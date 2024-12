New Arc Line působí jako moderní levoboček Arcanum

9. 12. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Michal Krupička

Steampunk, žánr hojně zastoupený v knihách, komiksech a oblíbený i u malířů. Her z jeho světů ale kupodivu vzniká překvapivě málo, i když by si jeden řekl, že tenhle vizuálně přitažlivý žánr je pro ně jako dělaný. Jasně, můžeme zavzpomínat třeba na Evil West, Dishonored, Order 1886 a pár dalších kousků, které se přiblížily světům poháněným parou či vynálezům inspirovaným nákresy třeba takového da Vinciho, ale není jich zdaleka tolik, kolik bychom jich od tak působivého zasazení asi čekali. I proto působí RPG New Arc Line svěže a několikrát jsem si u něj vzpomněl na klasiku Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura od dnes už zaniklých Troika Games.

Technologie proti magii

Ve světě New Arc Line probíhá průmyslová revoluce. Všude se tyčí továrny, automatoni nahrazují běžné profese, třídní rozdíly se zvětšují, moře brázdí parníky a nebe vzducholodě. Do toho jsou tu ještě staré pořádky z dob, kdy byla největším zázrakem magie.

Magie si s pokrokem nerozumí, a to nejen na ideologické úrovní. V technických oblastech selhávají kouzla a naopak. Tahle vlastně klasická žánrová zápletka je v místním světě okořeněná třeba o takové libůstky, že se z mágů stávají monstra, pokud se přetíží. Kontinent navíc sužuje železný mor, který mutuje lidi, aby následně umírali v krutých bolestech.

zdroj: Fulqrum Publishing

Kolem boje dvou protichůdných sil se samozřejmě točí i hlavní příběh a vaše rozhodnutí. Zda se stavíte na stranu magie nebo technologie, ovlivňuje děj spousty úkolů, od toho, koho dosadíte do vedení dělnické čtvrti, až po momenty, kdy sedíte pod divadelním jevištěm a jako nápověda rozhodujete, zda necháte text elfího umělce nezměněný, nebo přijmete úpravy, které provedla technologická společnost jako čistou propagaci svých výtvorů. Dokonce i hra za mága a technologa se zásadně liší v tom, jaké dostáváte schopnosti nebo jak funguje váš crafting.

Zároveň je svět New Arc Line krásně morálně šedý. Promenády města střídají dělnické čtvrti, přepracování dělníci jsou závislí na drogách, které dostávají na podporu výkonnosti, a ani vaši společníci nejsou úplní svatoušci a mají svoje vlastní názory.

Příkladem může být třeba vedlejší úkol, kde po mně doktor chtěl přivést lidi zmutované morem na svou kliniku, aby se o ně mohl postarat. Potom, co jsem je ve městě přesvědčil, aby se tam vydali, přišlo odhalení, že vůbec nevede kliniku, ale zápasnický ring, kde údajný doktor nechává nemocné bojovat na život a na smrt. Jenže od mého společníka nepřišlo zhnusení. Namísto toho řekl něco ve smyslu, proč jim nedopřát poslední chvíle slávy, protože stejně nevyhnutelně brzy umřou. Navíc doktor měl taky argumenty, které zněly logicky, a nakonec jsem mu musel dát za pravdu.

Takových malých i velkých příběhů je hra plná. K většině z nich můžete navíc přistupovat několika způsoby, které závisí na vaší nápaditosti, schopnostech i volbách v rozhovorech, což je samo o sobě skvělé.

Dobře napsané postavy pomáhají celkovému vyznění světa. Třeba váš první zaměstnavatel je irský trpaslík v kiltu s přízvukem, který stojí v čele pouličního gangu ve stylu Peaky Blinders a zamiloval jsem si ho od první chvíle. V kohoutích zápasech zase bojují kohoutí humanoidi v plné zbroji a potkáte i rybího člověka, co vypráví vtipy o makrelách, nebo zelenou vílu, která vaří magický alkohol. Ostatně hra se kritiky společnosti ani easter eggů nebojí, a třeba takové předání kufříku, které je odkazem na Pulp Fiction, mě rozhodně zahřálo u srdce.

Líbí se mi, že se hra odpoutává od klasického viktoriánského steampunku inspirovaného Anglií a pouští se do mnohem neotřelejšího světa inspirovaného americkou průmyslovou revolucí. Díky tomu předkládá autentický příjezd do nového světa, kde titulní město New Arc představuje pro cizince naději na nový začátek, a příběh tak hezky může budovat cestu od nuly k někomu, kdo rozhoduje o osudu celého města. Jak? To je už vlastně na vás, protože rozhodně nemusíte být jen Mirek Dušín v parou poháněné zbroji, ale klidně se vrhnout na cestu záporáka bez skrupulí.

RPG ze staré školy

U hraní jsem pak doopravdy musel vzpomínat na staré dobré časy u prvních Falloutů nebo právě na Arcanum. Zároveň si New Arc Line ale bere i ideologie z nových RPG a nikdy jsem neměl pocit, že by tvůrci zaměňovali staromilnost a vývojářskou neschopnost.

Už při tvorbě postavy si kromě vzhledu a rasy vybíráte i jeden z původů, který funguje primárně jako zdroj bonusů. Ostatně i vaše povolání vás omezí hlavně v tom, že některé specifické kusy vybavení nebudete moci použít.

