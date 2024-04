Steampunkové RPG New Arc Line představuje v příběhovém traileru svůj drsný svět

8. 4. 2024 13:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Magie a steampunk se střetnou v chystaném RPG česko-ukrajinského studia Dreamate Games. New Arc Line slibuje hutný příběh v neotřelém světě, propracovaný systém vývoje postavy a příběhová rozhodnutí, která se budou odrážet nejen v tom, jak vás vnímají ostatní postavy, ale i jak se vyvine tajuplný příběh o nesnášenlivosti a technologickém konzervatismu. Na příběhový trailer se můžete podívat výše.

V New Arc Line stojí v ostrém kontrastu prastará magie a pokročilé přístroje poháněné parou. Elfové, trpaslíci a monstra z tradičních fantasy se na první pohled do světa se zepelíny, tesla cívkami, puškami a energozbrojemi možná nehodí. Hra ale odlišností chytře využívá nejen k výstavbě příběhového pozadí, ovšem i pro vývoj vaší postavy. Od toho, jestli se přikloníte na stranu magie, nebo technologie, se totiž bude odvíjet i váš arzenál zbraní a schopností, se kterým se do pátrání po původu zákeřné nemoci New Arc pustíte.

Cestu vaší postavy bude navíc utvářet 6 povolání a 12 podtříd. Zatímco kouzelníci si budou rozumět s ohýbáním reality a čachrováním s elementy, inženýrům víc sednou nejnovější technologické vymoženosti. Magií nadané postavy sice mohou třímat plazmové zbraně, ale nebudou s nimi příliš efektivní. Jednoduše proto, že kouzla přímo využívají ohýbání fyzikálních zákonů, a proto technologie v bezprostředním okolí může občas selhávat.

Z Patrikových dojmů z hraní na loňském Gamescomu se pak dozvídáme některé zajímavé podrobnosti: Například, že vaše rozhodnutí a vývoj příběhu budou komentovat i místní noviny. Příjemný detail, který pomáhá utvářet místní poutavý svět, který nebude úplně typickým zástupcem science fantasy. Příběh se nehodlá vyhýbat ani těžkým tématům, jako je segregace, nerovnost nebo korupce.

Na vašem úspěchu zároveň leží osud celého světa, a proto účel světí prostředky. Jestli se nebojíte ušpinit si ruce zastrašováním, uplácením anebo třeba fyzickým nátlakem, užijete si i propracované hraní „za ty zlé“. Sekundovat vám budou také společníci, jejichž pomoc nejvíc uvítáte v tahových soubojích.

New Arc Line by mělo vyjít ještě letos na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.