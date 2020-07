Beyond Blue – recenze

15. 7. 2020 18:30 | autor: Pavel Skoták

Málokteré věci se ve hrách bojím tak jako hloubek. Průzkum zatopeného Vashj'iru ve WoWku a jeho temné propasti jsou ještě slabým odvarem proti takové Subnautice. K mořskému dnu v Beyond Blue jsem se proto nořil s jistými obavami. Potápěčská adventura na to jde naštěstí oproti zmíněným titulům jinak a možnost zaplavat si s delfíny a velrybami přináší překvapivě příjemný zážitek.

Podmořské poslání

Beyond Blue je oddechová simulace plná překrásných výjevů z podmořského života silně inspirovaná dokumenty Davida Attenborougha. Právě práce tohoto britského otitulovaného dokumentaristy ovlivnila celý způsob toho, jakým autoři Beyond Blue konstruovali.

Hra je pevně rozkročená mezi jednoduchými herními mechanikami spojenými s průzkumem podmořského života, dokumentárním stylem vyprávění a také reálnými dokumentárními záběry o důležitosti podmořského ekosystému a nutnosti se o tento svět starat, dokud ještě máme jako lidstvo možnost.

Nejde o žádnou ekologistickou propagandu, ale o způsob, jak hráčům šikovně přednést citlivé téma a třeba jim i nasadit malého broučka do hlavy. Hra se odehrává v nedaleké budoucnosti, a je tak okořeněná nejrůznějšími hi-tech udělátky, která jsou nezbytná jak pro přežití pod vodou, tak pro efekt a herní mechaniky.

Ujímáte se role mladé potetované (a poměrně sympatické) potápěčky, která napříč osmi kapitolami podniká ponory do různých částí podmořského světa. Při tom všem spolu s dalšími vědci streamuje svoje dobrodružství široké veřejnosti a představuje jim nejrůznější strasti a slasti života pod vodou.

Kromě pravidelného intermezza v ponorném modulu trávíte drtivou většinu času v přiléhavém neoprenu. Jednotlivé pasáže strávené pod vodou se odehrávají podle jednotného vzorce, kdy navštěvujete ukotvené podvodní bóje, které vás nasměrují k jednotlivým záchytným bodům každé kapitoly.

Jak hluboko klesnu

Při té příležitosti spolu s hlavní hrdinkou zkoumáte prostřednictvím speciálního senzoru mořský život. I když je hra stran průchodu velmi přímočará, dává vám i velkou volnost. Zaměřit se na jednotlivé stěžejní body je logická možnost, ale čas vás netlačí, takže se můžete prohánět s delfíny nebo hledat hůře průchodná zákoutí podmořských útesů, kde narazíte třeba na nějakou tu chobotnici. Kromě plnění příběhových úkolů je totiž vaším posláním mapovat podmořský život.

zdroj: E-Line Media

Pro rozšiřování herní encyklopedie je totiž potřeba vždy naskenovat určitý počet zástupců konkrétního druhu, což otevírá nové poznatky o tom, jak se obyvatelé hlubin chovají. Můžete narazit také na znečištění, sbírat vzorky korálových útesů a přátelit se s překrásnou rodinkou velryb.

Na pozadí toho všeho sledujete vývoj vztahů mezi hlavní hrdinkou a zbytkem jejího týmu. Tyto pasáže dostávají větší prostor mezi jednotlivými kapitolami, kdy máte možnost volit i dialogy a sledovat, kam se budou postavy ubírat.

Navzdory zásadnímu a poněkud smutnému poselství o tom, jak lidstvo nakládá se svým okolím, je Beyond Blue v podstatě odpočinková hra. Jen tak necháváte unášet vlnami, plavete si vlastním tempem a kocháte se překrásně zpracovanou simulací podmořského života. Tento největší klad je zároveň i největším záporem, protože pokud byste se do Beyond Blue chtěli pustit s tím, že vás čeká hluboký herní zážitek se spoustou zajímavých mechanik, budete zklamaní.

Život si vždycky najde cestu

Neoddiskutovatelnou kvalitu nabízí samotné technické zpracování, které z enginu Unity ždíme i ty poslední kapky, abyste se mohli kochat tím, co autoři vymysleli. Jelikož se jednotlivé kapitoly odehrávají na přiměřeně odlišných místech světa, mění se podle toho nejen mořské dno, ale také prostředí nad hladinou.

Západ slunce nad vlnami a hejna ryb nebo majestátní rejnoci nabízí dechberoucí výhledy a v kombinaci s ústředním příběhovým motivem vás nutí zpomalit a prostě se jen chvíli kochat tím, co nám modrá planeta nabízí.

Přidaná hodnota této herní jednohubky spočívá v postupném odemykání dokumentů o podmořském světě, které vřele doporučuji ke shlédnutí, zvlášť pokud holdujete práci již zmiňovaného Davida Attenborougha.

Je trošku škoda, že toho hra nenabízí nad rámec příjemného plavání se žraloky o něco víc, protože potenciál průzkumu mořského dna by tu byl a modul, který slouží hlavní hrdince jako záchytný bod mezi jednotlivými kapitolami, by si zasloužil větší roli, než jakou má. I přes svůj strach z hlubin bych se totiž rád podíval do takových míst, kam si ani futuristicky vybavená potápěčka nemůže sama troufnout.

V konečném důsledku jde o nijak světoborný, ale příjemný herní zážitek. Jsem nicméně zvědavý, jestli se autoři pokusí o další edukativní výlet, protože Země toho nabízí k průzkumu ještě pořád plno a například problematika deštných pralesů by si svoji vlastní hru zasloužila, stejně jako se to stalo v předchozím počinu E-Line Media, který se věnoval domorodým obyvatelům Aljašky.

Příjemnou tečkou na závěr je soundtrack, který kromě ambientní hudby a reálných zvuků z podmořského života nabízí i výběr různorodé indie muziky přímo v odpočinkovém podmořském modulu.