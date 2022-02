Co čekat od české hry 1428: Shadows over Silesia, která vyjde s koncem léta?

7. 2. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Česká herní scéna má v letošním roce minimálně jedno pěkně žhavé želízko v ohni – akční adventuru 1428: Shadows over Silesia. Hra Petra Kubíčka a jeho studia KUBI Games dostává po loňské úspěšné kampani na HitHitu datum vydání, první hratelnou verzi pro podporovatele a příslib veřejného dema.

Předně, pokud patříte k podporovatelům hry na úrovni Hejtman a vyšší, vám byl právě umožněn přístup k alfa verzi hry (svůj Steam klíč hledejte na webu). Pokud k podporovatelům kampaně nepatříte, ale 1428: Shadows over Silesia byste si před vydáním rádi vyzkoušeli, můžete se těšit na veřejné demo, které dorazí v létě.

Plná hra vyjde letos 6. září pouze na počítačích, ale Kubíček pracuje i na konzolových verzích. A co vlastně od hry můžete očekávat? Sám jsem absolvoval krátkou alfa ukázku, která mě okamžitě navnadila na to, co přijde po ní.

1428: Shadows over Silesia od samého počátku navozuje tíživou historickou atmosféru a hned v úvodu po vás chce, abyste páchali zvěrstva na nebohých obyvatelích českých vesniček. Nedá vám volbu, prostě ta skromná obydlí musíte podpálit, což vás, hráče, staví do situace, se kterou se ve hrách nejspíš tak často nesetkáváte – to vy tu vystupujete jako zlí. A není to výtka. Vaše zločiny představují opuštění komfortní zóny, které vám dá jasně najevo, v jakém světě se to nacházíte.

zdroj: KUBI Games

Stejně tak vám hra jednoznačně sdělí, že nejste žádný zaklínač, žádný drakorozený, žádný nesmrtelný hrdina. Když poprvé stanete tváří v tvář dvěma banditům, zemřete. Souboják je tuhý, vyžaduje chladnou hlavu, opatrný, pomalý přístup, což pochopíte právě ze setkání s těmito dvěma bídáky. Jedině tak z potyčky vyváznete živí. Náročnost soubojů a jejich uvěřitelnost mi velice sedla, byť to pro někoho může být zdroj nemalé frustrace.

Když zrovna neupalujete rolníky a nešpikujete grázly, budete cestovat po krásných českých lesích a řešit hádanky hezky pracující s fyzikou v zatuchlých kobkách, v nichž se děje něco nekalého. Něco, co zavání okultismem.

Jsme totiž sice na skutečném území ve skutečné historické době s doloženými reáliemi, ale 1428: Shadows over Silesia do toho přimíchává prvky fantasy. Ty byly v ukázce jen naznačené právě takovým způsobem, aby se člověk chtěl dozvědět víc, ale na to si ještě musíme chvíli počkat. Nicméně už trailery prozrazují, že budeme mít co do činění třeba s kostlivci…

Ukázce se dá vytknout horší navigace po světě s neviditelnými stěnami a překážkami, což ale snad můžeme připisovat faktu, že se hra nachází teprve v alfě. Našince pak jistě potěší přítomnost českého dabingu, byť kvalita hereckých výkonů je taková kolísavá (nebo jsem na něco tak vzácného jen mnohem citlivější a kritičtější?).

Z kratičké ukázky odcházím spokojený a patřičně zvědavý. K jakým nekalostem to v naší krásné zemičce dochází v těchto už tak dost těžkých a temných časech? Jakou roli v tomto příběhu sehrajeme? Jaké hádanky, pasti, souboje a bitvy nás čekají? To se dozvíme už za půl roku.