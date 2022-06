Viděli jsme Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Nová strategie vypadá skvěle

29. 6. 2022 18:20 | Preview | autor: Pavel Makal

Během včerejšího Nintendo Directu zaměřeného na hry od vývojářů třetích stran se objevily také nové informace o chystané akční tahové strategii Mario + Rabbids Sparks of Hope, pokračování Kingdom Battle z roku 2017, kterou osobně považuji za jednu z nejlepších exkluzivit pro Nintendo Switch. A nutno říct, že nám Ubisoft včerejším oznámením termínu vydání poněkud vypálil rybník.

Právě termín, kdy hra vyjde, jsem totiž považoval za nejzásadnější odhalení nedávného novinářského streamu, o jehož obsah se s vámi nyní konečně mohu podělit. Na nové informace o hře jsme ostatně čekali celý rok od jejího oznámení a Ubisoft měl po celou dobu ústa zamčená na dva západy. A najednou datum vydání všem prokecne, ještě než jsme vám ho mohli prokecnout my!

V rámci preview eventu jsme si sice hru bohužel nemohli na vlastní prsty vyzkoušet, dostali jsme ale k dispozici záběry, které shrnují základní příběhovou premisu a také ukazují, do jaké míry se za oněch pět let od vydání prvního dílu proměnila hratelnost.

Nové nebezpečí...

Děj Sparks of Hope se bude odehrávat v barevné a rozmanité galaxii plné nápadů, která je ovšem ohrožována temnou entitou jménem Cursa. Ta chce pohltit veškerou energii a výsledky jejího snažení jsou vidět na všech světech, do kterých se se svou skupinkou nepravděpodobných hrdinů podíváte.

Cursa se manifestuje podivnými temnými chapadly, která se v herním žargonu nazývají Darkmess. Aby mohla naplnit svůj zlotřilý plán, vyslala své pochopy, aby posbírali eponymní jiskřičky naděje. Ty jsou prakticky bezbranné, ale mají štěstí, protože Mario a jeho přátelé se znovu vydávají na záchrannou misi, která bude plná akce, králičího žvatlání a samozřejmě selfíček, o něž se postará má nejoblíbenější ženská videoherní postava, Rabbid Peach.

zdroj: Ubisoft

Jestli je z trailerů něco jasně patrné, pak je to stejná roztomilost a smysl pro humor, jaké předvedla už první hra. I ona ale mírně klamala tělem a za veselou a barevnou fasádou se skrývala sice přístupná, ale mnohdy až překvapivě komplexní tahová strategie, která navíc vůbec poprvé dala Mariovi a jeho kamarádům do rukou zbraně. Humor samozřejmě vychází především z gagů, o které se z velké části stará králičí část partičky.

...i noví hrdinové

Kromě starých známých, jako je Rabbid Mario, již zmíněná Peach nebo ušmudlaný Luigi, se tentokrát objeví neustále ospalá a otrávená králičí Rosalina, do boje za stranu dobra se ovšem zapojuje i masivní bijec Bowser, kterému Cursa ukradla armádu, a nově i králičice s velmi cool účesem a ještě víc cool přezdívkou Edge. A nebojte, s jistou přeceňovanou irskou kapelou nemá nic společného.

Celkem se tedy můžete těšit na devítku hratelných hrdinů v sestavě Mario, Luigi, Peach, Bowser, Rabbid Mario, Rabbid Luigi, Rabbid Peach, Rabbid Rosalina a Edge. Bohužel se nevrátí Yoshi a jeho králičí protějšek, náhrada za něj je ale víc než dostatečná.

Hratelnost se opět bude skládat z volného průzkumu rozmanitých lokací, potkávání jejich ztřeštěných obyvatel a plnění vedlejších misí i environmentálních hádanek. Při střetnutí s nepřáteli se pak děj přepne do jednotlivých tahů.

I soubojový systém ovšem postihly nějaké dílčí změny. Nově se se svými svěřenci můžete během své fáze volně pohybovat v určeném rádiusu, díky čemuž je hratelnost dynamičtější, a přitom zjevně neztrácí nic ze svého taktického elementu.

Inovace v mezích zákona

Bojové arény budou stejně jako minule skýtat celou řadu aktivních prvků, s jejichž pomocí se můžete efektivně přesouvat na delší vzdálenosti a třeba nepříteli vpadnout do zad. Každý z hrdinů bude mít samozřejmě své specifické schopnosti i zbraň, a tudíž se bude hodit do odlišných situací. Je tedy třeba dobře zvolit, které tři zástupce si do bitvy vezmete. Luigi je například zkušeným ostrostřelcem, a tak působí tím více poškození, čím dále od nepřítele se nachází. Navíc můžete opět spojovat jednotlivé síly do ničivých komb. Za vyhrané bitvy dostávají jejich účastníci body zkušeností a postupně sílí.

Novinou jsou již zmíněné Jiskry a jejich pomoc v boji. Každý hrdina je může využít a jejich vlastnosti dle slov autorů otevírají zbrusu nové taktické možnosti. Pokud je využijete chytře, mohou zvrátit i zdánlivě prohraný souboj.

Celkový dojem z prezentace byl velmi pozitivní a ze Sparks of Hope se klube jeden z nejlákavějších titulů letošního podzimu. Jestli i napodruhé dokáže Ubisoft zaperlit a dodat zábavu na dlouhé hodiny, to se ukáže 20. října exkluzivně na Switchi.