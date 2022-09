Disney Dreamlight Valley je po Animal Crossing novým králem úniku před realitou

16. 9. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Když 20. března roku 2020 vyšlo Animal Crossing: New Horizons, málokdo mohl tušit, o jak perfektní načasování jde. Zrovna začala zuřit světová pandemie, kdy jsme se všichni zavřeli do svých domovů a bez pořádných znalostí o nákaze se ze všech sil stranili ostatních. A v domácím vězení nám často pomáhal právě Animal Crossing, jehož nevinnost, roztomilost a denní potřeba pozornosti byla přesně tím, co jsme v těžkých časech potřebovali my.

S pandemií už to dávno není tak zlé. Sice tu s námi stále je, ale život jaksi jde dál, kola ekonomiky se musejí nadále otáčet a doma už nás nic moc nedrží. A do takové uspěchané doby vychází, tedy alespoň v předběžném přístupu, Disney Dreamlight Valley – hra, která nemá k Animal Crossing: New Horizons moc daleko, a v lecčems ho dokonce překonává.

zdroj: Vlastní foto autora

Vítejte v mém údolí

Disney Dreamlight Valley hraje na úplně stejnou notu jako zmíněný Animal Crossing, Stardew Valley a desítky dalších her, které vás vrhnou do malebného světa, v němž můžete nejen farmařit, ale i se socializovat s jeho milými obyvateli a věnovat se dalším rozmanitým aktivitám.

Hlavní devízou nové hry je samozřejmě ono slůvko „Disney“ v názvu, kdy zdejší obyvatelé nejsou ledajaké sovy a mývalové nebo obyčejní lidé, ale postavičky, které dobře znáte z animáků. Jedno údolíčko tu spolu sdílí Mickey Mouse, Kačer Donald, Skrblík, Remy, WALL-E, Moana, Kristoff a mnoho dalších ikonických hrdinů, s nimiž jsme vyrůstali, ale mnohdy nás provázejí i v dospělosti.

A právě s nimi se pojí prvek, kterým si mě Disney Dreamlight Valley získala, a jímž mi přijde o kus zábavnější a zajímavější než zmíněná konkurence. Nejde totiž jen o statické postavy, k nimž si tu a tam přijdete vyzvednout odměnu.

Každý z hrdinů a hrdinek má svůj vlastní příběh, svůj vlastní seznam úrovní k vylevelování, své vlastní odměny a jeden z několika způsobů, jak vám v údolí budou pomáhat. Každý vám může dělat parťáka a ať už budete dělat cokoliv, kromě své úrovně svým počínáním zvedáte i tu jejich, což můžete jedině podpořit krátkým pokecem a případným dárkem.

Od druhé úrovně si každou postavičku přiřadíte k jedné ze zdejších aktivit a kdykoliv pak s sebou budete vláčet například kouzelníka Merlina, kterého jste poslali rybařit, budete mít šanci na dvojitý úlovek. Jakmile chci nakutat trochu té rudy a drahokamů, nejprve zaskočím do obchůdku a požádám o pomoc Skrblíka (divné, já vím, ale má své světlé momenty), který mi tu a tam zajistí vypadnutí dalšího drahokamu navíc.

Je to vlastně triviální systém, ale hře přidává na hloubce. Čím více času trávíte s animovanými hrdiny, tím víc odměn na vás vysypou a tím více se o nich dozvíte. Jejich osobní příběhy a s nimi spojené úkoly jsou totiž rovněž uzamčené za levelováním a vždy tak nějak souvisí s rekonstrukcí celého údolí.

zdroj: Disney

Vzpomínání na zapomínání

Kdysi to tu totiž náramně žilo – všechny postavičky pěkně pohromadě ve vzájemné harmonii. Ale pak se cosi přihodilo, údolí zaplavily fialové ostnaté výhonky a obyvatelé začali nejen zapomínat, ale taky se úplně ztrácet. Proto budete například Mickey Mouseovi pomáhat navrátit do světa jeho kamarádku Minnie, která se mu občas zjevuje jako duch.

Ještě zajímavější je pak návštěva jiných světů. Nepředstavujte si nic jako otevřené lokace, ale ve své podstatě vás za tajemnými dveřmi čeká jedna místnost, v ní jeden úkol a po jeho splnění nový přírůstek do Dreamlight Valley.

