112 Operator – recenze

PC

Postavte se nejen přírodním katastrofám a lidským selháním, ale především sami sobě a obrovskému tlaku, který se dost často mění v chaos. Je to vysoce návyková hra, která, navzdory některým nešťastně vyřešeným herním prvkům, poučí i pobaví. A od toho hry přece jsou.

- Recenze autor: Zbyněk Povolný

Přijdu domu po dvanáctihodinové pracovní směně, zuju si boty, odložím kabát a kecnu sebou s oroseným nápojem na gauč. Zatímco relaxuju v pohodlí domova, přemýšlím o tom, že zítra mě čeká opět ta samá úporná šichta, plná nervů a stresu. Třesu se z toho, jak mě zítra šéf seřve kvůli pár chybám, které jsem během směny natropil. Takový rutinní pracovní cyklus zažívá velké množství populace a přesně tenhle pocit ve mně několikrát vyvolala hra 112 Operator, která vás přenese do křesla operátora záchranných složek.

Dvě čísla, dvě hry, jedna pointa

Polské studio Jutsu Games nám už jednu podobnou hru představilo: 911 Operator. Obě hry se zaobírají simulací práce na tísňové lince a dispečinku ochranných státních složek a obě hry jsou si velmi podobné, jen stodvanáctka je novější, má větší ambice a hlavně se odehrává úplně na jiném světadíle.

Ti z vás, kteří znají čísla světových tísňových linek, na první pohled poznají, že jsme se ze Severní Ameriky přesunuli na evropský kontinent, kde oprášíme svoje operátorské dovednosti. Přesun na evropskou půdu má výhodu v tom, že ve volné hře je přístupná i Česká republika, a to nejenom Praha a ostatní větší města. Mapy jednotlivých států jsou natolik detailní, že můžete hlídat dění i v daleko menších částech republiky.

Veškeré vesničky zde pojmenované nejsou, ale není městečko, které by nebylo, a to je super. Další zajímavostí z české kotliny je, že když se rozhodnete spravovat území na české půdě, veškeré jména pracovníků jsou opravdu česká.

112 Operator je strategická hra soustředící se na mikromanagement a rychlé rozhodovací schopnosti. V kampani, která má nově i příběhové pozadí, začínáte jako zelenáč, kterému je přidělen na hlídání jeden okrsek. Tudíž hlídáte opravdu malý kousek jednoho z velkých evropských měst.

Začínáte na dispečinku a pod vaší taktovkou se objeví pár policejních, hasičských a zdravotnických vozů. K dispozici máte mapu, kde jsou rozmístěné jednotky, a vy sbíráte informace o potížích. Následně se pokusíte zvolit nejlepší řešení pro každý jeden problém. A tak to chodí den za dnem.

zdroj: Jutsu Games

Haló? Jaký máte problém?

Pracovní rutinu čas od času vyruší telefonát na tísňovou linku, kde se pomocí předpřipravených příkazů snažíte zjistit, co má telefonující za problém. Jenomže rozlišit, jestli je na druhém konci drátu hloupý šprýmař, nebo opravdu člověk potřebující pomoc, není tak snadné, jak se na první pohled zdá.

Těchto hlasových událostí je připraveno několik desítek a úspěšně se jimi prokousat je to nejchutnější koření celé hry. Nebudu lhát a rovnou říkám, že jsem párkrát špatně odhadl situaci a z mnou odbytého „vtipálka“ se vyklubal sebevrah, kterému jsem svým rozhodnutím cestu na onen svět ještě trochu uhladil.

Jenže telefonní hovory nejsou vše – také se musíte rozhlížet po mapě a rozesílat po ní jednotky. Hra má funkci aktivní pauzy a díkybohu za ni! Možnost zastavit čas a rozmyslet si další kroky je něco, co mi nesčetněkrát zachránilo krk. Hra na vás valí jeden problém za druhým a orientovat se na mapě je leckdy úkol naprosto neřešitelný. Jestli v takovém chaosu musí fungovat i skuteční krizoví pracovníci, tak to smekám klobouček.

Během telefonátů ovšem čas zastavit nejde a mnohokrát se stalo, že během krizového hovoru se mi rozpadla celá mapa pod návalem nových případů a když jsem se jim začal věnovat, na lince na mě čekal další netrpělivý volající se svým problémem. Zvládnout vše perfektně snad ani nejde, takže nějaké dílčí neúspěchy by vás během hraní neměly překvapit ani odradit.

Řád se mění v chaos

Mapa samotná je velmi zajímavým herním prvkem. Postupně se vám otevírají další a další oblasti, které máte na starosti, čímž se zvyšuje jak obtížnost, tak míra chaosu způsobená hromadícími se událostmi.

Na první pohled mapa působí jako 2D placka, po které se pohybují jednotky. Po přiblížení se ovšem transformuje do 3D modelu plného uliček – a to je možná největší slabina celé hry. Ve třetím rozměru sice vidíte i případné ucpané silnice a kolony, které vám ztíží příjezd na problémové místo, ale mapa vám při přibližování občas uskočí neznámo kam a vy tak ztratíte důležité vteřiny.

