House Builder – recenze

4. 2. 2024 17:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

House Flipper byl svého času naprostá senzace, kterou si oblíbily miliony hráčů. Kdo by to byl řekl, že uklízení a renovace domů bude taková zábava. Nedávno jsme se dočkali dvojky, ale kromě toho se ve stínu této hry připravovala do jisté míry i její konkurence – House Builder.

Jak už název napovídá, v tomto případě nepůjde tolik o renovace jako spíš o kompletní stavbu domů od základů. K rekonstrukci se tu dostanete nejblíže ve chvíli, kdy budete mít za úkol srovnat starší dům se zemí a na jeho místě vystavět něco mnohem modernějšího.

Nutno rovnou prozradit, že House Builder umí překvapit. Ano, budete tu „jen“ stavět domy, ale podíváte se během toho do nejrůznějších částí světa a vyzkoušíte jednu podivnější metodu než druhou.

zdroj: PlayWay

Už první projekty vás překvapí svou náplní. Budete například stavět chýši uprostřed džungle z bahna. Jako základy použijete okolo se válející balvany, bahno promícháte v nádobě s vodou, plácnete do formy a už vztyčujete zdi.

Krov vytvoříte z okolo stojících palem a tašky si z toho bahna rovnou vypálíte. Za nějakých 10 minut máte hotovo a jdete na další projekt – iglú v zamrzlé krajině, kde si cihly vykrajujete z ledu nožem.

Dojde ale i na docela obyčejné cihlové domy, takové ty americké „papíráky“, japonské stavby, domy ze slámy (kterou si nejprve musíte na poli vyrobit s balíkovačem), sruby či moderní budovy vytvořené z kontejnerů.

Veškeré stavební úkony jsou do jisté, často značné míry zjednodušené, takže přestože skutečně budete musíte položit každou jednotlivou cihlu, hra vás po nějaké chvíli odmění novým levelem a najednou je umíte pokládat tahem myši. Zatímco nejprve vyrábíte cihly po jedné, po vylepšení jich najednou uděláte pět, deset i celou paletu.

Nepůsobí to zrovna realisticky, ale kdybyste měli stavět dům opravdu v reálném čase, tak se téhle repetitivní činnosti můžete věnovat i měsíce a roky (opravdu vím, o čem mluvím…). Takže tato usnadnění vítám, byť je celý systém vylepšování velice strohý a nezajímavý.

Většinu vylepšení získáte v prvních několika zakázkách a z nepochopitelného důvodu neplatí úplně vždy, takže zatímco třeba prkna na podlahu budete pokládat rychlostí blesku, tak jiné trámy budete muset furt klikat otrocky po jednom. Taková nekonzistentnost pak bije do očí a člověka to zamrzí.

zdroj: FreeMind

Nicméně House Builder neustále umí překvapovat tím, jak různorodé jsou jednotlivé zakázky, především pak samotné práce. Kromě již zmíněných můžu jmenovat například stavbu srubu, kdy si musíte pokácet stromy, ohoblovat je, změřit si, jak dlouhé klády potřebujete, a pak si je sami nakrátit, případně z nich ještě na pile udělat prkna.

Budete tu pracovat i s míchačkou a kolečkem, abyste si vylili základy betonem, dostanete do rukou různá vozidla, můžete na malých mapkách hledat sběratelské předměty a za utržené peníze se nejen rozhodovat, jaký projekt přijmete příště, ale také čím výslednou stavbu zkrášlit a během její stavby tu a tam dokoupit nějaké ty materiály, které vám hra sama od sebe nedodala.

Co se audiovizuální stránky týče, tak není zrovna o co stát. Grafikou hra opravdu neoslní, byť nemůžu ani říct, že by mě urazila – ze všech takových simulací jsem asi už zvyklý, že jejich tvůrci většinou upřednostňují hratelnost, byť ani to nemusí na hře být zrovna vidět… Zvuky jsou vyloženě mdlé a hudba dlouhodobě neposlouchatelná.

zdroj: FreeMind

No, nezní to dohromady zas tak dobře, což? Taky že nejde o žádný zázrak. House Builder zaujme rozmanitostí staveb a míst po celém světě, stejně jako různorodostí pracovních úkonů. Ale audiovizuální stránka je přinejlepším obyčejná, systém vylepšování postavy neuspokojivý a nakonec ani ta herní náplň není zrovna zajímavá.

Stavitelský simulátor může fungovat jako takový odpočinek, když si chcete oddechnout od jiné hry, postavíte si jeden dům a jdete zase dělat něco jiného. Ale pokud hru hodláte aktivně hrát, tak se docela rychle začnete nudit a možná si jako já uvědomíte, že veškerá ta usnadnění jsou ve výsledku spíš na škodu. Že by prostě bylo mnohem zajímavější, kdyby člověk musel přece jen něco udělat, aby něčeho docílil. A že by bylo hezké skutečně vlastnit firmu, kupovat si nástroje, dělat si zásoby, vyrážet z nějakého hubu… Takže si radši zahrajte Construction Simulator, který je vlastně ve všem lepší a snáz ukojí vaši touhu si něco postavit.