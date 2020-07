Trackmania – recenze

7. 7. 2020 18:00 | autor: Patrik Hajda

Série Trackmania se po letech opět vrací k oblíbeným formulím a nechybí jí nic z toho, co na ní máme tolik rádi. Na druhou stranu se poprvé ve své dlouhé historii odhodlala prozkoumat vody moderního předplatného, za které budete buď rádi, nebo se stane důvodem, proč se o nový díl leda tak otřete.

Ještě na chvíli ale odběhnu od kontroverzního platebního modelu a posvítím si na jádro hry. Jak se to hraje? Je to zkrátka čistá a nefalšovaná, stará dobrá Trackmanie. Stadionové formulky se prohánějí po křivolakých plošinách v závratných rychlostech, dovolují vám jít hodně daleko za limit vlastních možností a nedělají z vás hlupáky.

Auto vás poslouchá líp než dobře vycvičený labrador a umožňuje vám plně se soustředit na to nejdůležitější – perfektní projetí kratičké trati s cílem dosáhnout nejlepšího možného času. Trackmania v tomhle byla vždycky trochu jiná. Na trati jste o samotě nebo jen s duchy ostatních hráčů, tudíž se nemůžete vymluvit na agresivitu či pitomost protihráčů, ale za chyby si můžete sami.

Vlivem rychlosti hry, kdy spoustu tratí dokončíte v řádech jednotek, maximálně desítek vteřin. i díky zachování rychlosti po návratu k checkpointu, se brzy načapáte, jak jednu trať jedete už po desáté, dvacáté, padesáté, abyste vychytali každou zatáčku a objevili všemožné zkratky mezi asfaltem, trávou, šotolinou a ledem. Jinak se totiž budete koukat na nelichotivé pořadí, a to třeba ve světovém žebříčku, ale klidně i v žebříčku vašeho konkrétního kraje v České republice.

zdroj: Ubisoft

Časovky tvoří páteř Trackmanie už od nepaměti a způsob jejich provedení je důvodem, proč se spousty fanoušků rády vrací ke každému jednotlivému dílu. A ani tentokrát není pojetí závodů tím, co by vás na hře mohlo zklamat.

Výkrutu sem, zrychlovák tam

Sama o sobě nezklame ani druhá klíčová složka Trackmanie – editor tratí. Bohatost jeho nástrojů je ohromující. Sice jste omezení jen na stadionové formule a žádné jiné disciplíny z předešlých dílů se zde nevyskytují, ale i tak máte k dispozici desítky a desítky prapodivně zkroucených úseků trati umožňující vyrobit prakticky jakkoliv zamotanou trasu.

Představivosti se skutečně meze nekladou a je jen na vás, zda budete fér a vyrobíte náročnou, ale zvládnutelnou trať, která bude každého bavit, nebo je necháte projít peklem, které prakticky nepůjde dokončit. Zjistíte aspoň, jak jsou na tom vaše designérské dovednosti.

Editor sahá i mimo hru a umožňuje vám nahrávat například vlastní obrázky, které se v závodu budou skvět na obrazovkách billboardů, případně si jimi zkrášlíte stránku vlastního klubu. Už teď se uživatelské výtvory hemží replikami okruhů z Mario Kart s použitím oficiální grafiky. Jak dlouho asi bude trvat, než na dveře zaklepe nakvašené Nintendo?

Inu, editoru samotnému není co vytknout, ale… Je tu jedno velké ale.

zdroj: vlastní

Zaplať, brachu, chceš-li víc

Tím háčkem je kontroverzní platební model. Nejprve (relativně) dobrá zpráva: Nová Trackmania je v základu zdarma. Pokud si chcete jen tak zazávodit v 25 předpřipravených tratích, které se obměňují každé roční období, rovnou se do toho pusťte. Jízdní model Trackmanie je perfektní, zábavný a pokoření zlatých medailí všech závodů vám chvilku potrvá.

