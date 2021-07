The Great Ace Attorney Chronicles – recenze simulátoru právníka ve staré Anglii

27. 7. 2021 18:30 | Recenze | autor: Pavel Skoták

Původní The Great Ace Attorney: Adventures vyšla v roce 2015 jako prequel k tehdy už kultovní sérii detektivek s Phoenixem Wrightem, jehož rolí je odhalit viníka a následně ho usvědčit u soudu. Hráč se v ní ujal jeho prapředka, který se za podivuhodných okolností dostává z Japonska v období Meidži do viktoriánské Anglie, kde se má jako student práv přiučit něco nového o způsobu vyšetřování a řešení soudních pří.

Hra si už tehdy získala skvělé jméno, ale jak tomu u podobných titulů bývá, šlo o čistě japonské uznání, protože na západ se nedostala. A to ani po uvedení verze pro Android a iOS v roce 2017, kdy vyšlo také pokračování s novými případy pod názvem The Great Ace Attorney 2: Resolve.

Teprve teď, po šesti letech, se obě hry v jednom balení dostávají oficiálně na západní trh, a to konkrétně na PC, PS4 a Switch, jemuž sedí koncept hry bezpečně nejvíc. V minulosti sice existovaly snahy představit hru anglicky mluvícímu publiku, ale nesetkaly se s nadšením majitelů licence a teprve roce 2019 se podařilo implementovat fanouškovský překlad na Nintendo 3DS jako The Adventures of Ruuunosuke Naruhodou. Teď, o dva roky později, už mají hráči možnost si všech deset případů pokrývajících herní dobu více než padesáti hodin užít v oficiálním překladu, který opět stojí za samostatnou zmínku.

Obžaloba

Právě překlady japonských her do angličtiny většinou brzdí jejich uvedení na západní trh, což je dáno specifiky prostředí i jazyka a snahou autorů dopřát hráčům autentický zážitek. A ten zde dostanete. Pravda, kvůli licenčním sporům s držiteli práv na dílo sira Arthura Conana Doyla ve hře nenajdeme Sherlocka Holmese, pouze jeho klon, Herlocka Sholmese, ale to celkovému kouzlu nijak neubírá.

Pokud jste zatím neměli s Ace Attorney žádnou zkušenost, vězte, že je to série velmi specifická. Víc než o detektivní adventuru jde totiž o interaktivní novelu s obrovským množstvím textu. Anglického textu na poměrně vysoké úrovni a se specifickou slovní zásobou, která může být pro spoustu hráčů velkou překážkou k tomu, aby se do hry vůbec mohli ponořit. Kombinace náročného čtiva a velmi pomalého tempa obecně patří k největším nepřátelům série, čímž si kolem sebe hra staví místy jen stěží proniknutelnou barikádu.

zdroj: Capcom

Hlavně úvodní případy před příjezdem do Anglie se nesou ve výukovém tempu a pročíst se jimi reprezentuje onen bod zlomu, přes který se spousta hráčů nikdy nepřenese. Obzvlášť když přihlédneme k faktu, že úplně první kapitola zabere přes tři hodiny čistého času. Hráč si spolu s hlavním hrdinou zkouší základní mechaniky přímo při soudním přelíčení, učí se pracovat s důkazy, vyslýchat svědky a vykřikovat hlasitě: „Námitka!“, kdykoliv je to jen trošku možné.

Aktivit tedy před příjezdem do Británie opravdu moc není a teprve v těch typicky anglicky laděných příbězích se dostává ke slovu další část herních mechanik v čele s ohledáváním místa činu pomocí joysticků (funguje i na jednotlivé předměty, trošku jako v L.A. Noire) a výslechem svědků ještě před soudním přelíčením.

Možná s vědomím toho, jak pomalý úvod je, přidali autoři do této verze speciální příběhový režim, který staví celou hru na hlavu a jehož „hraní“ se mi upřímně pranic nezamlouvá. Onen příběhový mód totiž maže poslední zbytky hranice mezi hrou a vizuální novelou a umožňuje hráčům pohodlně se uvelebit a číst si děj.

