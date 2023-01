SteamWorld Build vzbuzuje zvědavost a dává vzpomenout na počátky série

26. 1. 2023 13:09 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Série SteamWorld už dala vzniknout slušné řádce různorodých her. Začalo to hrou nesoucí název po žánru tower defense, pokračovalo přes dvojici Dig a Dig 2 s kutáním hornin ve 2D, Heist pak předvedl tahové souboje v plošinovkové podobě, abychom skončili s karetním RPG Hand of Gilgamech.

Už nějakou dobu víme, že se chystá akční kooperace SteamWorld Headhunter a jen pár dnů zpátky jsme se dozvěděli o další chystané hře – budovatelské strategii SteamWorld Build. Ta se navíc rovnou prezentuje hratelným demem v rámci probíhající stavitelské události na Steamu. A jakožto milovník série jsem prostě nemohl odolat.

Stará, budovatelská škola

Ukázka ve mně okamžitě vyvolala dojem, že hraju prakticky hotovou hru. Parádní grafika, ikonický humor, příznačný robotický svět, skvěle odvedený tutoriál, záplava obsahu… Nic nenasvědčovalo tomu, že by demo mělo co nevidět skončit.

Prvních pár minut jsem ale přesto byl na rozpacích. Bylo skvělé se po delší době vrátit do plechového světa, jakési postapokalyptické budoucnosti, která se potkává s dávnou minulostí a o člověka v ní nezavadíte, byť se zdejší roboti chovají přesně jako lidé.

Nicméně první krůčky ve SteamWorld Build jsou… obyčejné. Chce se po vás postavit značný počet budov pro dělníky, spojit tyto příbytky cestou s hlavní budovou a následně ukojit potřeby jednotlivých domečků postavením obchodní stanice a opravny nějakých těch pohmožděných plechů, přičemž obojí má jen omezený dosah po pěšince. Kdo hrál nejen Cities: Skylines, toho hra v počátku vůbec nepřekvapí.

Ani další úkoly nejsou žádné terno – postav dřevorubce, postav sklad, postav pilu, z vytvořených prken postav další budovy… SteamWorld Build z tohoto hlediska nemá ambice inovovat zavedený žánr, a byť je to trochu škoda, nelze mu upřít, že to všechno krásně šlape, moc hezky se to hýbe a neubránil jsem zoomování a sledování každodenního švitoření mých plecháčů.

Tunelujme o sto šest

Pořád jsem čekal, kdy přijde nějaký ten zvrat, něco, čím si mě hra získá nad rámec milovaného světa. A ne, pravidelný příjezd vlaku po dosažení patřičného milníku (zvýšení populace a začátek její specializace na různá zaměstnání) tím opravdu nebyl. Na to už jsme také zvyklí z bezpočtu her.

Nakonec se ale přece jen ukázalo, čím chce SteamWorld Build zaujmout ve světle početné konkurence. Je tím takové pomrknutí do dob dávno minulých – ke hrám SteamWorld Dig a SteamWorld Dig 2.

Zatímco se vám poměrně rychlé rozrůstá městečko na povrchu, další vlastní ekosystém bují pod pískem vyprahlé pouště. Jakmile zrekonstruujete důlní šachtu, odhalí se vám úplně nový svět.

V podzemí se z budovatelské strategie stává simulátor těžby, kdy stejně jako v Digu odbouráváte jeden čtvereček horniny za druhým. Většina jich je prázdných, některé obsahují zlato nebo nástroje umožňující rozvoj důlní společnosti a některé typy hornin ještě neumíte správně naťuknout.

I v podzemí vytváříte čtvrti nejrůznějších povolání, musíte řešit statiku celého místa tím, že po vykutání větších prostor vztyčíte pilíře, aby vám strop nespadl na hlavu, a nechybí ani automatizace těžařského procesu s budováním exktraktorů, které je tu a tam potřeba opravit, na což ale potřebujete vytvořit základnu mechaniků.

Svět, který má svá tajemství

Proč to všechno vlastně děláte, ptáte se? No, sami pořádně nevíte, ale jistá moudrá robotická koule ne nepodobná Wheatleymu z Portalu, z níž skrytá zloba sálá jak z kotle, vám prozradila, že celá planeta je v ohrožení a musíte z ní prchnout. A že kdysi dávno existovala technologie umožňující lety do vesmíru, přičemž tato technologie se ztratila kdesi v hlubinách.

Takže, aniž byste si to mohli sami jakkoliv ověřit, důvěřivě dolujete a hledáte kusy prastarého stroje. Tímto se hře skvěle daří budovat napětí a zvyšovat v hráči zvědavost. Co se děje s planetou? Kdo je tajemná koule, co nás považuje za trubce, povyšuje se na nás a údajně zná odpověď úplně na vše? Skutečně se nám podaří postavit loď a vyprahlou planetu jednou provždy opustíme?

Na to demoverze samozřejmě odpovědi neposkytuje, jelikož končí s nalezením prvního ze šesti kusů vzácného plavidla, jak vám oznámí tajuplný hlas. A já musím uznat, že mě nakonec SteamWorld Build svým demem zaujal. Jednak tajemstvím, kterému bych rád přišel na kloub, a jednak dvojicí úrovní. Na povrchu řešíte poměrně standardní budovatelskou hru, abyste si v podzemí lámali hlavu s těžařskou minihrou. A propojení těchto světů dodává obojímu skvělý smysl – bez výrobků těch nahoře si dole ani neškrtnete a bez objevů tam dole se nahoře moc nerozvinete.

SteamWorld Build má rozhodně potenciál. Už teď je zjevné, že pod značkou SteamWorld může vyjít opravdu cokoliv a zatím pokaždé to bylo přinejmenším zajímavé a nápadité. Doufejme, že plné hře, která má vyjít později letos, nedojde dech dřív, než se vám podaří najít šestou hledanou součástku.