Zadarmo se dostanete i k editoru tratí, ale právě tady hodně rychle narazíte na jeho strohost. Zdarma totiž budete schopní vyrobit jen ty nejobyčejnější okruhy bez jakýchkoliv šíleností, protože ty jsou ukryté za předplatným. Takže pokud se k Trackmanii vracíte z velké části kvůli editoru a nejste kvůli tomu ochotní předplatit si pokročilé nástroje na rok za 10 eur, pak se radši vraťte k předchozím dílům.

A pokud se vracíte hlavně kvůli multiplayeru, láká vás soutěžit v ligách a tvořit si vlastní klub, plnit ho vlastními událostmi na vámi vytvořených tratích a chcete sledovat, jak se klub postupně plní lidmi, pro které vytváříte zábavu, případně chcete být něčeho takového sami součástí, pak už si připravte 30 eur na rok.

zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Vždy je ošemetné hodnotit cenu her. Každý to máme nastavené jinak, každý jsme ochotný utrácet za hry jiné peníze. Když ale na nový platební model Trackmanie nahlédnu z co nejobjektivnějšího hlediska, přijde mi vlastně poměrně velkorysý. Záleží jenom na tom, co od hry chcete.

Baví vás jen tak závodit? Pak dostanete skvělou hru zdarma. Chcete spolu se závoděním tvořit? 10 eur na rok není zase tolik a potrvá vám čtyři roky, než se dostanete na cenu, za kterou jste si před čtyřmi lety pořizovali Trackmania Turbo. A pokud se pídíte po klubech a ligách, pravda, to už vás vyjde dráž, ale zároveň tím dáváte jasně najevo, že se hře chcete věnovat naplno delší dobu.

Jestli vás má hra bavit úplně každý den po celý rok, nemůže to být úplně zadarmo. A pokud ani po jednom roce nebudete mít dost, tak možná sami sebe překvapíte, že vám nevadí dát za ni 800 korun ročně (pořád jde o zanedbatelnou částku ve srovnání třeba s předplatným World of Warcraft).

Nejvyšší předplatné mě osobně nijak neláká, protože v multiplayeru nejsem až tak kompetitivní, ale minimálně editor na jeden rok bych si jakožto tvořivá duše klidně zaplatil, protože jeho možnosti mě v této konkrétní Trackmanii bohatě uspokojují.

Jak pro koho

Nová Trackmania je tedy určená pro tři konkrétní typy hráčů: nenáročné občasné řidiče, kutily, co chtějí vytvářet vlastní tratě a odhodlané závodníky, kteří se hodlají ověsit vavříny vítězství nad skutečnými soupeři.

Přijde vám, že by vás hra mohla bavit, ale štve vás předplatné? Vyzkoušejte si její možnosti poskytované zdarma, které vás buď přesvědčí k utrácení, nebo půjdete o dům dál. A když na netradiční ekonomický model přistoupíte, dostanete další výbornou Trackmanii, takovou, jakou ji už dávno znáte. Jen o něco hezčí a, bohužel jen v nejdražší verzi, i propracovanější v oblasti multiplayeru.

Ale ještě než tahle recenze skončí, nedá mi to a musím zmínit jednu věc, kterou Nadeo opravdu, ale opravdu neumí. A tou jsou menu. S něčím tak nepřehledným jsem se dlouho nesetkal. Dlaždicový bordel bez hlavy a paty je peklo. Ještě víc ho démonizuje automaticky nastavená čeština, o niž se postaral přinejlepším Google Překladač, který si na spoustě míst navíc usmyslel, že překlad vlastně ani není potřeba. Ani ovládání na gamepadu není úplně dotažené, ale Trackmania přece jen vznikla pro klávesnice a myši, které jsou ostatně lepším nástrojem pro tvorbu tratí v editoru.

Nová Trackmania má rozhodně víc „ale“, než by fanoušci série chtěli slyšet a teprve čas ukáže, zda se nekonvenční ekonomický model tvůrcům vyplatí. Pokud ano, tak si na něj radši zvykněte. Už bychom se ho taky nemuseli zbavit.