Veškeré herní mechaniky, puzzle nebo křížový výslech svědků se dějí automaticky. Nemusíte na nic sahat, jen necháváte hru běžet a sledujete, jak se vyvíjí děj na obrazovce. V podstatě bychom mohli hovořit o draze pořízeném Let‘s Play videu, do kterého sice můžete vstoupit a začít hrát, ale jak už jednou příběhový mód zapnete, je snadné odolat pokušení a nechat ho aktivní.

Obhajoba

Na druhé straně je ovšem třeba přiznat, že to není jen velký prohřešek proti aktivnímu hraní, ale zároveň i pomocník, který dodává zážitku zcela nový rozměr. Pokud totiž chcete například hrát v noci před spaním a na nějaké velké přemýšlení nemáte energii, není lepšího řešení než zapnout právě mnou kritizovaný příběhový režim a dopřát si detektivku ke čtení před spaním.

Naštěstí ve hře existuje i zlatá střední cesta, která za vás „jen“ automaticky odklikává textová okna, ale doporučoval bych obě varianty pouze zdatným čtenářům a angličtinářům, aby vám při případném vyšetřování nic nechybělo, protože texty pak mizí z obrazovky relativně rychle. Ale i kdyby vám něco scházelo, vyřeší to příběhový režim za vás. Což je docela chytré.

Jednotlivé případy po příjezdu do Anglie bohatě čerpají z tamních poměrů, a pokud se o historicko-kulturní kontext zajímáte, rozhodně si přijdete na své a budete se při hraní bavit ještě o něco víc. To samé platí, pokud máte dobrou angličtinu – pro zkušené lingvisty nabydou texty a vtípky zcela nových rozměrů. Ačkoliv je třeba dodat jednu věc: Lze poznat, že jde o překlad, byť byl na převodu z japonštiny do angličtiny odveden kus práce.

Přesto je potřeba vyzdvihnout celkové pojetí tohoto balíčku případů, které jsou sice koncepčně podobné Phoenixi Wrightovi, ale vzhledem k historickému zasazení nabízejí zase trošku jiný úhel pohledu a ozvláštňují zajeté praktiky. Rozdílem oproti předchozím příběhům je i fakt, že budete mít před sebou často dvojici svědků, s nimiž při soudním přelíčení musíte pracovat souběžně, a hra v jiné roli využívá i porotu.

Jde o relativní drobnosti, které bez bližšího zkoumání a porovnávání snadno přehlédnete, ale je tu dobře patrná snaha autorů o alespoň nějakou obměnu herních mechanik. Tomu všemu pak nasazuje korunu Herlock Sholmes, v této inkarnaci mírně neurotický detektiv, který není ani zdaleka tak geniální, jak by se slušelo a patřilo, a budete to tak vy, kdo nakonec bude muset vypozorovat ty nejmenší nuance při vyšetřování a často vyvést detektiva v károvaném hávu z omylu.

Capcom je vinen!

„Stvořili jste výbornou hru!“ hřímá prokurátor. „Guilty as charged,“ odpovídá po anglicku Capcom. The Great Ace Attorney Chronicles je podobně jako další tituly ze série specifickou hrou pro specifické publikum, pro běžného hráče a nerodilé mluvčí to možná nebude zrovna nejchutnější šálek čaje o páté. Zároveň jde ale o skvělý způsob, jak se podívat angličtině na zoubek a ještě se u toho královsky pobavit, protože Chronicles jsou vynikající hrou, novelou nebo prostě jen detektivním zážitkem, který si můžete uzpůsobit aktuálnímu rozpoložení.

Moje doporučení platí dvojnásob v případě, že si hru můžete pořídit na Nintendo Switch. Možnost vzít si s sebou vtipnou a poutavou detektivku kamkoliv totiž přidává The Great Ace Attorney Chronicles na atraktivitě a na hráčském pohodlí, kterým se ostatní verze chlubit nemůžou.

Verdikt tedy zní jasně: Jste odsouzeni k zábavě pro náročné, do které sice investujete spoustu času a malých šedých buněk, ale ona vám to královsky vrátí.