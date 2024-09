Zážitky z Gamescomu: Two Point Museum vás nechá postavit muzeum snů

2. 9. 2024 14:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Na předchozích dvou hrách ze série Two Point mě vždycky fascinovalo, jak moc dokáží vytěžit relativně jednoduchý nápad. Ať už jste budovali vlastní nemocnici, anebo univerzitní kampus, pod zdánlivě dětinskou slupkou se ukrývaly až překvapivě propracované systémy a množství detailů okořeněných suchým britským humorem.

Dobrou zprávou je, že jmenovanými vlastnostmi oplývá i třetí příspěvek do série, Two Point Museum. Alespoň co můžu soudit z půlhodinové ukázky, kterou jsem si mohla vyzkoušet na Gamescomu, což stačilo tak akorát na to, abych na holé výstavní ploše postavila základy prehistorické expozice a vyslala své experty na první expedice za zajímavými exponáty. Mezi těmi všemi ex- mě hned několikrát pobavila hlasatelka, na úvod rekapitulující svá exzaměstnání. Prý si je velmi dobře vědomá faktu, že už nepracuje ani v nemocnici, ani na univerzitě.

Podobně jako ostatní tycoony, i budování muzea začíná pozvolna. Vystavíte pár zapomenutých artefaktů ze zaprášeného skladu, ozdobíte je pár dekoracemi, postavíte pokladnu, najmete pokladníka a údržbářku. Už na začátku ale máte k dispozici nějaké ty stavební novinky oproti předchozím hrám – nemusíte se omezovat obdélníkovými místnostmi, prostor můžete dělit mnohem svobodněji a kreativněji, mnohem víc se dá vyřádit i s výzdobou a osvětlením.

Různé exponáty si žádají různorodou tematickou výzdobu, která zvýší jejich atraktivitu pro návštěvníky. K fosiliím a dinosauřím kostem se logicky nejvíc hodí přesličky, jednoduché pochodně, jeskynní malby a ještěří šlápoty, nikoliv křišťálové lustry a závěsy s třásněmi.

Nejvíc návštěvníků ale pochopitelně přilákají ty nejvzácnější kousky, které nemohou vidět nikde jinde. Abyste je získali, musíte své objevitele vysílat na výpravy do světa z heliportu, který příhodně stojí hned za vaším muzeem.

zdroj: Sega

Každá expedice pro ně pochopitelně představuje určité riziko. Na cestách se jim mohou sice přihodit i veselé události, které třeba zrychlí očistu a rekonvalescenci exponátů v zázemí muzea po návratu, hrozí jim ale třeba taky uštknutí nebo tekoucí písky. Z cest si vedle úlovků můžete přivézt třeba i kletbu, která už si vyžádá trochu více péče než lázeň v očistném stroji.

V krajním případě mohou za vzácné artefakty experti zaplatit i životem, a s tím bude spousta papírování, takže se vyplatí na podobné výpravy posílat jen zkušené cestovatele. Míra rizika se liší třeba i podle ročního období, v jakém expedici podnikáte, což si žádá více plánování. Vždy předem víte, co se na cestě může stát a často existuje možnost, jak riziko zranění snížit, ale nikdy patrně nepůjde eliminovat úplně.

Úspěšným lovem si kromě samotných exponátů odemykáte také další místa, na které se na výpravy můžete vydat. Ať už plněním různých zadání, nebo skládáním nalezených map a z nejrůznějších nápověd. Jindy se do jedné lokace musíte vydat opakovaně, protože vaše archeoložka z posledního výletu přivezla jen půlku dinosaura, a kdo by se chtěl koukat jen na kostěný zadek?

