máte dům, vesničku, či spíše město a plněním úkolů do něj přivádíte nové a nové postavičky, které patří do Disneyho světů, ať jde o Strýčka Skrblíka, nebo o Wall-Eho. Najdete tu příběh, ale prim hraje příjemně monotónní starání se o ves a sebe a interakce s vašimi oblíbenými hrdiny. Kvůli nim odpustíte i nějaké ty designové přešlapy a občas horší stabilitu hry.

zdroj: Disney

(Vyšlo v září 2014 na PC, PS4, Xbox One – naše recenze)

Přesunout se do virtuálního, méně komplikovaného života se dá i v populárním simulátoru The Sims 4. Pokud teda patříte k movitějším hráčům a hráčkám, protože všechna DLC ke hře vyjdou na více než 35 tisíc korun. Základ si ale můžete zahrát zdarma a čeká vás v něm slušná porce zábavy, stavění virtuálních příbytků a vedení Simíků ke šťastnému životu.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v listopadu 2022 na PC a Nintendo Switch – naše dojmy)

Co kdyby byl úklid domácnosti relaxačním dobrodružstvím? A Little to the Left přináší sérii logických hádanek o nepořádku a chaosu, který musíte uspořádat. Téměř každá obrazovka má vícero řešení, atmosféru dokresluje klidný soundtrack i roztomilé detaily, jako je třeba chundelatá bílá kočka, která vám občas schválně rozhází uklizený stůl. Jako v životě!

zdroj: Secret Mode

(Vyšlo v dubnu 2022 na PC a Nintendo Switch – naše recenze)

Nádherně relaxační a uvolněná hříčka vás nechá z hexových dílků stavět krásné krajinky poklidných vísek, říček, polí a lesů. Za každý správně umístěný dílek dostanete skóre a hrajete, dokud vám dílky nedojdou. Zkrátka až geniálně jednoduchá premisa, která vás ale krásně chytne a nepustí, protože se rozrůstající miniaturní svět neomrzí sledovat.

zdroj: Toukana Interactive

(Vyšlo v listopadu 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch)

Unpacking na první pohled vypadá jako minimalistická hra o vybalování krabic po stěhování, ale ve skutečnosti skrývá emocionálně silný příběh vyprávěný prostřednictvím věcí a jejich uspořádání. Bez jediného slova vás provede zásadními životními etapami bezejmenné hrdinky, kdy jemně naznačuje její vztahy, radosti, koníčky i ztráty. I její meditativní tempo a krásná pixelartová grafika jí pomohly stát se jednou z nejdojemnějších oddechových her posledních let.

zdroj: Witch Beam

(Vyšlo v prosinci 2022 na PC a Nintendo Switch)

Milé dobrodružství o malém aligátorovi, který si s přáteli hraje na hrdiny ve světě plném papírových nepřátel a kartonových pevností. Hra připomíná dětství strávené venku s partou kamarádů, nabízí nenásilnou hratelnost s nenáročnými úkoly a vtipnými dialogy. Ideální na pár hodin oddechu, když si chcete připomenout radost z fantazie a přátelství v dobách, kdy byl svět jednodušší.

zdroj: PlayTonic

(Vyšlo v září 2024 na PC)

Tiny Glade je budovatelská strategie malých dioramat, kde do nejmenších detailů pipláte záhadné hrady, útulné chaloupky a romantické ruiny. Díky poměrně volnému stavebnímu režimu máte nepřeberné množství možností, jak si budovy přizpůsobit přesně podle svého, zatímco hra zdobí paseky procedurálními detaily. Žádný management, žádné souboje, žádné cíle – jen relaxujete a měníte zapomenuté louky v okouzlující scenerie.

zdroj: Pounce Light

(Vyšlo v červenci 2022 na PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch – naše recenze)

Existuje něco uspokojivějšího než virtuální úklid? PowerWash Simulator vás možná přesvědčí o tom, že ne. Chopte se vapky a vydejte se sami nebo s přáteli do rozličných úrovní (a tematických DLC třeba ze světa Shreka nebo Warhammeru) zatočit s nepořádkem! Když máte všeho dost, poslouží hra jako balzám na duši.

zdroj: FuturLab