Jako příklad uvedu říši Ratatouille, kde musíte myšákovi Remymu pomoct uvařit jídlo pro kritika včetně titulního zeleninového pokrmu. V kuchyni vás naučí spoustu nových receptů, a protože je hra Disney Dreamlight Valley přeplněná k prasknutí surovinami, které si navíc můžete sami vypěstovat, bude se vám návštěva Remyho světa náramně hodit.

zdroj: Vlastní foto autora

Poté bude na vás, kam do údolí umístíte Remyho honosnou vilu. V následném questu zase otevřete místní restauraci, kde vám Remy dále pomůže s nalézáním nových receptů, prodá vám hůře sehnatelné suroviny a je zkrátka radost sledovat, jak k jeho stolům usedají na pomyslné rande Kristoff spolu s Moanou. Jejich objednávky navíc můžete sami vyřídit a tím pořádně nakopnout jejich úroveň, pokud tedy znáte objednaný recept. Jinak vám nezbývá než experimentovat se surovinami a doufat v nejlepší možný výsledek.

Dreamlight Valley je jako bonboniéra – nikdy nevíš, co ochutnáš

A to je jen jedna z mnoha říší a obyvatel k zachránění, přičemž tvůrci budou přidávat další a další včetně již potvrzeného Toy Story. Co nevidět se pusté a liduprázdné údolí vaší zásluhou zbaví hrůzostrašných trnů, vyrostou nové budovy a s nimi nové možnosti a než se nadějete, bude to na zdejších pěšinách jako na Václaváku, jak jednotlivé postavičky mří s plným bříškem z restaurace do Skrblíkova obchůdku, abyste je příště nalezli na prosluněné pláži s prutem v ruce.

A nikdy se přitom nemůže stát, že by nebylo co dělat. Disney Dreamlight Valley na vás valí stovky výzev, které jsou tak jednoduché, jako každý den sklidit pět plodin, znovu zasadit, zastřihnout trny, s někým si popovídat a tak podobně. Plníte je, aniž byste se na ně zaměřili a nemusíte se tak zaměstnávat jejich zkoumáním.

Hra vás neustále odměňuje speciální měnou, za kterou si ve hře odemykáte další a další obsah. Touto měnou jsou zapečetěné dveře do dalších říší, ale i nové oblasti údolí, kde naleznete další a další typy surovin, další postavy, další příběhy a tak dále a tak dále.

Přitom si tu za reálné peníze nic nepořídíte. Tedy alespoň zatím, do budoucna bych se zavedení mikrotransakcí vůbec nedivil. Už teď je ve hře jakýsi battle pass, kde si plněním obtížnějších výzev odemykáte kosmetické doplňky a s takovým materiálem by bylo vážně pozoruhodné, kdyby ho tvůrci časem nějakým způsobem nezpoplatnili.

Když nevíte, kam dřív skočit

Je až k nevíře, kolik toho ve hře můžete najít už v jejím předběžném přístupu. Jak procházím jednotlivé nabídky, napočítávám tisíce kusů oblečení, nábytku a dalších doplňků. Běžně na tohle moc nejsem, ale když se mi do rukou dostal nádherný pletený svetr z Ledového království, byl jsem štěstím bez sebe.

zdroj: Vlastní foto autora

Párkrát jsem ale zalitoval, že jsem se rozhodl hrát za muže, protože pohádky z dílny Disney jsou přeci jen plné princezen a mně se šatník plní pestrobarevnými šaty, které se k mému vousatému avatarovi přeci jen hodí o něco méně než rybářský klobouk s výletním batůžkem.

Svobodu v dekorování máte obrovskou. Nejenže si můžete vybavovat svůj vlastní dům, který lze za peníze i vylepšit a zvětšit, stejně tak totiž vylepšujete i zmíněnou restauraci, Skrblíkův obchod, Goofyho prodejní stánky a kdykoliv vás někdo obdaruje novým předmětem, můžete ho dát prakticky kamkoliv. Celé údolí je tak plně ve vaší moci, což je skvělý pocit.

