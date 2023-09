Zážitky z Gamescomu: V taktickém RPG New Arc Line koliduje magie s technologiemi

4. 9. 2023 15:00 | Preview | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Fulqrum (dříve známé jako 1C) si vzalo pod svá křídla příběhové RPG s tahovými souboji a docela generickým a nicneříkajícím názvem New Arc Line. Hra ale rozhodně má čím zaujmout.

Za titulem stojí mladé ukrajinské studio Dreamate, které jako takové sice nemá ještě nic za sebou, ale vzniklo spojením vývojářů z jiných věhlasných ukrajinských studií jako Frogwares, 4A Games či GSC Game World, jednotliví tvůrci se tedy podíleli na sériích Sherlock Holmes, Metro a Stalker.

Možná bude tato DNA v New Arc Line patrná, ale na první dobrou by se od ostatních nemohla víc lišit. Není to detektivka ani střílečka z jaderné apokalypsy. Ve své podstatě půjde o „další Baldur’s Gate“, byť měřítko asi nebude tak obrovské, když tvůrci cílí na zhruba 30 hodin obsahu na jeden průchod a cca 50 hodin, pokud si to dáte znovu a budete chtít objevit co nejvíc.

Vše začne vytvořením hrdiny, který může být člověkem, elfem, trpaslíkem nebo obrem, na což bude okolní svět adekvátně reagovat. Nemáte ale být žádný vyvolený hrdina. Jen další z lidu, uprchlík, který hledá v novém světě trochu lepší budoucnost.

S tím vám pomůže vaše parta dobrodruhů. Na své cestě jich potkáte šest a tři z nich se k vám mohou přidat. Mají své vlastní příběhy a motivace, nebudou chybět jejich vzájemné vztahy a sami s nimi můžete zažehnout i jiskru lásky.

Svět má být poměrně rozlehlý, rozprostřený na několika kontinentech, ale nepůjde o pravověrný open world, leč o jednotlivé lokace čekající na své prozkoumání. Ale tím hlavním, okolo čeho se celé New Arc Line točí, je střet magie s technologií.

Už při tvorbě postavy si vyberete jednu ze šesti tříd (každá má ještě dvě možné podtřídy), přičemž tři z nich z vás udělají kouzelníka a zbylé tři „technika“. Podle toho, k jakému směru budete tíhnout, na vás opět bude adekvátně reagovat okolní svět.

Přirozeně mě zajímalo, jak moc se tyto dva protichůdné prvky mohou protínat na jedné postavě, tedy jestli se jako mág vybavený mocnými kouzly stejně mohu ohánět plazmovou puškou.

Tvůrci byli na takovou otázku připravení a nezklamali – půjde to, ale stejná puška, která v rukou technické postavy nadělá nepěknou paseku, je v rukách čaroděje daleko slabší a její použití bude tedy na pováženou.

Celé to má samozřejmě logické vysvětlení. Magie využívá ohýbání fyzikálních zákonů, které technologie naopak upevňují a magii tím tak brání v jejím praktikování. Ale když jste mág, máte kolem sebe tak silnou magickou auru, že technologie přestávají fungovat dle představ.

Jelikož jde o příběhem řízené RPG, nemohou tu chybět těžké volby formující nejen vaši postavu, ale i samotný svět. Když se zasloužíte o opravdu velký kousek, dočtete se o něm další den v místních novinách, což je podle mě skvělý detail, díky kterému město ožívá a nepůsobí jako pouhá kulisa.

Musím říct, že se vývojářům podařilo upoutat mou pozornost. Jako první se o to postarala celková vizuální stránka. Hra je z hlediska grafiky opravdu krásná a když jsem viděl náčrt energetické zbroje, kterou si ve hře budete levelovat a tím se z vás bude čím dál tím víc stávat „vesmírný mariňák“, okamžitě jsem se chtěl pustit do hraní (hru jsem nehrál já ani vývojáři, šlo jen o prezentaci).

Kromě grafiky si mě hra získala svou rozpolceností a jsem velmi zvědavý, co všechno přinese spor mezi magií a technologiemi a jak moc odlišně se v takovém světě bude hrát za jednotlivé protichůdné třídy.

Vydání na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S je ale asi ještě daleko (nevíme ani rok), spousta věcí ještě není dořešených, takže na mnoho mých dotazů jsem dostal pouze odpovědi typu „na tohle nemohu odpovědět“ nebo „to je ještě příliš brzy řešit“. Už ale z toho mála, co jsem měl možnost vidět z obrázků a gifů a co mi bylo prozrazeno, vypadá New Arc Line dobře a má potenciál stát se dalším skvělým RPGčkem.