Postava má totiž primární vlastnosti, které si navolíte sami a ovlivňují jednotlivé dovednosti. Mezi nimi už najdete samotné páčení zámků, magii, boj a spoustu dalšího. Do toho dostáváte ještě perky, buď jednou za pár úrovní, anebo díky rozhodnutím v samotné hře. Skrz důmyslný systém pak vždy vidíte, kolikaprocentní šanci na úspěch máte, tedy víte, do jakého rizika jdete.

Hody na dovednosti jsou totiž vcelku časté. Vnímání umí odhalit kromě skrytých předmětů i úkolová NPC nebo detaily rozhovorů, vybírání kapes má vlastní minihru, budete opravovat stroje, přesvědčovat, vyhrožovat i svádět. Naštěstí nedostatky své postavy může v dialozích i průzkumu zastoupit kdokoliv ze společníků. Nezáleží tedy jen na počtu bodů, ale i na náladě druhé strany. Když je někdo opilý, lépe se nechá přesvědčit, na rozdíl od paranoidního jedince.

Kdo z vás si pamatuje souboje ze zmíněných starých RPG, tuší, že nebyly zrovna vrcholem kreativity. Ze zbraně se dalo střílet maximálně dávkou nebo jednotlivými výstřely a zbraní na blízko sekat. Maximum kreativity pak přinášel systém míření na jednotlivé části. New Arc Line jde naštěstí dál.

Vaši sadu aktivních schopností určí jednak zbraň, kdy platí, že čím lepší kvalita, tím víc schopností. Jeden typ duálních pistolí třeba umí střílet odrazem, další umožní vyprázdnit celé zásobníky do nepřítele, který stojí poblíž. Mágové mají kromě toho svá kouzla, která si navíc můžou sami vyrábět. Neexistuje tu mana, na další seslání stačí jen cooldown a jedna ze dvou akcí, které na kolo máte. Stejně tak životy a zbroj se vám po každém boji doplní na maximum, a tak nemusíte složitě hledat útočiště k odpočinku.

zdroj: Fulqrum Publishing

Ani technicky zaměřené postavy nepřišly zkrátka. Magii jim nahrazuje jejich oděv. Už první parní obuv vám dát schopnost rozběhem rozrazit nepřátele nebo skočit do dálky a dopadem všechny odhodit. Nechybí speciální batohy, rukavice, helmy a prostě všechno možné, co vás jen napadne. I samotných druhů zbraní je dost. Pistole, pušky, boxery, ale i parní kladiva a samozřejmě magické hole a další hračky. Umožní vám upravit si bojový styl k obrazu svému, a kromě toho máte i plně v rukou vývoj a výzbroj svých společníků.

Magie má potom tři různé školy: Voodoo, nebeskou a okultní. Je ale vidět, že tvůrci přemýšlejí i nad tím, aby technologický směr nezůstával pozadu, takže se i technologie dělí na parní, dieselovou a starou dobrou teslovskou elektřinu.

Ještě si počkat?

Na poměry předběžných přístupů je New Arc Line vlastně až překvapivě vyladěný. Ano, některé postavy nemají ještě portréty v rozhovorech, někde chybí dabing, ale na druhou stranu je na jiných místech zase až překvapivě kvalitní. Doladit by určitě chtěla i přehlednost uživatelského rozhraní nebo obtížnost soubojů, které mi přišly až moc snadné. Na druhou stranu, kromě dialogů můžu pochválit i skvělý hudební podkres a vypravěče, který podobně jako v novém Baldur's Gate funguje na jedničku.

Grafika vás uchvátí hlavně v momentech, kdy hledíte na ulice svrchu. Odrazy kaluží, dým a detaily města působí nádherně. Atmosféra přístavní promenády, kdy kolem létají racci a na rohu vyhrává kapela, je prostě k nezaplacení. Stejně jako úplně jiné pocity z dělnických čtvrtí nebo mnohem tajemnějších lokací. Město prostě působí živě a osobitě.

Trochu horší dojem vyvolává v momentech, když se kamera přiblíží - třeba na rozhovory, kterým přeci jen chybí trocha dynamiky, ale hlavně je vidět, že modely vedlejších postav by si rozhodně ještě zasloužily víc péče.

Hlavní, co hře momentálně chybí, je ale obsah. Můžete si projít pouze první akt, který zabere něco přes deset hodin a rozhodně vás nechá hladové po pokračování. I přesto stojí za to si příběh projít za obě strany konfliktu.

Zatím ovšem v New Arc Line najdete jen dvě rasy a dvě povolání. Váš člověk nebo elf se tak může stát dieslovým technikem nebo mágem specializujícím se na nekromancii, která stylově připomíná voodoo. Časem kromě nové výbavy přibude i víc tříd postav, ras a samozřejmě pokračování příběhu. Vedle toho ale dorazí i víc společníků, romantické linky a vůbec spousta věcí.

Tvůrci zatím plánují, že hra zůstane v předběžném přístupu asi rok. Už teď ji ale můžu doporučit. Ano, není to perfektně vypilovaný diamant, ale je to originální a hlavně zábavné RPG, které mistrně kombinuje starou i novou školu. Zahrajete si tak hru až povědomě známou a přitom vlastně překvapivou a neotřelou, až mě párkrát napadlo, že takhle nějak by nejspíš vypadalo Arcanum 2, kdyby ho dělali lidi z Larianu, což je samo o sobě až nečekaná pochvala.