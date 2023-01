Tvůrci Shadow Tactics a Desperados 3 představují evoluci žánru: Shadow Gambit

24. 1. 2023 15:00 | Preview | autor: Adam Homola

Dlouhodobě se netajím tím, že jedním z mých oblíbených subžánrů jsou realtime taktické stealth „strategie“, nebo jak se tomuhle specifickému žánru vlastně přesně říká. Jinými slovy prostě a jednoduše Commandos, jejichž druhý díl dodnes řadím top 3 svých nejoblíbenějších her vůbec. Stejně tak mě baví i různé pokusy o přiblížení se králi žánru v čele s Desperados.

Dosud se pořád bavíme o době před zhruba dvaceti lety, kdy bylo z čeho vybírat. Jestli se někdy chcete s někým bavit o mrtvém žánru, zapomeňte na klišé mrtvých adventur. Ty neumřely nikdy, zatímco ony stealth strategie na nějakou dobu regulérně vymřely. Ze záhrobí je dostali ven až dámy a pánové z Mimimi Productions, když v roce 2016 udělali parádní Shadow Tactics, následované neméně povedenými Desperados 3 v roce 2019.

Žánr znovu ožil, a i když moc nových následovníků nemá, pořád tu jsou Mimimi. Ti se teď hlásí o slovo s novou hrou svého subžánru jménem Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Volné ruce piráta

Shadow Gambit je fungl nová značka, s čímž se pojí jak nové zasazení, tak i nové postavy, příběh, schopnosti, zkrátka cokoliv, co vás jen napadne. Zároveň ale pořád zůstáváme ve stejných žánrových mantinelech, takže i tentokrát budete koukat na bojiště z ptačí perspektivy, budete moct sledovat nepřátelské pohledy skrze ikonické kužely a dokud to půjde, budete své soky zbavovat života potichu, bez vědomí jejich kolegů.

zdroj: Mimimi

Jak už jste asi vytušili z okolních obrázků, videí a do jisté míry třeba i názvu, feudální Japonsko a divoký západ tentokrát střídá zlatá éra pirátství. Respektive alternativní verze historického Karibiku jménem Lost Caribbean, kde o piráty, příšery, prokletí, kouzla a všemožné fantasy prvky vážně není nouze.

Tvůrci z Mimimi na prezentaci minulý týden přiznali, že zvažovali i sci-fi zasazení, ale nakonec skončili u fantasy pirátů. Při výběru své příští hry, ze které se nakonec vyklubal právě Shadow Gambit, měli jedinou podmínku: Nesmí to být nic realistického. Protože v Shadow Tactics i v Desperados 3 jim právě příklon k realistickému zasazení údajně příliš svazoval ruce a nemohli si dovolit do her zakomponovat všechny vylomeniny, co jim přišly na mysl. Schopnosti postav a vůbec designové možnosti tak mají být tentokrát mnohem pestřejší než kdy dřív, přičemž za to můžeme děkovat právě novému zasazení.

Partička

V Shadow Gambit: The Cursed Crew se ujmete posádky jedné prokleté pirátské lodi, přičemž vaším konečným cílem je nalezení ztraceného pokladu. V cestě vám bude stát inkviziční armáda a zlý kapitán Mordechai.

Vaší hlavní hrdinkou, jakkoliv je to v těchto hrách trošku zavádějící označení, je Afia. S ní budete hledat nejen ztracený poklad, ale budete také dávat dohromady svoji vlastní prokletou posádku plnou unikátních osobností. Celkem se můžete těšit na osm hratelných postav, kdy každá z nich bude disponovat vlastními unikátnimi schopnostmi.

Zmíněná Afia má v sobě zapíchnutý magický meč, který může využít na stealth útoky, zatímco třeba její parťačka Gaëlle se s tichostí tolik nemaže. Může se totiž pochlubit lodním kanónem na zádech, do kterého může nacpat a následně vystřelit jak vašeho parťáka, tak i nepřítele. Mercury má zase obří kouzelnou kotvu, s jejíž pomocí může prakticky kdekoliv otevřít kouzelný portál a díky němu překonat hradby nebo se na chvíli zakopat pod zem.

Schopnosti jednotlivých postav budete moct využívat zvlášť, stejně jako je hezky kombinovat. Jak už je u tohoto subžánru zvykem, ve chvíli, kdy se vám povede nějaká promyšlená parádička s více postavami najednou, se cítíte jako génius. Shadow Gambit v tomhle přitom naznačuje ještě větší potenciál na různá vypečená komba, než tomu bylo v Shadow Tactics nebo v Desperados.

Podobně jako u výše jmenovaných her, i tady si chtě nechtě oblíbíte některé postavy, ať už kvůli jejich schopnostem, nebo jejich osobnosti. Každopádně znovuhratelnost by tu mohla být podstatně větší než třeba v případě Commandos, neboť výběr postav, které si s sebou vezmete na mise, by měl být vždy stoprocentně na vás.

