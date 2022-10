Backpack Hero staví zábavu na často velmi otravném prvku – správě inventáře

5. 10. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Na téma herního inventáře by šlo napsat mnoho řádků. Mohli bychom se tu i pohádat, zda je lepší, když je inventář zcela neomezený, omezený jen celkovou váhou předmětů, nebo dokonce i objemem.

Ale nebudeme tu řešit, jak k tomu přistupují různí vývojáři v různých hrách. Zaměříme se na jednu konkrétní, která inventář nejenže obsahuje, ale okolo jeho správy vytváří úplně celou hratelnost. Řeč je o novince Backpack Hero, která vábí hráče do předběžného přístupu.

Backpack Hero je v jádru poměrně obyčejnou hrou. Ve stylu jiných tahových roguelike/lite her putujete po jednotlivých místnostech podzemního komplexu, v nichž se snažíte všemi možnými prostředky zvítězit nad nepřítelem. Vy jste vlevo, on či oni vpravo, animace jsou minimalistické – hlavní je snížit ukazatele zdraví nepřátel na nulu a ten svůj nechat nad nulou.

To vše už tu bylo na tisíce způsobů, ale Backpack Hero tuto základní formuli dochucuje již zmíněným důrazem na inventář, vlastně batoh, který máte neustále – i v žáru boje – na svých zádech. V batohu totiž máte celý svůj život (podobně jako já, když si do práce nosím najednou notebook, Switch, Steam Deck, knihu a nějakou malou deskovku pro všechny případy).

zdroj: Jaspel

Do začátku každé výpravy do útrob podzemí jste vybavení pouze mečem, štítem a jídlem. Je to trochu absurdní, jelikož nic z toho netřímáte ve svých rukách a neustále to zabírá místo ve vašem batohu, z nějž ale můžete používat úplně vše.

Na každý tah máte tři akce, které můžete použít na útok mečem, ochránění se štítem a pozření pokrmu k doplnění zdraví. Ale stejně tak se můžete zcela pominout a začít kolem sebe máchat mečem hlava nehlava, zcela se vykašlat na jakoukoliv obranu.

Stejně jako třeba ve Slay the Spire totiž po většinu času vidíte, co mají vaši nepřátelé za lubem a můžete se podle toho zařídit. A na rozdíl od Slay the Spire máte neustále k dispozici úplně vše, co se do vašeho batohu vejde.

zdroj: Jaspel

Tento prostý fakt dělá z Backpack Hero oproti silně náhodnému Slay the Spire skutečnou strategii, kde se nemůžete vymlouvat na to, že vám v době, kdy potřebujete útočit, přišly jenom obranné karty a naopak. Když chcete útočit, zaútočíte, když se chcete bránit, ubráníte se.

Ale největší silou hry je obecná práce s inventářem a snaha naskládat do něj vše, co je pro vás zcela nepostradatelné. Za každý vyřešený boj dostanete příležitost vybavit se mnoha novými předměty, po několika bojích se vám dokonce kapacita batohu zvětší, jak si na něj přišijete nové kapsičky.

Takže zatímco na začátku hry má kapacitu jen 3x3 pole, později to může být třeba 6x6, přičemž je na vás, zda ho budete rozšiřovat rovnoměrně do všech stran, nebo si jako v Death Stranding uděláte pořádně vertikální krosnu. Bude se to odvíjet od požadavků jednotlivých předmětů.

zdroj: Jaspel

Zatímco všelijaké jednorázové lektvary a potraviny většinou samy o sobě nic neřeší, zbraně, zbroje a další předměty už mohou mít požadavky na to, kde se v batohu nachází a co je obklopuje. Například přilbu si sice můžete dát kamkoliv, ale její efekt pasivní obrany bude o to silnější, čím víc polí inventáře bude pod ní. Každá přilba zároveň neguje efekt všech dalších přileb vpravo od ní, což dále diktuje vaše možnosti.

Kyrys pak může dávat obranu za každý sousedící kus brnění a boty jsou zase pravým opakem přilby. A zbraně na tom nejsou jinak. Kombinují se jak s brněním, tak s dalšími zbraněmi, kdy se vzájemně posilují, ale i oslabují. Zkrátka a dobře se jedná o tetris, kde bojujete nejen s velmi omezeným prostorem batohu, ale i vzájemnou pozicí všeho v něm. A funguje to naprosto výborně.

Backpack Hero umožňuje tvorbu mnoha a mnoha zcela odlišných buildů. Zatím největší radost mi dělá můj aktuální, v němž mi zbroj dává do každého tahu pasivně 30 brnění, a já tak vůbec nemusím plýtvat akce na používání štítů.

zdroj: Jaspel

K tomu mám sadu dýk, které jsou sice jen na jedno použití za tah, ale zato je jejich aktivace zadarmo, takže si akce můžu ušetřit na jednu velmi mocnou zbraň vyžadující akcí několik. Všechny zbraně pak podporuje několik artefaktů – jeden zvyšuje zranění zbraní ve svém řádku, druhý zvyšuje zranění zbraní při použití sousedních zbraní.

Když se vám podaří něco takového perfektně poskládat, jste štěstím bez sebe. Pak se ale najednou v rámci odměn objeví nový mocný předmět, který prostě musíte mít, jen abyste zjistili, že ho nemáte kam dát, nechce se vám vůbec nic vyhodit, a tak vás čeká dlouhé hloubání a špekulování, zda by to náhodou nešlo přeskládat tak či onak.

Hra je navíc poměrně krutá v tom, že na sebe věci (až na pár výjimek) nelze vrstvit. Jednou výjimkou jsou peníze. Avšak i těm musíte v batohu vymezit jedno políčko, jinak si u obchodníků nikdy nic nekoupíte. Co už ale výjimku netvoří, jsou klíče, které potřebujete k odemykání truhel i celých místností. Pokud do nich chcete někdy nakouknout, potřebujete mít nějaký ten klíč u sebe, ale vzdáváte se tím například možnosti mít na jeho místě další zbraň…

Je to příjemně zapeklitý rébus, který opravdu originálním způsobem ozvláštňuje tolik ždímaný žánr. Jinak totiž putujete jen od boje k boji, vylepšujete se a doufáte, že tentokrát už toho bosse zdoláte. Postav je ve hře několik a tvůrci nadále přidávají nový obsah a hru vylepšují.

Zároveň je dobré podotknout, že Backpack Hero hraju výhradně na Steam Decku. Přestože kompatibilita hry se zařízením je vedena jako neznámá, po mých zkušenostech bych ji označil za plnohodnotnou. A díky této hře jsem po překvapivém úpadku mého zájmu o Steam Deck znovu zahořel láskou a je to po Vampire Survivors moje nejhranější hra na konzoli od Valve.

Backpack Hero má už v předběžném přístupu hodně co nabídnout a v rámci žánru zaujme jak výborně zpracovaným systémem inventáře, tak neobvyklým příklonem ke strategičnosti, když se náhoda nemíchá do vašich herních možností v rámci tahu, ale stará se jen o znovuhratelnost díky nahodilým odměnám, chování nepřátel a generovaným dungeonům. Pokud hledáte další a hlavně opravdu jinou hru poté, co vás už omrzelo Slay the Spire a jí podobné, Backpack Hero byste měli mít mezi kandidáty.