Snaha o co největší komplexnost tu koliduje s tím, že hrany 112 Operatora nejsou dostatečně vybroušené. Potenciálně skvělé herní prvky, jako je 3D mapa, tak v konečném důsledku celkovému zážitku spíš škodí.

Pracovní cíle

Kromě ucpaných silnic si hráči musí zvyknout i na další druh problémů, a tím jsou přírodní vlivy. Zkontrolovat předpověď počasí před začátkem směny se mi nejednou vyplatilo. Ve hře totiž musíte reagovat na hrozby záplav, vedra, sněhu, ale i tornád. A nechybí ani teroristické útoky, které dokážou nadělat ve městě pořádnou paseku.

Během pracovních dnů vám nadřízení dávají dílčí úkoly. Jednou musíte hlídat zmínky o vrahovi, jindy podchytit prodej drog. Na začátku to vypadá jako hezké zpestření, ale během samotné směny je soustředění na daný cíl takřka nemožné. Hra prostě chrlí jeden problém za druhým a upřednostnit jednu věc před druhou může být neřešitelný úkol.

Jenže když nesplníte dané miniúkoly, tak si vás šéf podá v mailovém přehledu, což je maličko frustrující, když děláte, co můžete, a on vám to pak ještě omlátí o hlavu. Mimochodem, příchozí maily je dobré si vždy před každým dnem přečíst. I když se může stát, že se objeví třeba výhružná zpráva od pozůstalých, když pokazíte záchrannou operaci.

Co jednotka, to unikát

Abyste mohli pořádně operovat v daném městě, je potřeba mít kvalitní vozový park. Na začátku máte k dispozici klasická hasičská a policejní auta, případně nějakou tu sanitku. Brzo se však dostanete k vrtulníkům, motorkám, žebřiňákům nebo dálničním rychlostním vozidlům.

Byl jsem překvapen, kolika jednotkami 112 Operator disponuje. Každé jedno vozidlo má specifické vlastnosti a hodí se pro jiný druh problému. Chytat člověka, který překročil povolenou rychlost, na kole asi nebudete.

Samozřejmě to můžete sabotovat a pro radost si zaexperimentovat, když použijete dostatek představivosti. To pak klidně pošlete jednotku SWAT na záchranu kočičky, která uvízla na stromě. Jen si buďte jistí, že v tom okamžiku se objeví nejlépe na druhé straně města daleko závažnější problém, kde vám jednotka rychlého nasazení bude chybět.

Co by byl záchranný prostředek bez pořádného osazenstva? Každé vozidlo má přesně určený počet slotů pro záchranáře i zachráněné (či zatčené). Každý jeden pracovník záchranných složek má pak jiné statistiky. Jeden umí lépe řídit, druhý střílet a třetí zase léčit.

Kromě dalších aut se vám v průběhu hry zpřístupňuje i nová výbava pro jednotlivé profese. Každá jednotka může mít však u sebe pouze jeden předmět a najít pro každé auto správnou kombinaci předmětů je slušná alchymie.

Například nevybavit vozidlo odstraňující překážky ze silnice nůžkami na plech je hazard. Takové vozidlo sice svůj úkol splní, ale za zásadně delší dobu, a to je ve hře, kde času není nazbyt, poněkud zásadní problém.

zdroj: PlayWay

Dobrá hra pro dobré skutky

Variabilita vašeho záchranného sboru je skvělá, ale existují i věci, které mi na Operatorovi nesedly. Už jsem zmiňoval nešťastně řešenou 3D mapu a vlastně k ní musím připojit i zbytek uživatelského rozhraní.

To mi hlavně ze začátku skutečně vůbec nepřešlo pod kůži, protože když jsem si během šichty otevřel všechny záložky s problémy a řídícími rozkazy, tak jsem skoro neviděl na mapu. A naslepo policii a záchranku řídit opravdu nemůžete.

Trvalo mi dost dlouho, než jsem v herním prostředí nalezl patřičnou harmonii – déle, než by bývalo bylo nutné, protože autoři zrovna dvakrát nevysvětlují, v které situaci se vám která tabulka víc hodí. Spíš vás hodí do vody a nechají vás, ať si nějak poradíte sami.

Což je ale nakonec v pořádku, protože cesta záchranářskou kariérou je zábavná a neustále vás něčím překvapuje, i když je to jen třeba vaše vlastní neschopnost odhalit očividného šprýmaře, zatímco vám někde poblíž umírá skutečně ohrožený chudák.

Nemáte-li v oblibě stresové situace a časový tlak, dejte od 112 Operatora raději ruce pryč. Ale pokud trochu toho hektického vzrušeníčka snesete, pak vám doporučím, abyste na nic nečekali, zvedli telefon a nastolili ve městě pořádek.