Woven – recenze pro milovníky roztomilých slonů

Windows

Vychází na platformách: PS4, Windows, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X

- Recenze autor: Jakub Šindelář

Těžko říci, co si o Woven pomyslíte při prvním spuštění. V podivném světě upleteném z vlny se objevuje ještě podivnější slon Stuffy, který chodí po dvou a kulhá. Jeho roztomilá chůze a nevinné vzezření dávají tušit, že jsme se ocitli v jakémsi pohádkovém světě pohádkové hry. Brzy ale zjistíme, že to je pravda jen částečně.

Abych byl přesnější, svět pohádkově opravdu vypadá. Tu se zelená tráva, tady kvete kytička, tady roste keříček a houbička. A vše je upředeno z materiálů, ze kterých kdysi naše babičky a prababičky tvořily oblečení.

Stuffyho počínání je doprovázeno excelentním výkonem vypravěče. Můžu upřímně říct, že mnoho lepších podání příběhu jsem ve hrách podobného typu nezažil. Vypravěč v podstatě komentuje veškeré dění kolem Stuffyho. Dělá to ale velice věrohodným způsobem tak, že se cítíte, jako byste skutečně byli součástí příběhu.

Parťáci na život a na smrt

Stuffy po chvíli bezcílného bloumání pustým světem potkává jakousi mechanickou včelku jménem Glitch. Záhy se z nich stává nerozlučná dvojka. Aby ne, když Glitch dokáže ve Stuffym vyvolávat zvláštní schopnosti, pomáhá mu objevovat různá zákoutí světa a poskytuje mu důležité informace. Stuffy se pro změnu stává Glitchovým průvodcem. Ten totiž ztratil paměť a snaží se najít cestu domů. Oba tak žijí v symbióze.

Vy se ujímáte právě Stuffyho, ale svým způsobem i Glitche. Ten dává interaktivním způsobem Stuffymu najevo, že může vykonat nějakou akci. Glitch je zároveň důležitá součástka do všech mechanických zařízení ve hře. Celý svět je sice tvořen vlnou, ale na mnohých místech je protkán stroji, které začnou fungovat až ve chvíli, kdy se jejich součástí stane Glitch.

Tím nejdůležitějším z nich, a také prvním, na který narazíte, je stroj, který mění vzhled Stuffyho. Měnit můžete barvy a textury, které vám pomáhá Glitch naskenovat během putování světem. Později dokonce ze Stuffyho můžete udělat koně, čuníka, žirafu a spoustu dalších zvířat. S tím přicházejí i nové schopnosti a možnosti, o nichž si povíme později.

Zdání klame

Ze začátku se všechno zdá být jednoduché, skoro až dětské. Většinou máte na výběr jednu, dvě možné cesty a hra vás víceméně navádí správným směrem. Glitch Stuffymu ukazuje, co kdy může provést a vám přijde, že jen klikáte a pozorujete, co se děje. Hra budí dojem nějaké dětské klikačky, kterou budete mít za dvě hodiny dohranou. Ale tenhle dojem je naprosto, zcela mylný.

Poté, co si osvojíte základy hry, se octnete ve víceméně otevřeném světě, kde si můžete dělat takřka co chcete. Můžete a nemusíte. Což je úžasné. Woven vás totiž téměř do ničeho nenutí.

Hlavní příběhová cesta je většinou na první pohled zjevná, vždy se před vámi otevře určitá část úrovně, kterou samozřejmě svým famózním projevem představí vypravěč. A pak už si dělejte, co chcete.

Není to ale až tak jednoduché, jak může vyznít. Woven je totiž především hra o skládání logických hádanek, a tak je váš postup mnohdy podmíněn právě nějakou akcí, která polechtá vaše mozkové závity. Glitch vám i nadále ukazuje, kdy můžete vykonat nějakou akci. Vy ale už nevíte, jaký efekt daná akce má a zda jste ji použili ve vhodnou chvíli.

