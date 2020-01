Transport Fever 2 – recenze

Windows

- Recenze autor: Jakub Šindelář

V dobách, kdy jsme jako lidstvo nebyli zvyklí na moderní technologie a všechno se muselo budovat poctivě rukama, nebylo snadné vytvořit dopravní infrastrukturu. Nejrychlejším způsobem přepravy byli koně, poté přišly vlaky. I tak trvalo často několik dní, než se k vám dostala káva nebo whisky, kterou jste si coby majitel hospody objednali. Navíc bylo třeba myslet také na pasažéry: touha cestovat je stará jako lidstvo samo. Pro ty z nás, co by se do těchto dob rádi vrátili, je tu Transport Fever 2, v němž si při troše trpělivosti a vůle vytvoříte vlastní dopravní impérium.

Celá galerie Napříč věky Je třeba říci, že jsem nezažil mnoho lepších způsobů, jak člověka vtáhnout do hry hned v úvodním menu. Znělka, kterou uslyšíte, vám jasně říká: „Pojď, zahraj si mě. Nabídnu ti přesně takový zážitek, jaký ode mě čekáš. A možná ještě o něco lepší. Zapni mě a uvidíš sám.“ A vy okamžitě dostanete chuť se pustit do hraní. Tenhle song vám bude znít v uších ještě několik následujících dní, to vám garantuju. Na výběr máte mezi kampaní a volnou hrou čili sandboxem. Kampaň vás provede dopravní historií od pravého westernu, kdy byli hlavním tahounem dopravy koně a pak přibyly vlaky, až po moderní dobu s letadly a automobily. V kampani procestujete celý svět v různých časových epochách. Podíváte se do Kanady, Mexika, Švýcarska, Skotska, Japonska a dalších zemí. V každé z nich se budete snažit plnit úkoly v tematicky skvěle zasazených dobách. Ke každé kampani dostanete úvodní informace včetně nastínění doby a děje. Rozmanitost a originalita každé jednotlivé mise je dechberoucí. Vždy se naučíte něco nového a získáte další vědomosti, pomocí kterých můžete vylepšovat svou hru. Free game je pak klasický sandbox. Na začátku si vygenerujete mapu s určitými nastavitelnými dispozicemi. Zvolíte si také kontinent a počáteční rok. No a pak už je to na vás. Pokud si jste jisti v kramflecích a máte rádi výzvy, klidně se hned vrhněte na free game. Doporučil bych ale radši projít alespoň část kampaně, kde si osvojíte základy hry a nebudete si připadat tak ztracení. Ať ti neujede vlak K dispozici máte několik způsobů přepravy – po silnici, po železnici, po vodě a vzduchem. Vaším úkolem je vytvářet linky mezi určitými strategickými body na mapě tak, abyste dosahovali pokud možno co největšího zisku. A můžete vytvářet opravdu zajímavé kombinace a řetězce. Například pro výrobu železa potřebujete rudu. Musíte tedy vytvořit nakládací plošiny, nakoupit vhodné dopravní prostředky a vytvořit spojení mezi těmito dvěma body. Železo pak můžete dodávat do zpracovatelských firem ve městě. Můžete spojovat svými linkami města, aby lidé mezi nimi mohli cestovat do práce. Můžete vytvářet systém městské hromadné dopravy. Možností je opravdu hodně. V pokročilejších fázích hry budete plánovat meziměstské lety a přepravovat lidi i náklad zanecháváním uhlíkové stopy. Transport Fever 2 je simulace. Nečekejte tak, že si postavíte pár zastávek, naházíte k nim spoje a výsledkem bude profit. Vše je třeba plánovat a promýšlet. Musíte sledovat obydlenost města, vytíženost jeho různých částí a dle toho plánovat dopravu. Dopravní prostředky nejezdí na vzduch, a tak jejich provoz samozřejmě něco stojí. Proto je třeba, aby přeprava byla co možná nejefektivnější a hlavně zisková. Je proto nutné přemýšlet opravdu komplexně a volit vhodná dopravní spojení: vědět, kdy se vám vyplatí vlak, kdy silniční přeprava a v jaké chvíli loď nebo letadlo. Při tom všem vám pomáhají různé ukazatele a statistiky, které jsou často tím, co rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. Sledujete tak například opotřebovanost strojů, jejich vytížení a hlavně jejich ziskovost nebo ztrátovost. Celkově je v Transport Fever 2 spousta tabulek a uživatelské rozhraní není úplně uživatelsky přívětivé, ale když mu dáte šanci, začnete se brzy orientovat. Celá galerie Neprojedeš dál Transport Fever 2 není příliš intuitivní hra. I když v kampani máte jakýsi trénink, kdy musíte splnit daný úkol, často vlastně pořádně nevíte, co po vás hra chce a jak misi splnit. Často se mi stávalo, že jsem zdlouhavě přemýšlel, co vlastně dělám špatně a proč to nefunguje, až jsem zjistil, že mi někde chybí kousíček cesty nebo železnice. Když jsme u těch cest, rád bych vypíchl naprosto příšerné ovládání stavby železnic. Nechápu, proč mě kolikrát hra nenechala udělat rovnou cestu a železnici točila do všech možných i nemožných úhlů. Pokud si chcete ušetřit nervy, stavějte spíše po menších úsecích. Tento způsob se mi osvědčil. Jak jsem psal výše, v neúprosném světě Transport Fever 2 má všechno svou cenu. Pokud tedy například postavíte špatnou cestu nebo dáte jakýkoliv objekt jinam, než jste chtěli, musíte jej odstranit. A za to samozřejmě platíte. Nikde jsem nenašel tlačítko, které by vracelo vaši akci, takže je třeba si dávat pozor a budovat s rozmyslem. Cesta je cíl Na Transport Fever 2 se mi nejvíc líbí maličkosti, které na první pohled nevidíte, ale v konečném důsledku právě ony vytváří výjimečný pocit z hraní. Především je to portfolio dopravních prostředků, které je jedním slovem úžasné. Vozidla jsou dobová a autentická. Myslím, že to ocení nejen milovníci historických či soudobých dopravních prostředků, ale zkrátka každý, kdo hru spustí. Ve hře se také vyskytují další detaily, které krásně dokreslují atmosféru. Na loukách a v lesích vidíte pobíhat medvědy, lišky, ovce. Ve vodě plavou ryby, ve vzduchu létají ptáci. Nejlepší na tom všem je, že prakticky při každém kliknutí na pohybující se objekt se objeví kamera, která jej sleduje. A vy máte možnost přepnout kameru do jeho perspektivy. Často jsem trávil dlouhé vteřiny kocháním se krajinou z lokomotivy vlaku nebo z paluby přepravní lodě. I přesto, že Transport Fever 2 nevypadá jako celek graficky nijak úchvatně (celá mapa je prakticky nějaká plovoucí ohraničená placka), tyto detaily vytvářejí úžasný dojem. Transport Fever 2 nepůsobí jako velká mainstreamová hra, i když cenově se tak tváří. Ve svém minimalistickém vzezření ale nabízí spoustu volnosti, skvělou hratelnost a desítky hodin zábavy. Dobová atmosféra navíc umocňuje herní zážitek a vy si opravdu můžete představit, jak tenkrát ta doprava fungovala. Přidejte k tomu podařený soundtrack a máte před sebou vynikající budovatelskou záležitost.