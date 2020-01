Minecraft Earth – hranatý pokračovatel Pokémon Go?

Android iOS

Ten Minecraft, to je věc, že? Není toho příliš, co by ještě nedokázal. Podle všeho vystřídal Tetris na pozici nejprodávanější hry všech dob, rozpíná se přibližně na dvacítce platforem a s kostičkami se kreativitě či spolupráci učí i ve školách. Má se ještě vůbec kam vydat? Odpověď zní očividně ano, tam ven, do opravdového světa. Prostoru, který doposud náležel Pokémon Go. Na Západě už jej pár měsíců testují, v tuzemsku se Minecraft Earth k prvním dostal asi v polovině prosince. Jaká je hranatá rozšířená realita v early accessu?

Outside the box

Soudě podle předběžného přístupu vynalézavější, ovšem také zatížená nutnými nedostatky, které vychází z rozpracovaného stavu hry. Základ je přirozeně stejný jako v případě pokémonů nebo čarodějnického Harry Potter: Wizards Unite – Spuštěná aplikace rozpozná, kde ve světě se uživatel nachází. Na obrazovce telefonu se pak jeho postava shodně pohybuje po virtuálním světě, jen převedeném do stylu kostičkatého Minecraftu. A vizuál je to, třebaže subjektivně, pěknější než u konkurence. Opravdu se vším všudy, bohatý na detaily.

Minecraft Earth by se rád mezi konkurencí prosadil šíří svých možností. Tam, kde člověk jednou chytal pokémony a podruhé se učil zaklínadla nebo seznamoval s tvory J. K. Rowlingové, chce zaujmout společným budováním staveb s přáteli, sbíráním, souboji nebo výpravami na drobná dobrodružství. Nicméně jak lze čekat, po mnohém z toho se člověk rozhlíží marně, anebo to funguje polovičatě.

Při procházení okolím může hráč dotykem na obrazovce interagovat s prvky v blízké vzdálenosti. Sbírat suroviny, tedy ze stromů dřevo, ze země zase vytěžit kámen, případně získat třeba slepici. Z nastřádaných zdrojů lze pak stavět a také pomocí craftingu vyrábět potřebné nástroje nebo pálit v peci nové materiály. To funguje stejně jako ve větších sourozencích a zajišťuje příjemnou hloubku. Nejprve porazit strom, dřevo opracovat, teprve posléze vyrobit tyčky, vykutat trochu železa a až tehdy máme krumpáč. Skleněné bloky bez písku také nevzniknou. Milé.

Jenže kdo by se hnal za prasetem nebo za břízou k pokácení, když se může vydat lovit Charmandera či Pikachu? Zde bude mít Minecraft hendikep záleží zcela na tom, zda vás přitahuje zrovna více hranatý svět než ikoničtí pokémoni. Mne jistě ne. Na stranu druhou, mladších uživatelů se smartphony v kapse jsou dnes desítky milionů a v Microsoftu docela určitě nesedí úplní blázni. Minecraft je značka neobyčejně silná a s dalším potenciálem.

Když PR nelže o AR

A nyní k celé té výkladní skříni hry, ke stavění. Hráč si v samostatném režimu zvolí dostupný model (přibývají s rostoucí úrovní nebo s nákupy v herním obchodě) a hledáčkem fotoaparátu ho umístí na dostatečně prostornou plochu. A pak jej může skutečně plynule kolem dokola obcházet, nahlížet shora i z boku a takové jezírko s listnáčem pomocí vlastních surovin opravdu poctivě přebudovat třeba na malý domek s truhlou a postelí uvnitř. Je to prosté a velice působivé.

K tomu tvůrci coby součást Minecraft Earth nabízejí dobrodružství či výzvy, vyznačené na mapě vlastní ikonou. Po aktivaci se kupříkladu na chodníku roztáhne téměř dioráma ne nepodobné tomu stavitelskému, v jehož rámci je hráčovým úkolem zlikvidovat všechny kostlivce dříve než oni jeho. A opět, s možností to celé obcházet, a tak všelijak podobně, jen meč se bude tentokrát hodit.

Tak se ukažte

Inu, Minecraft Earth opravdu umí něco, co doposud žádná z mobilních her nesvedla, a to je třeba ocenit. Ledasco na něm ale také prostě nezapře, že se jedná o early access, jak se hra ostatně nezdráhá připomenout na jedné ze svých četných nahrávacích obrazovek.

Uživatelské rozhraní či pravidelné výzvy vývojáři ještě zvládli, tu a tam ale něco zamrzne nebo se nepovede. Program alespoň na Androidu (a opravdu výkonném telefonu) padá, nejčastěji v budovatelském režimu. Přesné určení polohy rovněž přidělává starosti. Nejčistší je to přirozeně někde v rozlehlém parku, v městské zástavě už to jde hůře. Na takovém Václavském náměstí v centru Prahy je to ještě solidní, stačí však odbočit do Štěpánské nebo kterékoliv jiné boční ulice a hráčova postava začne nekontrolovaně a zmateně popojíždět v důlním vozíku sem a tam. Což je jistě milé pokývnutí směrem k předloze, nikoliv však něco bůhvíjak chtěného.

A na závěr je třeba přičíst skutečnost, že Mojang zatím nebyl co do nabídky a šíře obsahu nijak velkorysý. Mise existuje pouze jedna, různorodost surovin na mapě by taktéž potěšila. Pokémon Go trpěl na počátku (ostrého startu!) tím samým, tam ovšem stačilo logicky přidat další generace, zprovoznit tolik žádané souboje mezi hráči nebo přidat nějakou tu vychytávku navíc.

Být zákazníkem vyhlížejícím Minecraft Earth, člověk by se měl ptát, zda se bude za pár měsíců až let nadále pachtit za ovcemi a hroudami hlíny a bojovat s jedním nepřítelem, nebo do hry přibude něco skutečně cool, jak to dokázal Niantic s Pokémony. Patrně ano, mělo by. Z toho, co je nyní dostupné, totiž kouká nejpokročilejší augmentovaná realita ve hře, pěkná estetika a mírný obchodní model, ne však zábava na více než krátké vyzkoušení. Od čehož by ji nemusela zachránit ani licence nesmírně populární značky.