Kamenné diskety a obří šlápoty jsou samozřejmě super a cool, ale moc se z nich v základu nedozvíte. Two Point Muzeum vás naštěstí nechá řešit zábavu i poučení, takže své exponáty můžete opatřit popisky a informačními tabulemi, ale taky vytvářet interaktivní prvky, které návštěvníky poučí, pobaví a odradí od toho, aby sahali na reálné, staré, křehké vykopávky. Nalezené exponáty můžete nechat zkoumat i své experty, kteří zrovna necestují, protože čím víc toho o nich víte, tím víc můžete napsat na cedulku.

Později bude na místě také najmout průvodce a sestavit optimální trasy, a to dokonce pro různé typy návštěvníků. Jiné věci totiž zajímají partu postarších geologů než školní výlet. Když už jsme u těch školáků, nebude od věci najmout taky ochranku, ať už kvůli dětem s ulepenýma rukama, ale i kvůli vandalům a zlodějům.

Exponáty ale musíte pečlivou údržbou chránit také před dalšími škodlivými vlivy, jako jsou výkyvy teplot. Třeba jeskynnímu muži v kostce ledu rozbitá klimatizace moc neprospívá. V krajním případě z ní může i úplně utéct a o vzácný úlovek tak definitivně přijdete, protože zpátky do hibernace už se mu chtít nebude a raději půjde vyzkoušet život v civilizaci.

zdroj: Foto: Two Point Studios

„Návštěvníci jsou spokojení s tím, co dostali za cenu vstupného. Neměli bychom s tím něco udělat?“ nabádá hlasatelka. Krásné, informativní a bezpečné muzeum je prosperující muzeum. Prodej lístků v základu nic moc nevydělává, a tak je načase rozmístit kasičky na příspěvky pro nejnadšenější návštěvníky, stejně jako postavit obchod s plyšovými dinosaury, plakáty a klíčenkami, ať máte co posílat pozůstalým po neohrožených objevitelích a nebožákům, kteří v bludišti sálů nenašli včas toalety a automat s občerstvením.

Mimo spokojenosti návštěvníků musíte řešit i pohodlí svých zaměstnanců, abyste dosáhli maximální efektivity, ale opatrně s tím, koho v první řadě najímáte. Uchazeči o práci mají různé vlastnosti, někteří jsou pomalí nebo nešikovní, jiní za určitých podmínek pracují lépe nebo přinášejí určité výhody. Zkušenější stafáž je dražší, ale méně s ní hrozí, že způsobí nějakou katastrofu.

Hratelné demo se omezilo pouze na prehistorickou tematiku, ale ohlašovací video naznačuje, že se v základní hře dočkáme minimálně také akvatické a okultní sekce. Samozřejmě s potenciálem dodatečných rozšiřujících balíčků.

zdroj: Two Point Studios

Oproti předchozím hrám Two Point se díky shromažďování sbírek docela výrazně mění způsob, jakým se muzejní díl hraje – protože exponáty nekupujete a musíte je získávat složitějšími způsoby, máte k nim pochopitelně trochu bližší vztah. Zatímco u nemocnic jste se snažili získat tři hvězdičky, abyste si odemkli a zvelebili další zdravotnické zařízení, muzeum je prostě VAŠE muzeum, kterému můžete věnovat veškerou pozornost, lásku a vypiplat si ho do poslední provazové zábrany.

Samozřejmě si jich ale můžete postavit klidně víc, přičemž postup v expedicích, artefakty a další odemčené věci se sdílí napříč všemi. Ba dokonce, pro splnění některých výzev jich patrně víc vybudovat budete muset.

zdroj: Two Point Studios

Já se nicméně během vymezené půlhodinky nedostala ani k zaplnění čtvrtiny vystavovací plochy, byť šlo rozhodně o jednu z těch ukázek, u kterých jsem litovala, že mě na stánku Segy nenechají sedět aspoň čtyři další hodiny. Námět je na poměry tycoonů originální, celkově v žánru vychází minimum nového a tvůrci z Two Point Studios mají evidentně dostatek zkušeností, ale ještě víc nápadů do budoucna.

Two Point Museum zatím nemá stanovené datum vydání. Muzejní tycoon se chystá příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.