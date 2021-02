Nový update Star Citizenu přináší rafinérie a pirátskou invazí

18. 2. 2021 17:32 | Dojmy z hraní | autor: Mars Vertigo

Ač je to mu již více než měsíc, co se poslední velký update Star Citizenu uvolnil z osidel testovacích serverů do řádného provozu, jeho obsahové vyvrcholení nastává právě nyní, v únoru, a to nejen díky novému rozšíření s pořadovým číslem 3.12.1. Nastal tak čas se tradičně podívat celému balíku oprav, vylepšení a novinek zevrubněji na zoubek.

Výpravu do nitra aktuální verze pompézního Hvězdného občana zahájíme u technických a grafických novinek a postupně se přehoupneme do oblasti hratelnosti, kde toho na nás čeká poměrně dost. Připněte si pásy, zapínáme motory!

Oku lahodící zlepšováky

Jednou ze zásadních novinek loňského roku byla implementace nové planetární technologie, která prochází průběžným vybrušováním téměř nepřetržitě. Poslední rozšíření tak například přidalo zbrusu nový kyselinou nasáklý biom na planetu Hurston či lesklé ledové povrchy zamrzlých měsíců Yela a Lyria, avšak menších úprav se dostalo i řadě dalších planetárních těles systému Stanton, na které předtím nezbyl čas. Krom biosfér a geologických pozlátek došlo i k vylepšení atmosférických efektů.

Největším poutačem iterace 3.12 však byla jednoznačně implementace první verze volumetrických oblak obklopujících hvězdná odpočívadla soustavy. Tato plynová mračna se rozprostírají na ploše tisíců kilometrů a jsou pastvou pro oči dychtivé fanoušků vesmírných jevů. Tato technologie se již brzy (pravděpodobně počátkem letošního léta) rozšíří na dosud nezpracovanou gigantickou plynnou planetu Crusader, do jejíž útrob se tak konečně budeme moci podívat.

Další novinkou je plnohodnotné zapracování dotykových tlačítek do panelů všech výtahů ve hře, se kterými se do této chvíle mohli hráči setkat zatím jen sporadicky. Ač jde určitě o vstřícný krok imerzi, pro hráče navyklé pohybu po základnách s gamepadem je krapet problematický. Tato tlačítka jím totiž zatím ovládat nelze.

Oku velmi lahodící jsou i dva noví příchozí do herního hangárů z dílen legendárních loděnic Esperia. Ta se holedbá svými porty mimozemských designů lodí a jejich nejnovějšími příspěvky je dvojice dechberoucích dravců: Talon a jeho raketová specializace Talon Shrike.

Talon je fantasticky vypadající obří mechanický pták s kokpitem tvaru zahnutého zobáku a sklopnými křídly s kovovými perutěmi a především neuvěřitelně precizní manévrovatelností zejména v atmosférických podmínkách. Je to naprostá nutnost pro všechny náruživé milovníky dravého ptactva a agresivního letectví.

zdroj: Cloud Imperium Games

Čelba 2.0

Výrazných změn se dočkala i herní smyčka těžby. Grafické rozhraní těžebních modulů je nyní přehlednější a přináší celkově pohodlnější hornický zážitek. Nový kruhový interface obsahuje více užitečných informací na displeji, a to včetně aktuální rychlosti lodi či vozidla. Dozvíte se z něj například i to, jakou má vámi těžený materiál trvanlivost a jeho aktuální stav soudržnosti.

Celkově se navýšil i obsah nerostů v asteroidech a planetárních ložiscích. Méně vzácné nerosty je navíc jednodušší těžit, čímž se jinak frustrující nález sám balancuje. Zásadní novinkou pro zpracování rudy je implementace rafinérií na vybraných stanicích. Jejich dopad má dvojí charakter. Zaprvé si už si tolik nevyděláte pouhým prodejem surových nerostů, zadruhé máte hned několik možností rafinace, která navíc není časově závislá na vaší přítomnosti ve hře. Každá rafinérie vám nabízí hned čtyři druhy technik rafinace. Ty se liší zpravidla rychlostí, efektivitou a s tím spojenou výší poplatků nutných k pokrytí služby.

Každá rafinérie krom svého impozantně zpracovaného pracoviště plného obřích slévárenských pecí a terminálu služeb disponuje také vlastním obchodem s těžebním vybavením a půjčovnou těžařských lodí a vozidel. Inu, havířův ráj to napohled.

zdroj: robertsspaceindustries.com

Reputabilní občané a mocná Idris

Tímto se pomalu dostáváme k vrcholnému číslu rozšíření 3.12 a jeho nedávného dodatku. Jedna z hlavních dosud poměrně zakrnělých herních mechanik totiž dostává pevnou trvalou strukturu pro budoucí rozvoj. Systém reputace byl až doteď jen velmi dočasnou záležitostí, na kterou hráči příliš zřetel nebrali. Toto se však nyní radikálně změnilo. Odteď se veškeré vaše nasazení pro NPC zadavatele řádně eviduje, a diktuje tak vaše budoucí pracovní nabídky.

