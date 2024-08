SteamWorld Heist II – recenze 2D tahovky plné parostrojů

Verdikt: SteamWorld Heist II je pokračování, jak má být. Zachovává to nejlepší z předchůdce, tedy tahové souboje plné vlastního míření a trickshotů, přesouvá jej do atraktivních pirátských vod, obaluje vlastně smysluplnou zápletkou a navrch přidává jednoduchý průzkum světa s vynikajícím systémem míchání tříd povstav, který by ale mohl být využitý přece jen o trochu víc. V každém případě je to skvělý návrat výborné hry jak pro fanoušky, tak i nováčky.