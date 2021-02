RIDE 4 – recenze skvělých, ale náročných závodů motorek

2. 2. 2021 18:30 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Pojďme si v tom hned na úvod udělat jasno. RIDE 4 není jen tím nejpokrokovějším dílem simulační závodní série silničních motorek, ale i tou nejlepší závodní hrou, jaká v posledních letech opustila milánské kanceláře italského studia Milestone.

Přenádherné, do nejmenších detailů vymodelované mašiny se zde setkávají s nekompromisním jízdním modelem, který nemá tendenci odpouštět. RIDE 4 proto není pro nerváky, ale pokud přijmete nelehkou výzvu a dostanete se jí pod kůži, budete sladce odměněni.

Na plný plyn

RIDE 4 dělá vše pro to, aby vypadala jako prémiový závodní titul – od úhledného menu přes atraktivní lokace po velice bohatou nabídku motocyklů mnoha typů. Poměrně svobodná kariéra vám dá na výběr, zda chcete svou cestu za pohárem začít v Evropě, Americe, či Asii, přičemž k ostatním se dostanete později.

Všude ale naleznete legendární okruhy, po nichž proženete neméně slavné a velice oblíbené motorky mnoha a mnoha světových výrobců. Události v kariéře vás zpravidla nechají vynechat jeden víkendový závod (když vám například nesednou časovky), pokud si tedy povedete dobře v těch zbylých.

K postupu dál totiž potřebujete nasbírat určitý počet bodů daný vaším umístěním v závodech dané události. Kariéra jako taková sice vyloženě neohromí, ale je zábavná a nabízí výzvu. Jednou z největších motivací, proč byste se měli za každou cenu snažit o zlato ve všech závodech jednoho víkendu, je fyzická odměna v podobě nové motorky, kterou si odnesete pouze v případě, že prakticky vůbec nechybujete.

zdroj: Vlastní foto autora

S precizností a chladnou hlavou nejdál dojedeš

Nechybovat, to je po většinu času prakticky nemožný úkol. RIDE 4 je totiž strašně nemilosrdná hra, která odpouští jen málo. Záleží samozřejmě na nastavení a použití klasických pomocníků s bržděním, prokluzem, zvládáním smyku a tak podobně, ty vám hraní usnadní, ale ani s nimi nejde vyloženě o arkádu.

Silnější motorka má tendenci se „rozvlnit“ i na zdánlivě hladkém asfaltu, jehož povrch je ale zrádně a neviditelně zprohýbaný. V takových chvílích se vám zatají dech, když vidíte, jak zadní kolo po výjezdu ze zatáčky začíná poskakovat ze strany na stranu v marné snaze přichytit se a nepustit nekvalitní vozovky.

Stejné infarktové situace navozuje odvážné lízání vrcholů zatáček, kde o vaší pozici na motorce a mimo ni rozhodují pouhé milimetry s přibližujícím se obrubníkem. A k těm vůbec nejděsivějším situacím dochází logicky v balíku ostatních jezdců, kde i sebemenší dotyk může znamenat sklouznutí se po zádech do kačírku a dost pravděpodobně i definitivní ztrátu dobrého umístění.

V těchto situacích je RIDE 4 někdy až moc přísná a trestá i za sebemenší pohlazení soupeřovým kolínkem, za které ani sami nemůžete. Umělá inteligence nejde pro prasárničku daleko a je dost nepředvídatelná, takže vám často nezbývá než se odevzdat vzteku, slzám, nebo podvádět s využitím přetáčení času.

Pocítění budoucnosti

Jakmile si ale na zdejší, po všech stránkách zábavný jízdní model a jeho přísnost zvyknete, začnete si ježdění neskutečně užívat. Motorky dělají přesně to, co od nich chcete a očekáváte, když si je vodíte ze zatáčky do zatáčky a perete se s pomalým přenesením jezdcovy váhy.

A budete si to užívat mnohem víc, když si RIDE 4 pořídíte na PlayStation 5. Nejenže jde o tu nejhezčí závodní motocyklovou hru vůbec, ve které se rozplýváte nad každou jednotlivou motorkou a máte touhu zastavit se a pokochat zmoklou tratí, ale zároveň se celý zážitek díky přednostem ovladače DualSense posouvá na zcela novou úroveň. Bez přehánění.

zdroj: Vlastní foto autora

Pravý trigger klade při zrychlování příjemný odpor a máte díky němu pocit, že za plyn musíte skutečně vzít, aby se hnací síla motoru přenesla skrze řetěz natřený vámi vybranou barvou na poháněné kolo. A ještě citelnější je brždění, kdy levý trigger klade ještě větší odpor a do úplného zamáčknutí brzdy vás téměř vůbec nechce pustit.

