Rozhovor s rapperem Marpem: „Já jsem starej gamer!“

21. 3. 2021 12:00 | Rozhovor | autor: Redakce Games.cz

Když se řekne Marpo, možná si vybavíte jeho nechvalně proslulý zápas v boxu proti slovenskému rapperovi Rytmusovi nebo taky nevídaný úspěch s vyprodanou O2 arénou, kde s kapelou TroubleGang pokřtil desku Dead Man Walking. Od té doby Marpo vydal dvě další alba a momentálně pracuje na nové desce, kvůli čemuž se vydal do Spojených států.

Nás ovšem víc zaujalo, že se nedávno stal ambasadorem hry World of Tanks Blitz. Když se mediálně známá osobnost mimo klasický herní rybníček zajímá o hry, je to vždycky příjemné vidět. A tak jsme se rozhodli udělat s Marpem rozhovor, kvůli jeho nabitému rozhovoru bohužel jen pomocí emailu. I tak ale bylo zajímavé zjistit, jaký hráč Marpo vlastně je.

Redakce: Ty jsi teď v Mexiku, pak se chystáš do USA. Na čem děláte?

Marpo: Abych mohl vstoupit do USA, musel jsem vycestovat na 14 dní mimo oblast Schengenu. Takže odpočinek u moře a pak rovnou do Louisiany, kde jsem fotil a točil komplet vizuály k nové desce Backwoods Bred. Tu budu vydávat nejspíš v červnu. Člověk ale s tím Covidem nikdy neví.

Jak se cestuje v době koronaviru?

Strašně mi vadí, jak lidi nadávají, že vy, co cestujete, přivezete nákazu do ČR. Tak zaprvé, v Česku už je toho tolik, že to člověk chytne vesměs všude. Zadruhé, letiště je v tuhle chvíli vlastně to nejbezpečnější místo. Bez antigenního testu nebo PCR se tam ani nedostanete. Statisticky je dokázané, že snad ani 1 % nakažených není zvenku. Ale kromě testu se cestovalo v klidu. Už jsem se mega těšil do letadla.

Řekneš něco víc o chystané desce?

Desku připravujeme s Marcusem Tranem už přes rok. Díky Covidu se to hodně prodloužilo. Do USA už jsem měl jet v listopadu, ale jak lítám často na Floridu, nějak mi nedošlo, že v Louisianě je v prosinci třeba 2 – 3°C. Teď už tam bylo přes 20°C, každý den jasno, to byla bomba.

Jaký je tvůj vztah ke hrám?

Já jsem starej gamer. První, na čem jsem hrál hry, bylo Atari. Potom Sega. Pak PC a skončil jsem u PSka.

Hraješ dneska?

Hraju na PlayStationu 5 a na mobilu. Miluju Call of Duty. Hraju hlavně online, ale vždycky je to tak, že PSko nezapnu třeba tři čtvrtě roku, protože nemám čas. Pak se tak stane a nikdo mě od toho nedostane. Jen doteď nemám rozbalené ani Red Dead Redemption 2 a Last of Us 2, což je hanba.

A co vlastně tvoje děti? Hrajou hry?

Ježíš, ty hrajou furt něco. Na PSku, na iPadech nebo telefonech. Ale spíš jde o to, jak moc času tráví s elektronikou, a to se snažím limitovat. V dnešní době je to hrozný problém. To je těžké, když ta hovada dětem zavřou i hřiště. Tak co mají ty děti dělat. Snažíme se hodně si hrát. Bojujeme, mám doma posilovnu v garáži, tak cvičíme. Hrajeme také různé stolní hry, ve kterých mě hodně inspiruje Mikoláš Tuček. Tímto zdravím legendu herního světa!

Jako ambasador World of Tanks Blitz – zajímá tě military svět? Hrál sis jako malý na vojáky?

Hrál, pořád. Miloval sem Ramba a Commando s Arniem. Bydlel jsem v Libčicích nad Vltavou, k čemuž se váže taková historka. Pan Novák na koupališti vysázel nové stromky. Sednul si spokojený, jak se mu to povedlo, a prý se stromky začaly hýbat. Proč? Rambo 1. Kamufláž!

Rapper Marpo | zdroj: Profimedia

Jaká byla reakce tvých fanoušků na ambasadorství World of Tanks Blitz?

Byl jsem překvapený, kolik lidí WoT hraje. Takže za mě jedině plus!

Nedávno sis vyzkoušel streamovat, jaké to bylo? Dokázal by sis představit, že se tím živíš?

Rozhodně. Mega by mě to bavilo. Živit se tím, že budu hrát online hry, u toho nadávat, a ještě to streamovat? Beru všema deseti.

Máš tetování Free Tibet. Nedávno se v herním světě řešil vliv Číny. Jak vnímáš vliv politiky ve hrách? Dokážeš si představit, že bys třeba nějaký produkt bojkotoval, pokud by firma byla v rozporu s tvým přesvědčením?

Určitě. Nedělám věci, které mi jsou proti srsti nebo proti přesvědčení, co mám. Takže si to rozhodně představit umím!