Vysvětlím na jednoduchém příkladu. Se Stuffym přijdete ke zvadlé květině. Glitch vám ukáže, že můžete dupnout a květina rozkvete. Poté s jeho pomocí naskenujete texturu, kterou následně můžete Stuffyho přebarvit. Ale že do dané textury musíte nabarvit celého Stuffyho, abyste například splynuli s určitým okolím, což je nutné pro další postup, musíte už zjistit sami.

Na podobném principu funguje celé Woven. Logické hádanky jsou čím dál tím sofistikovanější, komplexnější a těžší. Věřím, že se u spousty z nich zapotíte. Hra má celkem 5 kapitol a její délka se může vyšplhat až k 10 hodinám, což je na záležitost s tak jednoduchými herními mechanikami a minimalistickým konceptem poměrně slušná dávka a i mě samotného překvapilo, jak dlouhý Woven je.

Pane doktore, vy jste se kochal

I místní svět je dost variabilní. Podíváte se do údolí, na pláž, do džungle nebo třeba do pouště. Zpracování jednotlivých úrovní je unikátní jak po vizuální stránce, tak i po stránce herní. Přestože se hádanky občas opakují, při jejich luštění jsem se nenudil. Občas jsem se načapal, jak z nějakého vyvýšeného bodu jen pozoruji krásně vybarvené dálky kolem sebe a kochám se výhledem. S tím souvisí také velice vhodně zvolený hudební doprovod, který do konkrétních situací skvěle zapadá.

I milovníci achievementů a sběratelství si přijdou na své. Všude po světě je spousta skrytých míst a místností, kde můžete naleznout právě různé textury na Stuffyho. Jsou zde i stroje, které postupně odhalují Glitchův příběh. Další mašiny poskytují po splnění jednoduchého úkolu plánky na další zvířata, kterými se může Stuffy stát.

Nutno říci, že při „předělávání“ Stuffyho se můžete doopravdy vyřádit. Mnohdy mohou vzniknout opravdu bizarní kousky a je zábava všechny ty kombinace zkoušet. Hráli jste někdy za železného kozla se žlutými záplatami? Tady můžete.

Na správné vlně

V pokročilejších fázích hry už budete mít poměrně slušnou zoologickou zahradu spojenou s farmou. Většina zvířat má své speciální schopnosti, které budete používat na jiné hádanky, což samozřejmě vyžaduje spoustu kombinování, chození a hledání měnících mašin a přemýšlení nad tím, co jste udělali špatně a co jste nepochopili.

To bych také zařadil k jednomu z nešvarů Woven – občas je poměrně zdlouhavý. Neustále totiž musíte někam přebíhat, vracet se a objevovat. Častokrát si myslíte, že někam postupujete a najednou zjistíte, že jste se ocitli na místě, kde jste už byli. Dalším záporem je kamera, která dost často dělá neplechu. Na druhou stranu to zas tolik nevadí, protože zde není příliš mnoho akčních scén, které by mohla špatná kamera kazit.

Woven obecně není akční trhák. Není to typ hry, ve které byste se vybili, někoho přemohli a jásali nad poraženým. Je to velice klidná záležitost, ve které máte spoustu času na rozvážné uvažování nad duchaplnými hádankami. Zároveň vám ale nijak nehází klacky pod nohy a dokážete si ji užít bez zbytečných průtahů. I přes krkolomné ovládání a pohyb Stuffyho je na tom Woven technicky dobře. Snad jen jednou jsem lehce propadl texturou, ale jinak vše fungovalo, jak mělo.

Důležitější ale je, že je na tom Woven dobře herně. Výše jsem psal, že se ze začátku jeví poněkud dětsky, což ale vůbec není nevýhoda. Naopak jde o výborný způsob, jak dětem ukázat nádherný herní svět a zároveň se, jako rodič, sám zabavit chytrými hádankami. A i pokud rodič nejste, dobrodružství malého sloníka a mechanické včelky stojí za vyzkoušení.