Podle vývojářů v Shadow Gambit dojde i na mise, kde budete mít k dispozici všem osm postav najednou. Na druhou stranu půjde spíše o výjimečnou situaci, z drtivé většiny se má počet postav na misích pohybovat kolem tří. S jakou trojicí, případně čtveřicí postav se ale na daný ostrov a misi vydáte, bude už na vás.

zdroj: Mimimi

Vývojáři vás na případný „nevhodný“ výběr postav před spuštěním mise upozorní, ale nevhodný se nerovná nemožný. Každou misi prý budete moct dohrát s libovolnou kombinací postav, jen mohou být některé pasáže s „nevhodnými“ postavami extrémně obtížné a jejich řešení nemusí být tak elegantní jako v případě, kdy byste si na výpravu vzali doporučené typy postav.

Jednotlivé úrovně mají ale být navržené mnohem svobodněji, tedy tak, aby vás netlačily do jediného herního stylu nebo do specifické kombinace postav. Vývojáři se na prezentaci dušovali, že všechno bude flexibilnější, volnější a svým způsobem i více sandboxové. Vedle volného výběru postav si totiž budete moct vybrat třeba i startovní bod téměř každé mise. Podobně svobodný by měl být i následující postup až k cíli, čímž se opět klade důraz na znovuhratelnost.

Ukecaná loď

Nedílnou součástí každé správné pirátské posádky je loď. Seznamte se s The Red Marley, řádně prokletou mluvící „devátou postavou“ Shadow Gambit. Ne, za loď tady hrát skutečně nebudete, ale na druhou stranu nepůjde jen o pasivní kulisu. The Red Marley bude na straně jedné sloužit coby vaše zázemí, kde si budete moct popovídat se členy posádky a vydat se z něj třeba na mise specifické pro dané postavy. Z nich pak nasajete příběhové pozadí daného člena posádky víc než z běžných cest za pokladem.

Ale zpátky k aktivnímu zapojení The Red Marley. Loď totiž dokáže manipulovat s časem, čímž tvůrci dodávají příběhové ospravedlnění jednomu z tradičních herních mechanismů. V praxi to znamená, že máte možnost hru kdykoliv zapauzovat a naplánovat další postup, nebo čas zrychlit a zkrátit si tak čekání na vysněný moment útoku.

Potud to zní pořád standardně, ale novinkou je možnost vrátit čas o kousek dozadu. Když se vám tedy nepovede nějaká konkrétní akcička, jednoduše využijete The Red Marley a vrátíte čas o pár sekund dozadu, před kritický moment. Praktický rozdíl mezi vracením času a tradičním rychlým nahráním uložené pozice asi moc velký nebude (tradiční možnost quick save a quick load samozřejmě také nechybí), minimálně to tak z prezentovaných materiálů zatím nevypadá.

Hrátky s časem přitom nebudou jen prostým herním mechanismem, dle slov tvůrců mají hrát blíže nespecifikovanou velkou roli i v příběhu.

Rozmáchlá obtížnost

Co se velikosti a délky týče, měl by se Shadow Gambit řadit někam k Desperados 3. Některé mapy tu mohou být dokonce i větší, byť se tvůrci na druhou stranu vůbec nebojí kratších úrovní nebo menších misí v rámci malé části velké mapy. Herní doba by prý mohla překonat i zmíněné Desperados, byť tady samozřejmě hodně záleží na herním stylu každého z nás, případně na ochotě hrát úrovně pořád dokola s jinými kombinacemi postav.

Potenciál „vytěžit“ z Shadow Gambit víc než z jakékoliv předchozí hry tohoto žánru by tak měla být jednoduše výrazně větší. S tím se pojí i obtížnost, údajně rozšířená na obou stranách spektra. Jinými slovy by mělo být podstatně jednodušší se do hry dostat a začít ji alespoň nějak hrát, aniž by vás jindy relativně náročný žánr trestal. Přístupnost na začátku pak vyvažuje podstatně vyšší strop na konci, kdy by se právě díky zmíněné větší sandboxovosti a flexibilitě měli řádně zapotit i zkušení žánroví matadoři.

Ještě letos

Shadow Gambit: The Cursed Crew za mě nevypadá dobře proto, že by byl jednookým mezi slepými, což svým způsobem chtě nechtě je. Vypadá dobře proto, že tenhle žánr mají Mimimi v malíku a ze hry jde cítit jistota i čistota designu. Ostatně vývojáři nemusí nic dokazovat, po Shadow Tactics a Desperados 3 o nich nemusíme ani pochybovat. Tohle je jejich pískoviště a bábovičky jako oni neumí prakticky nikdo jiný.

zdroj: Foto: Mimimi Productions

Zdá se, že Mimimi nechtějí „svůj“ žánr stavět na hlavu nebo s ním dělat jakékoliv jiné psí kusy. Nezkouší například ani multiplayer či jakékoliv online prvky. Namísto divoké revoluce se tak nespíš dočkáme „jen“ konzervativní evoluce, která ale slibuje mnohem větší a zajímavější posun, než jaký mohla nabídnout předloňská jednohubka Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice.

Konkrétní datum vydání ještě Shadow Gambit nemá, ale pokud nedojde na nějaký ten odklad, dočkáme se ho ještě letos na PC (Steam, Epic), PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.