Co se možných „pracovních“ aktivit týče, kromě zmíněného farmaření a vaření a dolování můžete ještě rybařit v rámci jednoduché minihry, vykopávat to, co ukrývá země nebo sbírat všechny dary přírody. A jsem si celkem jistý, že jsem ve hře ještě neviděl úplně všechno.

zdroj: Vlastní foto autora

Disney Dreamlight Valley navíc bere v potaz reálný čas vašeho zařízení, což musíte brát v potaz. Postavičky totiž dělají něco jiného ve dne a něco jiného v noci (například spí a nebudou se s vámi bavit), takže dobře zvažte, v jakých hodinách ke hře usednete. Každý den se pak resetují některé možnosti, jako například opětovné klábosení a obdarovávání obyvatel, abyste je mohli dále levelovat, objeví se nové trny k vyčištění, někde vyskočí nová truhla s oblečkem a tak dále.

Sympatické je, že na rozdíl od takového Stardew Valley si tady nemusíte projít kolečkem vylepšování předmětů, ale hned do začátku dostanete královský zlatý prut, který nepotřebuje návnadu, královskou zlatou konvičku, která nepotřebuje doplňovat vodu a tak dále.

Vědomí, že je mi rovnou dostupné vše, mi přišlo velmi osvěžující. Než jsem přišel na to, že ani královský zlatý krumpáč si neporadí s některými překážkami, takže tu přeci jen nějaký progres náčiní figuruje, ale vstup do hry mi i tak přišel přívětivější než ve zmíněné konkurenci.

Vada na kráse Elsy

Herní stránce tak prakticky nemám co vytknout, usmívám se od ucha k uchu a jakožto člověk, který má animáky nakoukané, jsem díky nadstandardní péči tvůrců o fanoušky v sedmém nebi. O technické stránce už se to bohužel říct nedá a Disney Dreamlight Valley zde využívá statusu předběžného přístupu a nemaskuje se za pomyslnou dokonalost.

Většinu času vše šlape jako hodinky, hra se nijak neseká, všechno krásně plyne. Ale místy mě na PlayStationu 5 pozlobí kamera, která po jistých úkonech odletí kamsi do nebes, než se dramaticky snese zpátky k mojí postavě.

Zaznamenal jsem i jedno zamrznutí, které si vyžádalo restartování celé hry. Největší vrtoch ale představuje současný stav systému vypadávání předmětů, které občas míří na nepředvídatelná místa. Jednou mi jen znemožnil sebrat nakutanou rudu, což se ještě dá přežít, ale když se totéž stalo s úkolovým předmětem, nastal velký problém. Úkol jsem totiž doteď nebyl schopný splnit, jelikož předmět nadále leží mezi stolkem a gaučem, kam se moje postava neprocpe.

zdroj: Vlastní foto autora

Ale to je už riziko předběžného přístupu a také jeho výhoda. Tvůrci všechny podobné mouchy snad vychytají dřív, než hru prohlásí za hotovou. A pokud se tak stane, nebude jí už vůbec co vytknout.

Moje nová závislost

Abych to nějak shrnul, Disney Dreamlight Valley mě neskutečně příjemně překvapila. Čekal jsem od ní trapný pokus o alespoň přiblížení se kvalitám Stardew Valley a Animal Crossing: New Horizons a odcházel jsem s pocitem, že jsem dostal jejich evoluci.

Hra je narvaná obsahem k prasknutí, vyniká zaměřením na příběhy a zapojením ostatních postav do všeho, co děláte, neustále vás něčím odměňuje, dychtíte po odemčení dalších oblastí, navštěvách dalších říší, záchraně dalších postav, které vám zase dají další odměny, úkoly a příběhy… Zkrátka vás lapí ve velmi zábavném a příjemném kruhu, z něhož není úniku.

zdroj: Vlastní foto autora

Těch pár větších vad na kráse snad opraví budoucí patche, ale už teď je nad slunce jasné, že Disney Dreamlight Valley vykročila správnou nohou – nedrží se vůbec zpátky, inovuje a do přeplněného žánru simulátorů života s vesnickou komunitou a farmařením vnáší čerstvý vítr. Nejen proto, že je plná známých postaviček, ale hlavně tím, jak s nimi pracuje. Fanoušci žánru a animáků nemají co řešit. Na nic nečekejte a jděte rovnou do early accessu.