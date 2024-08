V tycoonu Two Point Museum se stanete kurátory virtuálního muzea

17. 8. 2024 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tým Two Point Studios nám v předchozích letech naservíroval vynikající budovatelské strategie s humorným nádechem Two Point Hospital a Two Point Campus. Po nemocnicích a kampusech přichází tentokrát na řadu muzea, která si postavíme a budeme následně spravovat v návodně nazvaném Two Point Museum.

„Staňte se kurátory a správci fascinujících muzeí. Spolupracujte s experty na výpravách za úžasnými artefakty. Probouzejte nadšení z nových objevů a přilákejte davy návštěvníků lačnících po vědění. Nezapomeňte na zabezpečení exponátů, čistotu, spokojenost personálu, dary od mecenášů… a děti držte daleko od vitrín!“ nabádá oficiální popisek hry a napovídá, že se muzejní tycoon v rázu série opět nebude brát příliš vážně.

zdroj: Two Point Studios

Budovatelský aspekt zároveň bude tvořit jen část zážitku – vystavěné vystavovací sály bude potřeba naplnit exponáty, které musíte nejdříve získat na expedicích. Postupně si budete také odemykat nová místa, kam se vaše expertní týmy archeologů a historiků mohou vydat na výpravu. Tahle dobrodružství navíc nebudou bez rizika, vaše odborníky může na cestách potkat spousta katastrof, a dokonce mohou v honbě za těmi nejvzácnějšími kousky i zemřít.

Nudit se nebudete ani v samotném muzeu – vedle nenechavých ručiček dětí, které by si rády odnesly domů dinosauří kost, případně alespoň opatlaly veškeré sklo, musíte svou výstavu bránit třeba i před zloději a vandaly. Anebo před masožravými květinami. Neobejdete se tedy bez bezpečnostního systému a bez ochranky.

zdroj: Two Point Studios

Z personálního hlediska vám přijdou vhod také průvodci, kteří mohou návštěvníky oblažit komentovanou prohlídkou a zdůraznit ty kousky, na které jste nejvíce pyšní. K tomu můžete také pečlivě připravit prezentace a trasy s informačními tabulemi, dbát bude třeba také na čistotu, občerstvení, suvenýry, toalety a další nezbytnosti.

Návštěvníci budou opět velmi různorodou sebrankou a ty nejmovitější si za jejich ochotu poskytnout muzeu štědrý dar bude potřeba pořádně předcházet.

Two Point Museum zatím nemá datum vydání, vývojáři se omezili na stručné „brzy“. Hra každopádně zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.