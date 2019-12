Terminator: Resistance – recenze

- Datum vydání Autor: Šárka Tmějová

Překvapení! Ještě letos vyjde do včerejška neoznámená hra o Terminátorovi. Za normálních okolností by to nebylo ani moc divné, když se na konci října chystá do kin nový film s podtitulem Dark Fate, tahle singleplayerová střílečka se ale bude zakládat na prvních dvou filmech z 80. let a odehrávat 30 let po nich. Už jste dostatečně zmatení? celý článek