Lovci odměn si kupříkladu musí pořizovat speciální zpoplatněné licence pro svou živnost, kde je každá kvalifikuje pro cíle rozdílné obtížnosti. Ani kriminální živly si vás jen tak neobjednají coby popravčího svých úhlavních nepřátel ze strany zákona (alespoň naoko) dbalých občanů, pokud se jim nejprve neosvědčíte jako schopný vrahounek menších ryb.

V jistém řetězci úkolů se navíc můžete propracovat až tak daleko, že vám zadavatel svěří účast na úlovku vskutku kapitálním. Řeč je o bojové akci namířené proti pirátské fregatě třídy Idris-M. Ta je vůbec první aktivní kapitální lodí ve hře, byť zatím pouze ve formě NPC. Tento obr je skoro 250 metrů dlouhý a přes 120 metrů široký, vyzbrojený bohatým obranným arzenálem a obřím čelním energetickým kanónem.

Zdaleka však nejde o největší kapitální loď ve hře. Pro představu, takový dreadnought Retribution by měl být cca 10x delší a pomocná letadlová loď Pegasus zhruba 3x. Nicméně z pohledu momentálně pilotovatelných plavidel je to stále pořádný macek. A jako již tradičně, i tuhle loď se již některým obzvláště vynalézavým hráčům podařilo díky bezpečnostním botám úspěšně unést a osedlat díky semi-fukčnímu můstku (od 3.12.1 již nemožné).

XenoThreat na živo

S nedávným příchodem updatu 3.12.1 se ve hře také poprvé objevila několikafázová otevřená operace s podtitulem Útok na Stanton. XenoThreat není, jak by se mohl leckdo domnívat, žargon pro hrozbu emzáků mírumilovným lidským obyvatelům Stantonu, nýbrž parta samozvaných renegátů sídlících v divoké sousední soustavě Pyro. A tahle nemilosrdná parta anarchistů se silným anti-korporátním světonázorem se právě rozhodla uštědřit všem ránu na solar. Jejich cílem je vojenská základna Jericho, kde právě mimo jiné kotví i chlouba zdejších bezpečnostních sil, torpédoborec Javelin.

Tento jedinečný event, první z dlouhé řady, si klade za cíl zapojit co nejvíce hráčů na serveru ve spojeném úsilí tuto hrozbu odvrátit. První dvě přípravné fáze jsou již za námi. Ta třetí, samotný útok pirátské flotily s vlajkovou fregatou Idris v čele, právě probíhá.

Idris je synonymem nejen smrtonosného arzenálu, ale také houževnatosti. Javelin zakotvený v docích je zase lodí primárně určenou k boji plnou boční, a tím pádem neschopný efektivní obrany. Vše je tak na hráčích samotných a arzenálu, se kterým přitáhnou na pole této první vskutku epické hvězdné bitvy v dějinách hry.

Nepomáhá ani fakt, že nová AI kapitálek je nastavena tak, aby nejprve odrážela bombardéry a likvidovala jejich torpéda. Díky novým vizuálním efektům štítů a pokročilého poškození je však samotná bitva vskutku atmosférickou parádou.

Sbohem Delamare, ahoj Rudý festivale

Update 3.12.1 s sebou také konečně přinesl radikální řez v podobě odstranění ikonického měsíce Delamar s havířskou kolonií Levski ze systému Stanton a jeho přesun do původní lokace v systému Nyx, což je třetí soustava plánovaná pro Star Citizen.



Spolu s tím byl zredukován i celkový počet hráčů serveru z 50 na 40 pro posílení celkového výkonu a stability, tak, aby byl zážitek z herního eventu co nejplynulejší. Tento záměr se vydařil na výbornou, protože jinak četných pádů serverů verze 3.12 v podobě zlověstné chyby 30K rapidně ubylo.

Toto zimní období je tradičně spjato s každoročními oslavami lunárního roku v rámci zdejšího univerza. Na letošní rok berana vychází nejen lov červených obálek s překvapením rozmístěných okolo hlavních hubů soustavy, ale také desetidenní Free flight event začínající 15. února. Ten je přímou pozvánkou pro všechny zvědavé, váhavé či rekreační hráče, kteří tak budou mít opět možnost si zdarma zalétat, trochu si zařádit a snad se i nechat zviklat k tomu, se plácnout přes kapsu a tomu šílenému Robertsovi na konto přeci jen nějaký ten dukát přisypat.

Tak, či onak budou mít nově příchozí jedinečnou možnost se zapojit do oné epické právě probíhající operace. A než se zeptáte: Ne, k pirátské invazní verbeži se bohužel oficiálně připojit nemůžete.