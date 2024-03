Stellar Blade mixuje Nier: Automata a Devil May Cry v perfektní krvavé řežbě

27. 3. 2024 14:40 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Ačkoli nám přímo interní studia Sony letos nic nového a výrazného prozatím nenaservírovala, přeci jen situaci zachraňují aspoň exkluzivity od třetích stran. Kromě výjimečně vydařeného Final Fantasy VII Rebirth je tu povedený Rise of the Ronin od Team Ninja, a za horizontem už se rýsuje akční RPG Stellar Blade od korejského studia Shift Up.

Právě Stellar Blade dostane pozítří demoverzi, kterou si budou moci všichni majitelé PlayStationu 5 vyzkoušet. Já jsem k ní ale dostal přístup s velkorysým předstihem a času stráveného v roli hlavní hrdinky Eve rozhodně nelituji. A není to jen pro její velmi, velmi upnutý obleček.

Inspirace v těch nejlepších

V kostce by se Stellar Blade dal popsat jako mix Nier: Automata a Devil May Cry. Z první jmenované hry si bere estetiku katastrofou stiženého, opuštěného světa, často velmi podobnou melancholickou atmosféru, hudební styl a v neposlední řadě i trochu příliš sexualizovanou hrdinku (vysvětlím dále). Z Devil May Cry zas čerpá zajímavý koktejl démonických nepřátel a důraz na propracovaný soubojový systém, při kterém vám rozhodně nebude stačit jen máchat kolem sebe mečem bez hlubšího přemýšlení.

zdroj: SHIFT UP Corporation zdroj: SHIFT UP Corporation

Máme tu co dočinění s akčním RPG, které si po soulsovském způsobu rozděluje jednotlivé úrovně skrz checkpointy, na kterých můžete načerpat sílu, doplnit léčivé prostředky a třeba si odemknout nové schopnosti. Zároveň tím ale oživíte i všechny zabité nepřátele, tedy kromě bossů.

Eve se vrací na Zemi, která úpí pod nadvládou mimozemských dobyvatelů. V krátké úvodní ukázce si užijete hromadu explozí a nějaké ty hluboké příběhy mezi dvěma asijskými kráskami. Záhy ale všechno vezme rychlý spád a naše hrdinka se napříště bude po poničených a prázdných ulicích velkoměsta Xion, poslední odolávající bašty lidského odporu, pohybovat jen v doprovodu malého vznášejícího se droida. Inu, těch inspirací Nierem tu asi bude víc.

Hlavně opatrně

Soubojový systém je, jak už jsem naznačil, až překvapivě komplexní, a pokud jste čekali bohapustou rubačku, která ledacos odpustí, budete se asi při prvních střetech trápit. Eve je sice elitní bojovnicí bez bázně a hany, ale je také relativně křehká a k úspěchu vám pomůže pouze zvládnutí odrážení útoků, včasného uskakování, které umí zpomalit čas, nebo fázového teleportu před neblokovatelnými útoky.

zdroj: SHIFT UP Corporation

Načasování navíc (alespoň pro mě) není zpočátku úplně intuitivní. Na ty správné momenty si v některých případech musíte počkat trochu déle, než bych býval čekal. Na druhou stranu, když se s Eve dostatečně sžijete, nabízí Stellar Blade naprosto fenomenální soubojový zážitek, a hlavně bohapustou brutální holomajznu plnou efektních komb a hektolitrů krve odporných zmutovaných monster, která si nezaslouží byť jen smítko slitování.

Úspěšným odrážením útoků, úskoky a úhybnými manévry si nabíjíte takzvanou Beta gauge, která následně umožňuje využití některé ze speciálních schopností či útoků. Stellar Blade má až nečekaně obsáhlý RPG systém, založený na hned několika stromech schopností, hratelnost je ale svižná. Kromě občasného spočinutí v bezpečném tábořišti a nakoupení proviantu v terminálu, případně vylepšení vybavení vás nic nebude zdržovat od akce či lehkého platformingu.

Kouká se na to hezky

Co se týče technické kvality, připomíná mi hra asi nejvíc Devil May Cry 5, modely nepřátel jsou pěkně detailní, nápadité a skvěle rozpohybované. Totéž platí pro nejrůznější opulentní efekty. Prostředí jako takové je ale jakoby desaturované a trochu upozaděné, aby ještě více podtrhovalo atmosféru ztraceného světa, podobně jako posmutnělá a melancholická klavírní melodie v menu, kterou se ovšem line jemná linka naděje.

Hra nabízí tři režimy zobrazení, kromě Quality a Performance je tu i prostřední vyvážený režim, který nabízí zlatou střední cestu použitelného snímkování a grafiky bez vážných kompromisů, ve kterém jsem demo absolvoval já. Na žádné technické problémy jsem nenarazil. Moje největší vizuální výtka patří extrémně dlouhému copu hrdinky, který zkrátka v pohybu (zejména v detailech) nevypadá dobře, protože vlasy, především o takovéto délce, ještě hry zkrátka neumí a působí to zbytečně rušivě.

Druhá lehká výtka patří k samotné podobě hrdinky. Úplně chápu, že se autoři pokoušeli o sexy divu, která má fyziku implementovanou na ta správná místa (a to fakt má) a její naducaný zadek a stehna se roztomile pohupuje v úplém latexu při lezení po žebříku a houpání na tyčích. Problém je, že Eve je sexy asi jako RealDoll. Všechny součásti tam jsou, jen jim chybí jakákoli jiskra. A Eve sice umí běhat v předklonu jako Bayonetta, jenže ta si svou oblibu získala nejen hromadou dvojsmyslů a pekelně dlouhýma nohama, ale hlavně přirozenou drzostí a hromadou charismatu. I 2B z Automaty dávala najevo víc osobnosti, a to je u androida co říct. Pokud vás ale virtuální prsaté Asiatky přivádějí k rozkoši, užijete si tu víc než dost.

zdroj: Shift Up

Podstatné je, že prdelatá hrdinka není tím jediným esem v rukávu, které Stellar Blade vykládá na stůl. Tady se sází hlavně na skvěle zvládnutou hratelnost v příjemném a svižném tempu lineárních úrovní, které vás čas od času odmění při průzkumu, ale jinak vás ženou dál vstříc dalšímu souboji, protože ví, v čem tkví jeho největší síla. Rozhodně si demo pozítří vyzkoušejte sami, pokud se vám hra bude líbit a rozhodnete se pro pořízení, dosažený postup se vám přenese do plné verze, která bychází už 26. dubna na PlayStation 5.