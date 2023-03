Remake Resident Evilu 4 vypadá skvěle. Nabídne hlavně dynamičtější souboje

2. 3. 2023 16:00 | Preview | autor: Pavel Makal

Resident Evil 4 je pojem. Jeden z nejslavnějších survival hororů historie znamenal zásadní zlom v rámci série i žánru a stal se takovou legendou, že ho Capcom od roku 2005 pravidelně vydává snad na každou novou herní konzoli.

Letos se hra po záplavě líných HD remasterů dočká plnotučného remaku, stejně jako se to v minulosti stalo druhému a třetímu dílu. Především ten druhý se pár let zpátky na čas stal skvělým příkladem toho, jak má oprašování letitých her vypadat, jeho mladší bratříček má ale co dokazovat.

Jednak se totiž remake trojky Capcomu zas tolik nepovedl, ale hlavně – první kvartál letošního roku už jeden famózní hororový remake na kontě má. Dead Space od studia Motive dopadl na výbornou, vytknout se mu dalo pramálo a kromě působivého faceliftu přinesl i zásadní inovace v hratelnosti.

Resident Evil na vrcholu sil

Remake Resident Evilu 4 jsme si bohužel na vlastní kůži zatím vyzkoušet nemohli, mohli jsme se ale zúčastnit hands-off preview programu, ve kterém se hra ukázala v rámci zhruba dvacetiminutového sestřihu v plné kráse a představila mnohé důležité detaily. Co tedy můžeme od návratu Leona, Ashley a dalších slavných hrdinů čekat?

Prezentovaná ukázka začala v momentě, kdy má v rámci příběhu Leon za sebou souboj s jezerním monstrem zvaným Del Lago. S ohledem na to, že jsem si loni v létě Resident Evil 4 připomněl skrz port na Switchi, okamžitě jsem musel ocenit skutečně krásnou grafiku, které vévodí zejména perfektní práce s nasvícením scény skrz různé plápolající louče (takhle má mimochodem vypadat oheň, ano, dívám se na tebe, Callisto Protocole!)

Remake nebude jen otrocky přejímat původní hru scénu po scéně, čas od času bychom se měli podívat i do míst, které v původní hře nebyly. Capcom ale hodlá veškeré změny provádět citlivě tak, aby nijak nekolidovaly s vyzněním původního rodinného stříbra. Při sledování jsem oceňoval nejen možnosti RE Enginu, který chválím, kdykoli ho vidím, ale zpětně jsem opět docenil estetickou a pocitovou podobnost, která se čtvrtým dílem pojí dosud poslední Resident Evil Village. Inu, evropský venkov má své kouzlo a je zjevně jedno, jestli jde o rumunské, nebo španělské vesnice.

Remake ukazuje větší svobodu, zmíněné jezero budete například moci prozkoumat na loďce a objevit různé jeskyně a jiná zákoutí, navíc obsahující bonusové výzvy, jejichž plnění bývá odměněno různými poklady. I v remaku budete sbírat různé drahokamy a šperky a kombinováním můžete docílit skutečně vzácných a drahých klenotů, za které vám legendární obchodník (který je ovšem bohužel předabovaný, čímž přišel o polovinu charismatu) vyplatí tučnou odměnu.

Když už hovořím o obchodníkovi, systém správy vybavení a proviantu je velmi podobný jako kdysi. Stále se musíte potýkat s omezeným inventářem i skladovací bednou, postupně budete získávat nové zbraně, které je možné vylepšovat. Svůj postup příběhem budete ukládat na typických psacích strojích, taktéž u nich bude možné upravovat vzhled vašeho kufru se zbraněmi, měnit jeho barvu a případně ho ozdobit drobnými přívěsky, které mohou mít malé bonusové efekty.

Zastav a nepřežiješ

O zbraních se sice hezky mluví, ještě lepší je z nich ale střílet. Remake přináší do akční složky hry zásadní změnu, Leon už při střelbě nemusí stát na místě, ale je mnohem pohyblivější, což soubojům dodává moderní dynamiku. Obyčejní šourající se Ganados sice mohou Leonovi uštědřit hrozivá poranění (třeba takový úder sekyrou do trapézu vypadá opravdu bolestivě, naštěstí se za hlubokou ránu hrdina jen chytne a hned je to lepší), ale když se jim rozprskne hlava a vyleze vzteky se svíjející parazit, začne mnohem větší drama.

V takovém případě se vyplatí trefit protivníka do nohy, aby zakolísal a vy jste ho mohli dorazit efektním kopem, případně ho pobodat masivním tesákem. Ten navíc dokáže i odrážet údery čepelí parazitů Las Plagas.

zdroj: Youtube / Game Informer

Pro představu si můžete pustit starší gameplay trailer

Další část videa se odehrává u bran hradu rodiny Salazarů a pamětníci si jistě vzpomenou na vražedné katapulty, které znesnadňují vstup do pevnosti. Ukázka se ale věnuje především prezentaci dcery prezidenta USA Ashley, kterou Leon musí eskortovat a která si už skoro dvacet let drží titul nejotravnější videoherní postavy.

V remaku je naštěstí její povaha (i outfit) upravena, takže už hráče nepřivádí k šílenství svým pisklavým hlasem. Pořád ji ale mohou zlotřilí kultisti popadnout a odvléct pryč, čemuž musíte co nejrychleji zabránit, jinak hra končí. Remake v této fázi skutečně působí mnohem akčnějším dojmem, což podporuje jednak bohaté množství explozí na scéně, jednak Leonova nově nalezená pohyblivost a možnost rychle měnit používané zbraně.

Konzervativní remake

Sám kastelán Ramón Salazar se také dost změnil, z podivného mladého skrčka v dobovém outfitu je odpudivý slizák, na jehož vizáži si parazit bere svůj díl. Své ozbrojené pohůnky má ale pořád pevně v rukou, takže hradní epizoda bude plná střetnutí s „pod plachetkou osobami“ vybavenými řemdihy, kosami a těžkými štíty.

Samozřejmě nebudeme ochuzeni ani o brutální slepé Garradory v hradních žalářích, kteří v nové grafice působí ještě děsivějším dojmem a při vzpomínce na to, jak jsem se jim kdysi na PS2 snažil dostat na kobylku, mě úplně obrazila husí kůže. Mimochodem, i průchod sklepními kobkami extrémně připomíná zámeckou část Village.

Závěr videa se pak věnuje souboji s drsňákem Krauserem, který se v původní hře odehrál za pomocí quick time eventů a tentokrát budete muset přeci jen trochu víc přiložit ruku k dílu. Útoky nožem je možné parírovat, i tak je ale zřejmé, že v tomto střetnutí půjde především o efekt.

Remake Resident Evilu 4 působí velmi solidně, byť poněkud „standardně“, zkrátka v tom stylu, na který jsme si u Capcomu už zvykli. To samozřejmě není automaticky špatně, jen nečekejte tak zásadní proměnu, jakou nabídl třeba zmíněný Dead Space. Už jen svobodnější souboje ale hratelnost proměňují dost na to, abych měl chuť se okamžitě pustit do hraní, i když mám původní hru pořád v čerstvé paměti.