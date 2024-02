Oddsparks je milostným, automatizačním dopisem Overlordovi

9. 2. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Vzpomínáte si ještě na trojdílnou sérii Overlord, která odstartovala prvním dílem v roce 2007? Já tedy ano, jelikož ve mně svou ojedinělou hratelností zanechala nesmazatelnou stopu. Nikdy nezapomenu na ty roztomilé gobliny a jejich „Yes, masta'!“ když se pro vás vydávali na smrt.

V Overlordovi jste měli moc nad desítkami těchto pekelných potvůrek, které jste prostým mávnutím ruky vyslali zneškodnit nepřátele a vyrabovat domy, sami si osedlali ovce a vyzbrojili se nalezeným harampádím, přičemž časem jste získali nové typy potvůrek, každý vhodný na něco jiného.

Když jsem zapínal demo hry Oddsparks: An Automation Adventure, netušil jsem, že se právě s touto hrou vrátím do dětství. Nalákala mě malebnou stylizací a příslibem automatizace, k níž tíhnu stále silně jako můra k rozžhavené lampě. A dostal jsem mnohem víc.

zdroj: HandyGames

Oddsparks začíná velice pozvolna, ale prakticky okamžitě před vás po příběhové stránce klade velkou záhadu, která se stane hlavním tahounem vašeho dobrodružství. Během chvilky opouštíte rodnou hroudu a vydáváte se do zakázané divočiny, kde nacházíte prastaré struktury, kterým už dávno nikdo nerozumí.

Protože vám ale samo nebe seslalo jakýsi náramek schopný komunikovat se vším nepoznaným, brzy se dají do pohybu ozubená kolečka prapodivných továrniček, z nichž vyskakují… dřevění Sparkové!

Jsou to de facto dřevěná kolečka, která se vám v pohodě vejdou do kapsy, ale zároveň vás mohou doprovázet po svých jako velmi roztomilá a roztodivná stvoření. Co umějí? Tak například na váš povel usmrtit nevinné, a ještě roztomilejší zvířátko, z nějž ale nedostanete jídlo a kůži, jak by se dalo očekávat.

zdroj: HandyGames

Oddsparks totiž není další survival. Je to skutečně „jen“ dobrodružná hra plná tajemství a automatizace. Takže z fauny tu vypadávají podivné krystaly, s jejichž pomocí v kombinaci s natěženým dřevem vyrobíte nové dřevěné pracanty.

A tito pracanti vám posléze pomohou vyrábět další pracanty! Necháte je těžit z magického stromu, kterému snad nikdy nedojde dřevo. Necháte je donekonečna chodit po cestičkách a nosit polena do továrničky, kde další dvojice dřeváků vyrábí své kolegy.

Je to celé takové velmi milé, hezky se na to kouká, okamžitě vám něco vzniká pod rukama a pořád se někam posouváte. Nejrůznější vesničané vás pověřují úkoly, které vám dál a dál odemykají výrobní budovy, nástroje a obecně možnosti schopné zefektivnit celý proces výroby.

zdroj: HandyGames

Například v základu umějí Sparkové chodit jen po levé straně chodníčku sem a tam a není prakticky možné z jednoho stromu vytvořit několik různých výrobních linek. Ale jakmile si odemknete křižovatku, hned se vám otevřou nové možnosti a nebudete vědět, kam dřív skočit.

Overlord tu ale není jen v tom, že máte desítky svých poskoků, které můžete mávnutím kouzelné hole poslat pokácet pár stromů a zabít pár nevinných stvoření. Jak budete prozkoumávat mapu a nacházet nové tvory, zdroje a poklady, narazíte také na svatyně, v nichž můžete vyrábět nové druhy Sparků.

Zatímco ti první jsou takoví obyčejní joudové, tak druzí jsou daleko efektivnější v továrnách a třetí si zase libují v boji. Tím se do hry dostávají specializace a vaše rozvaha, jakými Sparky se vybavit (máte tři sloty, každý pojme deset Sparků).

Popravdě, čekal jsem, že se mi Oddsparks bude líbit, protože mě automatizace ve hrách neskutečně baví, ale nečekal jsem, že tu do toho budu mít několik typů roztomilých pracantů po vzoru Overlorda.

Hra mě proto vyloženě nadchla. Je hezká, milá (i když v ní nechybí násilí), tajemná a ve své podstatě originální. Podobně jako Palworld nepřichází s žádnými novými systémy, jen bere několik osvědčených a dává je dohromady způsobem, který je originální. zdroj: HandyGames Pokud se do aktuálně dostupné demoverze pustíte, tak vězte, že je pro vás připraveno obsahu klidně na tři hodiny, a můžete hrát dokonce až ve čtyřech v kooperaci (osobně jsem ale nezkoušel).

No a já už jdu vyhlížet 24. duben, kdy Oddsparks: An Automation Adventure vstoupí do předběžného přístupu, který slibuje nové biomy, více než 10 (!!!) různých Sparků, přes 80 questů a další úctyhodná čísla týkající se automatizace výroby v jednom kouzelném světě.