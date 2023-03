Ground Branch je po updatu nejlepší taktická střílečka na trhu

25. 3. 2023 10:00 | Dojmy z hraní | autor: Dominik Valášek

Vojenské taktické střílečce Ground Branch, duchovnímu nástupci původního Rainbow Six a Ghost Recon, jsem se tady věnoval už ve dvou článcích – tím jedním byla recenze pohledem zbraní, druhým potom preview s dojmy z hraní. V něm jsem říkal, že hra má sice potenciál, ale jako celek působí tak nějak nevybroušeně a že zájemci udělají lépe, když si počkají na dobu, až autoři hru celkově vyladí. A hádejte co? Ta doba právě nastala.

Co se změnilo? Ta hlavní změna se jmenuje V1033 a jde o obrovský update, který do hry přidává hromadu prvků a vylepšení.

Možná se ptáte, proč vám tady píšu o patchi do hry, která už je roky v předběžném přístupu a kterou skoro nikdo nezná. Jednoduše proto, že právě tenhle update katapultuje Ground Branch na trůn krále taktických simulátorů. Těch, ve kterých se pomalu chodí a rychle střílí. Nečekejte žádné zásadní přepracování, ale celou řadu dílčích doladění, která dělají ze hry mnohem lepší a „hotovější“ zážitek. A to navzdory tomu, že v rohu pořád svítí hláška o pre-alpha fázi.

Vylepšená grafika a pár živoucích lokací

Dosud mohla být grafika Ground Branch uvedená v Urban Dictionary pod heslem „meh…“. S novým updatem ale citelně nabrala na kráse. Ano, pořád existují výrazně hezčí hry, ale nový systém osvětlení, realistická obloha, vylepšené stíny, efekty a pár nových textur znamenají, že už si nepřipadáte jako v roce 2013.

Podstatnější je ale změna na některých mapách. To, co dřív působilo jako planina, po které jsou bez koncepce rozházeny nahodilé objekty, nyní dýchá uvěřitelným prostředím, mnohem detailnějším a živějším než dosud. Mapy sice pořád nemají až nepříjemně realistický nádech a v pozadí temné příběhy, které vypráví lokace z policejní střílečky Ready or Not, ale blížíme se.

Abych jenom nechválil – mnoho map na svoji velkou aktualizaci teprve čeká a nadále působí nepřirozeně vyprázdněně. Koneckonců koukněte na screenshoty – občas máte pocit, že koukáte na záběry ze dvou různých her.

Nové prvky grafiky pak taky přinesly nové problémy v podobě „artefaktů“, které má hra tendence házet v určitých okamžicích, zejména při pohledu skrz puškohledy. To se snad ale brzy vyžehlí.

Lepší AI a noční mise pro masochisty

Moc dobrý dojem donedávna nedělala ani umělá inteligence, potažmo její absence. Počítačem řízení nepřátelé působili jako přiblblé, nahodile se přesouvající skořápky, jejichž obtížnost se lišila pouze v tom, jak rychle vás uměli zvětřit a prohnat vám projektil hlavou (mnohdy až překvapivě rychle). Další až komický rozměr spočíval v tom, že umělá inteligence nerozlišovala viditelnost ve dne a v noci, takže i když byla tma jako v pytli, viděli vás nepřátelé klidně na stovky metrů.

Tohle je teď pryč. Nepřátelé už nevidí ve tmě jako Riddick, reagují na osvětlení i oslnění, a naopak vy máte k ruce nové krásné noční vidění. Kdo je tedy takový masochista, že se na svoje mise rád vydává pod rouškou tmy, může si v realističtějším pojetí střihnout starý dobrý Splinter Cell. Jen tedy bez těch roznožek mezi stěnami. Bohužel pořád platí, že virtuální vojáci umí jedině stát nebo dřepět, ale i to ležení a plazení jednou bude!

Vzato kolem a kolem, AI pořád nezasluhuje kdovíjaký věhlas a nepřátelští vojáci jsou pořád tak trochu otupělí, ale i tady je posun správným směrem. Loni navíc vývojáři z BlackFoot Studios oznámili, že se kámoší s projektem Kythera AI, který by mohl umělé inteligenci trochu vtisknout grády. Zatím se můžeme spokojit s tím, že se teroristé systematicky přesouvají tam, odkud přišla palba, nebo že se naučili používat dveře. Wow!

Nové zbraně a jejich modely

Jestli Ground Branch dělal už v minulosti něco skutečně geniálně, je to pojetí zbraní. O nich jsem se rozepsal v samostatném článku a ještě jednou připomenu, že se jedná o naprostý vrchol gunplaye, který můžete v současných střílečkách zažít. Konkurovat mu reálně může akorát Escape from Tarkov, ale ani ten nemá chování zbraní tak promakané.

V novém updatu došlo na vycizelování detailů. Některé zbraně – třeba ten zmršený Colt 1911 z Wishe – se dočkaly přemodelování a přibylo pár nových kousků do arzenálu, samozřejmě včetně příslušenství. Na vojáčky si nově můžete hrát třeba s puškou SCAR-H, ale taky s moderními Kalašnikovy AK-105, opakovačkou M24 (vojenská verze Remingtonu 700), kulometem PKM nebo s polskou puškou WZ. 88.

A to není všechno. Přibyly třeba i animace změny zvětšení u některých puškohledů nebo přiklápění a odklápění zvětšovacích modulů.

Teď je ta správná chvíle

Když to tak po sobě čtu, mohl by mě někdo podezřívat, jestli nemám ve studiu BlackFoot nakoupené akcie. Jenže (bohužel) nemám. To jsem jenom opravdu tak nadšený z faktu, že i milovníkům taktických simulátorů a bláznům do zbraní někdo dělá hru šitou na míru. A že se ta hra, ačkoliv už je dlouho v předběžném přístupu a kdekdo by mohl říct, že stagnuje, posunula o ohromný krok kupředu.

Pokud jsem tedy nedávno psal, že je Ground Branch „dobrý, ale ještě se vyplatí počkat“, právě teď čekání skončilo. Na poli realistických taktických stříleček v tuhle chvíli nenajdete nic lepšího. A i když má před sebou hra ještě dlouhou cestu a pořád je na ní tuna věcí nehotová, výsledky se dostavují už teď.