Haptická odezva celého ovladače se stará o zbylou „atmosféru“. Když ztratíte přilnavost, zadek vám začne poskakovat ze strany na stranu a uděláte si výlet mimo asfalt, všechno to ve svých rukách cítíte. Přesně víte, co se s vaším strojem děje ještě dřív, než to vidíte na vlastní oči, a máte tak o milisekundu víc času zareagovat a vyvarovat se nebezpečné situace.

V případě RIDE 4 není DualSense jen milým dodatkem, díky němu je celý zážitek povýšen do míst, kam dosud žádná jiná závodní hra s použitím gamepadu nevystoupala. Neumím si teď vůbec představit dát si závod bez těchto vymožeností, jejichž efekt na hráče bohužel nejde slovy přesně vyjádřit. To si prostě musíte zažít a RIDE 4 využívá tyto funkce opravdu bravurně.

Pimp My Bike

O pár řádků výše jsem zmínil barevný řetěz a neodpustím si zmínku o zdejším tuningu. Díky nádherné grafice a skutečně famózním modelům motorek se snadno zamilujete do jakékoliv jednostopé krásky, kterou si prakticky okamžitě budete chtít vymazlit.

V RIDE 4 se můžete pohrabat v nastavení převodů, brzdných sil a dalších technických propriet, kterým je ale dobré předem rozumět. Nebojte, i bez jejich znalosti si ježdění naplno užijete. Čemu ale tolik rozumět nepotřebujete, je výměna jednotlivých dílů, u kterých díky ukazatelům snadno poznáte jejich dopad na ovladatelnost, rychlost a další aspekty.

Hlavně je ovšem spousta těchto dílů viditelná (zejména u odhalenějších motorek), a tak se snadno stane, že nevolíte podle efektu, ale designu. Změna výfuku a ráfků pak může být stejně zdlouhavá jako tvorba postavy v RPG, protože to na zadek motorky se budete většinu času dívat při pohledu ze třetí osoby.

A pak je zde samozřejmě ještě možnost si svůj stroj přebarvit, polepit a vytvořit zcela unikátní design, který následně můžete sdílet se světem, případně používat vzory jiných hráčů. Zkrátka a dobře, v dílně se můžete dostatečně vyblbnout a vytvořit si motorku snů.

zdroj: Vlastní foto autora

Závody pro vytrvalé

Jakmile budete mít mašinu podle svých představ, vykašlete se na kariéru, na nic nečekejte a vezměte ji na jednu z největších novinek čtvrtého dílu, která je zároveň tím nejzajímavějším z celé hry – vytrvalostní závody. Právě v nich se totiž v celé své kráse předvede dynamické počasí, opotřebování pneumatik a žíznivost silných agregátů.

Nemusíte v jednom závodu strávit hodiny, aby se projevily výzvy vytrvalostních závodů. Už na ploše pouhých 20 minut vás může zaskočit náhlé potemnění oblohy varující před možnou přeháňkou. Je jenom na vás, zda na přírodní varování zareagujete, zajedete do boxů a zavelíte svým mechanikům k výměně přední a/nebo zadní pneumatiky za hrubší vzorek, a zda a nakolik mají doplnit palivo.

Může se stát, že déšť nakonec nepřijde a vy ztratíte drahocenné vteřiny nejen v boxu a jeho opětovné návštěvě, ale i pomalejší jízdou na drsnějším vzorku. Nebo se naopak vaše sázka vyplatí, a zatímco ostatní budou v dešti se smrtí v očích dojíždět na slickách do boxů, vy už si budete zvesela kroužit po okruhu.

zdroj: Vlastní foto autora

Ale i když déšť za celou dobu nepřijde, návštěva boxů bude na základě agresivity vaší jízdy více méně nutná. Pneumatiky se rychle sjíždějí a nádrž vyprazdňuje a není nic horšího než řešit dilema, zda se současným palivem zvládnete i poslední kolo, nebo vám to někde v zatáčce chcípne…

Baví tě motorky? Ber RIDE 4!

První chvíle s RIDE 4 jsou bolestivé. Nejenže vás potrápí nekompromisní jízdní model a drsní soupeři, ale hra vám toho ani moc nevysvětlí. Nezačnete-li se sami pídit, pak vás na možnost upravit svou motorku nijak neupozorní, a vy se tak dál budete vozit v sedadle chabého továrního kusu.

Ale jakmile hře proniknete pod tuhou slupku, budete se královsky bavit. Jde o jednu z nejlepších závodních her s motorkami posledních let, která je bezesporu tou nejkrásnější z nich a díky ovladači DualSense nabízí zážitek, o kterém může konkurence jenom snít. Pokud vaše srdce bije pro motorky a závody a obejdete se bez licence MotoGP, jděte prostě do toho. Milestone se pro jednou vážně předvedli.