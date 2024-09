Zážitky z Gamescomu: New Arc Line představuje unikátní svět, kde se snoubí technologie a magie

3. 9. 2024 18:00 | Preview | autor: Jakub Malchárek

Klasické RPG New Arc Line patří mezi mé černé koně nadcházejících her. Už na první dobrou mě upoutal zajímavý svět, kde se snoubí technologický pokrok s magií a syrovou každodenností nepříznivého osudu, v němž se budete snažit vytyčit si vlastní cestu. A ukázka z hraní na letošním Gamescomu mě jenom utvrdila v přesvědčení o tom, že se nám tu možná klube takový menší Baldur's Gate III.

Nechápejte mě špatně, ani já a určitě ani autoři hru nechceme srovnávat s jedním z nejlepších RPG historie. New Arc Line rozhodně nebude tak megalomanská, košatá a nádherná, ale některé prvky slavnou hru od Larianů zkrátka evokují. Soubojovým systémem počínaje, přes rozhodnutí, která diametrálně mění příběh, až třeba po všudypřítomné hody kostkou, které udávají, jestli jste v počínání uspěli, či nikoliv.

Mor, který rozděluje společnost

New Arc Line si mě zaháčkoval už úvodní premisou a vystavěným světem. Světem, ve kterém střet technologie a magie stvořil zhoubnou nákazu Železného moru, jež lidi a kouzelné rasy mění ve zmutované kovové sochy. Nemoc si nevybírá podle postavení a bohatství, je nevyléčitelná, není známé, jak se šíří. Dá se pouze zpomalit dračí krví, velmi vzácnou a drahou komoditou, kterou si může dovolit jen smetánka společnosti.

zdroj: Fulqrum Publishing

Je ironií osudu, že surovina z magických stvoření dokáže zachránit život těm nejvlivnějším, kteří k bohatství přišli technologickým pokrokem i odmítáním kouzel a přírody. Právě technokraté mezi běžnou populaci šíří lži o tom, jak pandemii zvládají, a jak proti ní bojují a pracují na léku. V leprosáriích a špitálech se chudým možná dostává skutečného vysvobození od bolestivého moru, ale určitě ne takového, jaké si představovali...

New Arc Line je správně temný, často budete kráčet ve velmi úzké šedé zóně, která nemá dobrého východiska a svět na vaše rozhodnutí bude reagovat. Už vaše prvotní volba postavy a povolání do jisté míry ovlivní, jak se váš příběh bude odvíjet. Postavíte se na stranu mágů, nebo se z vás stane privilegovaný technokrat? Dokážete najít na Železný mor lék? Nebo ještě více upevníte autokratickou sílu vládnoucí třídy? A hlavně: Co je skutečně pravda, co jsou mýty a co propaganda?

Nemoc nerozlišuje, a to do takové míry, že se může nakazit i vaše postava. Zkrátka klasické RPG se silným poselstvím jak vyšité!

Kouzelníci a inženýři

Vaše činy samozřejmě nebudou jen na okrasu. Vývojáři byli na odpovědi, jak moc rozhodnutí ovlivní svět kolem vás, poměrně skoupí a nechtěli prozrazovat příliš. Ale každá čtvrť ve futuristickém městě prolezlém morem New Arc bude mít s vámi oddělený vztah a reputaci. Neznamená to, že budou existovat v izolaci, ostatně zprávy o vašich činech se městem budou šířit třeba i v novinách. Například ale čtvrti technokratů budou na vaše skutky pohlížet jinak než chudinské slumy uživatelů magie.

Nejspíš tak nikdy nebudete úplně se všemi zadobře. Je to sice špatná zpráva pro ty, co si neradi znepřátelují videoherní postavy, ale výborná pro všechny, kteří v RPG hledají hlavně ten roleplay. Prostor pro hrdiny, záporáky a všechno mezi tím tady bude.

zdroj: Fulqrum Publishing zdroj: Fulqrum Publishing

New Arc Line nezapře, že je videohrou postavenou na robustním RPG systému. Postavu můžete protáhnout jednou ze šesti tříd a rovnou dvanácti podtříd, odemknout jí perky, naučit schopnosti, hovořit ve větvených dialozích, házet kostkami na úspěch, zkrátka samé dobré věci.

Že vám hra dá velkou volnost v řešení úkolů, demonstrují tvůrci v jednom z questů. Máte správně identifikovat vesničanku a pomstít se jí za souseda, ze kterého si tropí nejapné žerty (mimochodem se hrou vine sympatický britský humor a popkulturní pomrknutí). Můžete se začít vyptávat kolemjdoucích a snažit se najít exaktní potvrzení, kdo za šprýmy stojí, nebo si logicky odvodit, že když před stojí před sousedčiným domem trojice bot, její budou nejspíš ty nejmenší dámské mokasíny a vykonat pomstu tady a teď.

Magická korupce

Nebylo by to klasické RPG, kdyby se dalo všechno vyřešit hbitým jazykem. Ke slovu přijdou i tahové souboje, které opět evokují skvělý Baldur. Šikovným využíváním akčních bodů, správného pozicování a manipulací s nepřítelem můžete skvěle řetězit komba a speciální schopnosti, takže demonstrovaná potyčka vypadala skoro jako takový menší hlavolam.

Vtip je taky v tom, že kouzelníci budou využíváním magie riskovat podlehnutí zkáze, která bude čarováním v jednotlivých čtvrtích narůstat. S vysokou korupcí riskujete jednak debuffy, jednak bude mít dopad i na vyznění příběhu.

Zkrátka kouzelné hrátky s časoprostorem si vybírají svou daň a těm, kteří se k nim uchýlí příliš často, se můžou šeredně vymstít. Snižování magické zkázy možné bude skrz vedlejší úkoly, ale tvůrci říkají, že rozhodně nebudou jednoduché.

New Arc Line mám v hledáčku od oznámení a každý další dílek, který jsem viděl, mě jen utvrdil v přesvědčení, že by nás mohlo čekat něco výjimečného. Minimálně klasické RPG v neotřelých kulisách, s poutavým zasazením a záhadnou zápletkou.

zdroj: Fulqrum Publishing

Nedělám si iluze, že půjde do hloubky natolik jako Baldur's Gate III nebo Rogue Trader, ale působí nesmírně svěže. Teď už jen aby se povedla návaznost košatých rozhovorů a aby byl v pohodě technický stav. Vydání New Arc Line bychom se mohli dočkat snad ještě letos.