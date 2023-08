Zážitky z Gamescomu: Like a Dragon Gaiden vás nechá zápasit po boku nejslavnějších ikon série

30. 8. 2023 15:30 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Kazuma Kirjú předstíral na konci šestého dílu svou smrt, aby konečně mohl opustit tokijské podsvětí, ikona série Yakuza si ale svůj zasloužený odpočinek v utajení nemohla vychutnávat moc dlouho. V Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name svolí pod tajnou identitou k jedné poslední maličké zakázce, ale všichni víme, jak to s těmihle „doopravdy posledními“ úkoly chodí.

Do hlavní příběhové linky ale v hratelném demu na Gamescomu nebyl příliš čas zabrušovat, místo toho dostaly prostor vedlejší aktivity, v nichž v rázu předchozích her samozřejmě budete moct utopit snad ještě víc času než pátráním po člověku, který chce propálit celý Kirjúv bluff.

Coby tajný agent Jorjú, vyzbrojený arzenálem technologických vymožeností, vymění Kirjú ulice Kamuroča za ósacké Sótenbori, jokohamské Isezaki Idžinčó a také za obrovskou nákladní loď uprostřed oceánu přezdívanou Castle. Právě na palubě plovoucího lunaparku pro dospělé s dominantou v podobě miniaturního ósackého hradu se odehrávala kolínská ukázka.

Jorjú na ni dorazí helikoptérou ve společnosti pilotky Akame, jejich přílet se nicméně neobejde bez nežádoucí pozornosti, a tak jsem rovnou mohla otestovat soubojové novinky. Po tahové Yakuze 7 se v tomto spin-offu vrací boj v reálném čase s využitím postojů – pokud vás agentské vymoženosti náhodou omrzí, můžete se vrátit ke klasice pouličních půtek, kde Jorjú zužitkuje léta zkušeností s bojovými uměními.

Já ale přirozeně chtěla vyzkoušet, co dovedou jeho nové hračky – aktivní schopnosti máte k dispozici čtyři. Můžete si přivolat drona, který rváče na chvíli zaměstná, hodit jim pod nohy bombu z cigaretového nedopalku, případně využít raketový pohon schovaný v botách a sledovat, jak se protivníci kutálí po ulici jako kuželky.

Asi nejefektivnější je potom schopnost připomínající Spider-Mana – Jorjú sice nestřílí pavučinu, ale jakési neonové biče, které se kolem nic netušících pohůnků omotají a pořádně je vyvedou z rovnováhy. Agentský styl je o něco rychlejší a akčnější, než jsme z předchozích dílů zvyklí, ale rozhodně přichází s vítaným osvěžením.

Potom, co jsme srovnali účty s přítomnými gorilami, už jsem se mohla svobodně věnovat četným kratochvílím, které Castle nabízí. Můžete zamířit do kasina a prosázet peníze v pokeru, blackjacku nebo v minihrách s tradičními japonskými kartami hanafuda, koi-koi a ojčokabu.

Na hazard jsem vzhledem k omezenému času moc prostoru neměla a raději jsem se vypravila do kabaretu, kde se Jorjú může seznamovat s místními hosteskami. Ještě předtím jsem se nicméně zastavila v butiku, kde si poprvé v sérii můžete upravit jednotlivé části svého outfitu. Obleky můžete doplnit klobouky, brýlemi, líčením, botami, hodinkami i lakem na nehty či dalšími drobnými doplňky – manžetovými knoflíčky nebo brožemi.

Po zkrášlení nadešel čas jít za děvčaty. Stejně jako v předchozích iteracích v kabaretu najdete konverzační minihru, kde se snažíte získat srdce přítomných dam tím, že jim říkáte, co chtějí slyšet, případně jim kupujete jejich oblíbené nápoje a obšťastňujete je dárky.

Novinkou ovšem je, že hostesky nejsou pouze herními modely, místo toho v kabaretu dostanete FMV zážitek, který se místy může silně podobat v redakci oblíbenému Super Seducerovi. Slečna Kaname mi nakonec sice úplně nedala košem ani nepřetáhla kabelkou, ale než se konverzace vůbec stihla stočit zajímavým směrem, náš společný čas vypršel.

Jorjú se decentním milostným neúspěchem nenechal rozházet, a tak jsme společně zamířili do středobodu celého lodního parku: Kolosea. V něm jsem měla k dispozici dva režimy – jeden s časovým limitem, do kterého bylo potřeba vyřídit zloduchy a jejich šéfa, druhý se stovkou neustále se doplňujících nepřátel.

Koloseum by pro veterány série opět nemuselo být žádnou převratnou novinkou, jednu ale přesto představuje. Do klece se totiž nemusíte vydat sami – s sebou si můžete vzít vybraný tým postav, mezi nimiž nechybí ikony jako Goro Madžima, ale taky některé bizarní figurky z novějších dílů. Třeba pan Masochista, který stále hledá někoho, díky komu opět ucítí bolest, Gondawara, který se rád převléká za mimino, chlápek se slepičí hlavou a mnoho dalších.

Ostatní bojovníci přitom nejsou jen vaším křovím, nad každým z nich můžete i sami převzít kontrolu a třeba si vyzkoušet, jaké je mít palcáty místo rukou nebo třeba… být antropomorfní ovcí? Každý z nich má jinou sadu pohybů a schopností, všichni dohromady ale v aréně rozpoutají nepřehledný, groteskní chaos.

Koloseum slibuje štědrou porci obsahu a už se těším, až v něm utopím hromady hodin, podobně jako v manažerském simulátoru Ičibanova podnikatelského impéria. Zároveň je to pro mě důkaz, že tenhle spin-off nebude žádný odfláknutý levoboček, ale skvělý nášup toho, čím si mě Like a Dragon získal na svou stranu – i kdyby to v jádru měl být vlastně jen zábavný bizár.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vychází 9. listopadu pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One. Pokud si přemostění příběhové propasti šestého a sedmého dílu pořídíte, dostanete k němu i demo plnohodnotné osmičky, Like a Dragon: Infinite Wealth, která by měla dorazit na začátku příštího roku.