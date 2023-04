LEVEL #326 – Všichni hráli Diablo

3. 4. 2023 9:16 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

DIABLO IV – ROHATÝ KRÁL SE VRACÍ

Uzavřenou a následně i otevřenou betu Diabla IV jsme si nemohli nechat ujít. Do světa Sanctuary a se vydal Vincent Olejník, aby nasbíral dojmy a nasál atmosféru, která se dá krájet na všechny způsoby. Už z relativně krátkého a omezeného času, stráveného v pokračování kultovního titulu, věští, že Blizzard udeřil opět hřebíček na hlavičku.

zdroj: Archiv

FLORENT GUILLAUME – DON’T NOD

Z prvního přešlapu si studio Don’t Nod odneslo cennou lekci. O nápadech, tvůrčích výzvách i inspiraci si s námi popovídal kreativní ředitel Florent Guillaume, který do studia přinesl zkušenosti z práce na velkých projektech v Ubisoftu. Právě tyto zkušenosti uplatnil hned při prvním projektu Vampyr, díky němuž se mohl začít naplno věnovat vyprávění příběhů a zobrazování nejrůznějších dilemat i životních otázek. O rozhovor se tentokrát postaral Damiano Gerli.

zdroj: Archiv

CIHLY ZÁBAVY – ZÁRUKA KVALITY

V době psaní aktuálního dílu seriálu Cihly zábavy s v brněnském Ingame Studios dokončovala co-op akce Crime Boss: Rockay City. Jarek Kolář se proto rozhodl podívat detailně za zoubek zásadnímu aspektu každého vývoje, kterým je testování hry napříč všemi fázemi práce na projektu. Jako obvykle nabízí Jarek i tentokrát unikátní pohled do zákulisí vývoje a zároveň přiznává, že ani před blížícím se vydáním nebývají hry zdaleka bez chyb.

zdroj: Archiv

OCTOPATH TRAVELER II – ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU

POV, tedy Point of View, je oblíbený způsob vyprávění příběhů. Umožňuje autorům posunovat děj, věnovat se plejádě postav, i cestovat po světě a dávat dohromady živý organismus plný větších či menších událostí. Stačí se podívat na přetékající studnici jmen v knižní sáze Hra o trůny. Právě vyprávění z různých úhlů pohledu se stalo námětem eseje Kuby Kováře, který se podíval na podobný způsob vyprávění ve hrách, a při té příležitosti se postaral i o recenzi Octopath Traveler II.

zdroj: Archiv

MÁCHA NA MEČOVÉM POBŘEŽÍ – OZVĚNY ROMANTISMU V HERNÍCH SVĚTECH

Romantismus je ošemetný žánr, který ale přinesl světu bezpočet fascinujících uměleckých děl, tragických hrdinů i znovuobjevenou lásku k přírodě a dechberoucím scenériím. Není proto žádným překvapením, že se vliv romantismu dostal i do světa videoher, často i do míst, kde byste jej možná nečekali. Více se dočtete v textu Jonáše Kříže.

zdroj: Archiv

V CIZÍM KABÁTĚ – SVĚT FANOUŠKOVSKÝCH HERNÍ REMAKŮ

Znáte to. Co si člověk neudělá sám… Nepřekvapivě se to týká i herních remaků, po nichž fanoušci často touží, ale autoři buď už dávno nepůsobí, nejeví zájem, nebo si v některých případech pouze hlídají své intelektuální vlastnictví a nepřipustí, aby si někdo pohrával s jejich drahocennou značkou. Jonáš Kříž se ve svém textu věnuje propastnému rozdílu v přístupu herních studií k tvůrčí svobodě vlastních hráčů a fanoušků napříč žánry.

zdroj: Archiv

DOBÝVÁNÍ VIRTUÁLNÍ OBLOHY – KERBAL SPACE PROGRAM A POSLEDNÍ DEKÁDA VESMÍRNÝCH LETŮ

Vesmír je nejzazší hranice, o tom asi není třeba zdlouhavě diskutovat. Hráči naštěstí mají k ruce bezpočet způsobů, jak si vesmírné lety užít, a do jakých her se můžou v rámci cestování ke hvězdám pustit. Mezi obřími vesmírnými tituly ale existuje i jeden, možná trošku nenápadný, který odvádí skvělou práci na poli technického konstruktérství a tvůrčí fantazie při tvorbě raketoplánů. Řeč je pochopitelně o Kerbal Space Program, o jehož historii, druhém dílu i technických možnostech se rozepsal Ondřej Gogela.

zdroj: Archiv

PLAYSTATION VR 2 - IMPÉRIUM SONY SE VRACÍ DO HRY O NEJLEPŠÍ VR

Většinu pozornosti si teď pro sebe bere ChatGPT a možnost nechat si od AI napsat téměř cokoliv. Zatímco ale lidé objevují nové možnosti, Sony vyrukovala s novým VR setem, který zevrubně otestoval Michal Zoubek. Jak se nové VR brýle nosí, co umí, a jaká je nabídka her? Stačí se začíst a nechat se přesvědčit o tom, že na pořízení není vůbec špatná chvíle. Obzvlášť, pokud fandíte hororům a sérii Resident Evil.

zdroj: Archiv

KULTURA KRIPLŮ – BAREVNÁ, HLASITÁ, A V TELEVIZI!

Za všechno můžou videohry, televize, internety a kdo ví, co všechno zlého ještě. Koncem devadesátých let nicméně rozvířila českou společnost diskuse nad tím, jak nebezpečné jsou videohry. Pohled na dění kolem pořadu Špatný vliv, který tehdy v Česku vysílala televize Nova zpracoval Honza Horčík, který se zaměřil i na osudy jedné z hlavní představitelek oné nebezpečné “kultury kriplů”, Violet Berlin. Jaký měla vliv ona se dočtete v textu.

zdroj: Archiv

GAINWARD GEFORCE RTX 4080 PHANTOM GS – SKVĚLÁ KARTA S NEUKOČÍROVANOU CENOVKOU

Grafické karty NVIDIA s čipem Ada Lovelace jsou na trhu už nějaký pátek, ale nízké počty naskladněných kusů z nich zprvu dělaly zbytečně luxusní, nedostatkové zboží. Podmínky se nicméně postupně mění, jen děsivé ceny zůstávají, o čemž by mohla mluvit celá série karet RTX 40xx. Právě jedné z nich, RTX 4080 Phantom GS se podíval na zoubek Honza Olejník.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Diablo IV a Company of Heroes 3. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 326 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

zdroj: Archiv

Pozor! Pokud si chcete level koupit bez toho abyste museli osobně do obchodu, objednejte si jednotlivé číslo na www.level.cz/chci-level – časopis vám přijde rovnou do schránky a zaplatíte za něj stejně jako na stánku (poštovné je zdarma!)

LEVEL 327 vychází 18. května 2023