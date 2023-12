Chessarama – recenze šachových hádanek

21. 12. 2023 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Šachy jsou jednou z nejstarších stolních her, která „simuluje“ průběh války. Máte tu válečníky na koních, obléhací věže, mrštné střelce… Koně se ale také využívají k obdělávání polí a za střelce můžeme označit hráče, který trefil bránu míčem…

Chessarama míchá tyto dva úhly pohledu dohromady. Je to logická hra postavená na pravidlech šachu, která vás ale primárně nenechá hrát klasickou partii královské hry. Místo toho před vás bude stavět zapeklité situace na krásných diorámách, kde si musíte na minimálním prostoru poradit jen s hrstkou figurek.

Farmař, skóruj, zachraň království

Chessarama vás hned po svém zapnutí vrhne do první ze čtyř kampaní, které se točí okolo konkrétních figurek, témat a hádanek. Začnete na krásně vymodelovaných a rozanimovaných farmách, kde bude vaším cílem „oskákat“ koněm (do L) všechna políčka a zasadit tak plodiny, přičemž si musíte dávat pozor, abyste se moc nevraceli, protože další návštěva zasetého políčka ho zase zorá.

zdroj: Minimol Games

Jak budete úspěšně plnit jednu situaci za druhou a přidáte k tomu i nějaké ty dodatečné výzvy, které daleko víc prověří vaše logické myšlení, poroste se získanými zkušenostmi vaše úroveň odemykající další kampaně a herní režimy (čímž se bude plnit i základní menu a bude vás neustále překvapovat, co všechno ještě hra nabízí).

Po farmaření se tak vrhnete na fotbal, v němž musíte rozestavět střelce a věže tak, aby si dle pravidel svého pohybu mohli popřihrávat míč mezi překážkami a zasadit ho do brány za zaclánějícího brankáře. Musím říct, že ač fotbalu vůbec neholduji, jeho použití v logické hře s pravidly šachu považuji za velice zábavné a vstřelený gól po minutách namáhání si mozkovny je neskutečně odměňující.

Třetí kampaň vás vezme do Japonska mezi samuraje, kde v roli jediné královny budete masakrovat zástupy protivníků včetně nepřátelského vládce, abyste v poslední kampani s pěšáky a střelci prchali před spalujícím plamenem nalétávajícího draka ve středověkých kulisách.

zdroj: Minimol Games

Bezedná studnice nápadů

Každá z těchto kampaní jiným, vždy ale chytrým způsobem využívá dobře známá pravidla šachu k vytvoření někdy snazších, jindy zapeklitých hádanek, které nabývají na náročnosti jak s dodatečnými výzvami, tak v druhých polovinách kampaní, kdy se přidávají další figurky a pravidla (například můžete jedním pohybem ovládat více figurek najednou, z čehož jde hlava kolem).

Přestože jsou tyto kampaně tou hlavní a nejzábavnější atrakcí Chessaramy, je toho ještě daleko víc k vidění – tím víc, čím déle ve hře setrváte. Levelováním se vám totiž odemknou další herní módy, jako jsou samostatné výzvy, šachové partie, v nichž ale používáte třeba pouze koně, a co by to bylo za šachy inspirovanou hru, kdybyste si tu nemohli zahrát obyčejné šachy bez dalších modifikací pravidel.

Musím říct, že jsem si po všech těch inovacích moc užil úplně klasickou partičku šachu, která přináší přece jen úplně jiný typ výzvy a vzrušení. Hlavní kampaň pak může sloužit k hlubšímu pochopení šachových principů, které zužitkujete právě tady.

Strávíte totiž klidně několik hodin jen s koněm, další hodiny s dámou, střelcem i pěšcem. Snáz vám tak jejich možnosti přejdou do krve, než když si poprvé sednete k šachu a máte najednou kontrolu nad úplně všemi figurkami své barvy.

Skvělá alternativa i odrazový můstek šachu

Dohromady je v Chessaramě obsahu na spoustu a spoustu velmi kvalitně a příjemně strávených hodin. Některé puzzly odbavíte během pár vteřin, nad jinými se budete muset trochu víc zamyslet a s některými výzvami budete mít takový problém, že se budete muset vrátit jindy s čistou hlavou.

Ať už ve hře děláte cokoliv, neustále váš postup vede k nějaké další odměně, k dalšímu odemčenému hernímu módu, případně novému designu figurky, což je velmi milý detail. Hra tak neustále drží vaši pozornost na uzdě, nenápadně vás nutí pokračovat v pokořování předpřipravených levelů a když si budete chtít trochu odpočinout, dáte si jiný typ výzvy, zkusíte jinou kampaň nebo si zahrajete obyčejné šachy.

zdroj: Minimol Games

Je tu přesně to riziko známé z her typu Civilizace, kdy si po pokoření náročného puzzlu řeknete: „Ale tak co, je půl dvanácté, ještě jeden zvládnu, odemknu si s ním další porci obsahu a tu už nechám na zítra…“ A za chvíli už koukáte na hodiny, které nějakým záhadným způsobem poskočily o dvě hodiny a vy zrovna dokončujete svou první kampaň.

Chessarama je zkrátka velmi návyková logická hra (výborná na Steam Decku), která chytrým způsobem využívá prvky z všeobecně známého šachu a vytváří tak něco nového a svěžího, co nepřestává odměňovat.

Nejlepší na tom celém je, že nemusíte mít rádi šachy nebo s nimi vůbec mít jakoukoliv zkušenost, aby vás Chessarama zaujala coby další skvělá logická hra. Ale pozor, existuje šance, že se díky hře pro šachy nadchnete a než se nadějete, budete si nějakou pěknou desku s umě vyřezávanými figurkami dávat do košíku…