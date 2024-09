Zážitky z Gamescomu: Little Nightmares III se hrají skvěle, byť z nich zmizela část kouzla jedničky

3. 9. 2024 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Aleš Smutný

Původní Little Nightmares i jejich pokračování považuji za krásné, stylové, logické plošinovky s trochou hororu, a především správně odhadnutou hratelností. Švankmajerovský přístup k vizuálnímu zpracování a docela temný příběh, který se odehrává během snahy Six o přežití (v dvojce se k ní přidal ještě Mono), vytváří spoustu příjemných reminiscencí třeba na Coralinu nebo i Brazil.

Když Tarsier Studios potvrdili, že se už nevrátí k třetímu dílu, zaplakal jsem, protože jejich styl bude těžké napodobit. Nelehkého úkolu se ujalo studio Supermassive Games, které nestojí jen za Until Dawn a hororovou The Dark Pictures Anthology, ale nakoukli i do žánru plošinovek v DLC pro LittleBigPlanet. Pořád tu ale byla otázka, jak se jim podaří zpracovat nejen unikátní hratelnost, ale i atmosféru.

zdroj: Supermassive Games

Na Gamescomu jsem měl šanci zahrát si za zavřenými dveřmi demo, kde jsem společně s dalším novinářem mohl zkoušet dostat se dál v podivném světě, kterému nedominovala televize, ale cukrátka. Spousty cukrátek. A pak samozřejmě podivná stvoření. Little Nightmares III má opět dva hrdiny, ale tentokrát jde za oba hrát v rámci kooperace, ovšem bohužel ne gaučové, ale jen online. Což považuji za tristní chybu, protože gaučový co-op, byť není podle dat vývojářů tak používaný, se na tento typ her skvěle hodí. Dokonce bych se mohl rozohnit, že jde o naprostý nesmysl, ale jde holt o tvůrčí rozhodnutí…

Nutno říct, že samotné hraní už negativní emoce nevyvolává. Naopak, celá pasáž byla zábavná a s britským kolegou jsme se smáli svým nepovedeným pokusům proplížit se kolem šestiruké účetní (?) a nebo marných pokusů vyřešit hádanku, až nám nabídli pomocnou ruku kolegové z Belgie. Kromě klasického hledání cesty a vyhýbání se různým nebezpečím v rámci jednotlivých obrazovek, dostali oba protagonisté Low a Alone i nástroje pro řešení úkolů. Low má luk, kterým dokáže trefovat spínače a Alone francouzák, který funguje jako kladivo na rozbíjení řetězů a podobně.

Little Nightmares III je, z předvedeného dema, zábavná, pomalá a chytrá logická plošinovka, která jde formálně ve šlépějích svých předchůdců. Ovládání je přesnější a méně „zatížené“ než bylo v prvních dvou dílech a jednotlivé puzzly jsou logické a snadno řešitelné. Když na nějaké řešení přijít nemůžete a konečně se vám to povede, nejste naštvaní, že tvůrci jednali nesmyslně, ale plácnete se do čela, že vás nenapadlo dřív.

Nicméně, i když formálně je trojka stejná jako předchůdci, přiznám se, že i přes veškerou snahu a napodobení stylu mi něco neurčitého chybělo. Možná je to v tom přesnějším ovládání, možná ve faktu, že daná pasáž prostě neměla onu upocenou, ušmudlanou, nepříjemnou atmosféru. Jistě, monstrózní paní působí tak, jak má, nicméně něco neuchopitelného mi na celkovém vyznění prostě chybělo.

Na druhou stranu šlo jen o asi půlhodinovou pasáž z celé hry a je docela dobře možné, že další úrovně už půjdou jiným, svým vlastním zvrhlým způsobem. Tak či tak se na Little Nightmares III těším, protože v kooperaci vypadají jako pořádná zábava. Hra vyjde někdy v roce 2025 na PC, Nintendo Switch, PS5 a PS4, Xbox One a Xbox Series X/S.