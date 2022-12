LEVEL #324: Heist story z Brna

17. 12. 2022 11:16 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Veterán českého herní průmyslu Jarek Kolář patří už nějakou dobu mezi pravidelné přispěvatele Levelu. Ve svých textech rozebírá problematiku herního vývoje a dělí se o praktické tipy a triky. Tentokrát ovšem přispěl k obsahu čísla jinak – Kolářem vedený tým Ingame Studios představil svůj zajímavý akční titul Crime Boss: Rockay City, kterému se věnujeme nejenom na obálce, ale i ve dvojici reportáží. Poslední číslo roku 2022 také reflektuje všechna oznámení z The Game Awards, nabízí rozhovor s tvůrcem Alone in the Dark a spoustu dalšího obsahu.

RADAR – HERNÍ OSCAŘI STÁLE CHYBÍ

Konec roku s sebou přináší rekapitulace a období rozdávání cen. Výjimkou není ani herní průmysl, který má za sebou další ročník The Game Awards. Jak je na tom udílení cen ve světě, v Česku, a co zajímavého bylo v rámci předávání cen představeno světu? Dozvíte se v posledních Ozvěnách letošního roku a také na dalších stranách, kde novinky rozebírají Petr Poláček a Pavel Skoták.

ROZHOVOR – FRÉDÉRICK RAYNAL

Mohli bychom mluvit o takovém malém velkém dobrodružství. Nebo bychom mohli začátky kariéry Frédéricka Raynala přeskočit a podívat se rovnou na vývoj Little Big Adventure. To by ale byla škoda, protože začátky jsou pro další směřování důležité. O životní cestě otce Alone in the Dark, fanouška hraček a pracovních vizí si, stejně jako o potřebě pořád na něčem pracovat, si s francouzským vývojářem povídal Pavel Dobrovský.

Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU – BROUK, SAVEC NEBO ANORGANICKÁ HMOTA

Samozřejmě, že si můžeme ve hře vytvořit toho nejsympatičtějšího možného avatara. Nebo i věrnou kopii sebe sama, se kterou se pustíme do hraní RPG nebo čehokoliv jiného, kde existuje možnost si zahrát za nějakou bytost. Proč si ale život trošku neozvláštnit? Není nutné hrát zrovna Goat Simulator, existuje totiž spousta dalších her, které staví hráče do netradičních rolí, a přitom myslí svoji vizi zcela vážně. Více se dozvíte v textu Ondřeje Gogely.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD – VÍŠ, TO BYLO TAK

Kdy naposledy jste zkoušeli vysvětlit někomu mimo obor svoji práci a skončili jste nakonec u toho, že pracujete s počítačem? A kdy naposledy jste se snažili některému ze svých známých vysvětlit, jakou hru to zase hrajete, přičemž nešlo jen o přímočaré FPS? Jsou mezi námi tituly, které se špatně popisují jak recenzentům, tak samotným hráčům při běžném setkávání s kamarády. A přesně o problematice sdílení zážitků z komplexních her píše Michal Zoubek. Nechybí ani recenze.

HRÁČSKÉ ZVYKY PODLE GOOGLE – KDYŽ SE GOOGLE PTÁ

Necelých patnáct tisíc hráčů se stalo cílem průzkumu společnosti Google, která si chtěla posvítit na současné trendy i preference hráčů, a to napříč celým světem. Do průzkumu se zapojili hráči z USA, Evropy, Jižní Ameriky i Asie. I když byla k dispozici velmi pestrá hráčská základna, odpovědi se daly téměř očekávat a ukazují, jak homogenní ve skutečnosti herní mainstream je. Víc se o průzkumu a jeho výsledcích dočtete v textu Kateřiny Kovandové.

ZROZENÍ CRIME BOSSE – ZA OPONOU AMBICIÓZNÍ HRY Z BRNA

První světové reakce na oznámení nové české hry Crime Boss: Rockay City by se daly shrnout jako nadšení z guilty pleasure. Hráči se pod nejrůznějšími texty a videi pozastavují nad téměř snovým obsazením, v němž nechybí ani osmdesátiletý Chuck Norris, a také zasazením, které dává připomenout na hráčsky populární GTA: Vice City. Jak se tato hra v brněnském Ingame Studios rodí, kdo za ní stojí a co od dalšího vývojového stupně heist her čekat, se dočtete v textu Ondry Kocha, který se byl za vývojáři podívat přímo v jejich prostorách v Brně.

KDYŽ S VÁMI SVĚT ZATŘESE – VIBRACE A HAPTIKA

O zpětném rázu, vibrování a podobně se mluví v kontextu herního zážitku už hodně dlouho. S příchodem mobilních (a především těch chytrých) telefonů se pak vibrace staly tak trochu společníkem na každém kroku. Pak ale přišel PlayStation 5 s ovladačem DualSense a věci se opět pohnuly kupředu. Ve skutečnosti ale i DualSense patří jen ke špičce ledovce a technologických zázraků, které se snaží často prostřednictvím specializovaných obleků posunout hranice zábavy. O tom všem píše ve svém textu Jakub Michlovský.

RÓBERT SERVICKÝ & CENTURION DEVELOPMENTS – FORGOTTEN BUT UNBROKEN

O druhoválečné tahovce Forgotten but Unbroken jsme psali už v Levelu 323. Tentokrát se ale ve svém pravidelném seriálu zaměřil na slovenské studio s nemalými ambicemi Honza Horčík a důkladně vyzpovídal Róberta Servického, který za titulem i studiem stojí. Příběhy, které chce Róbert hrou vyprávět, rozhodně nepatří mezi mainstream a zajímavé je i jeho rozhodnutí pořídit pro hru český dabing nebo shánět velká zahraniční jména pro ten anglický. Více se dočtete v sekci Dílna.

HALÓ, TADY HALO! - JAK SPOJENÍ MICROSOFTU A BUNGIE ZAHÁJILO ÉRU XBOXU

Kruh se uzavírá. Studio Bungie, které dalo vzniknout sérii Halo málem skončilo pod znakem nakousnutého jablíčka, jen aby se o pěkných pár let později nejprve osamostatnilo, vytvořilo pro Activision sérii Destiny, a nakonec skončilo pod křídly Sony. Ondřej Švára se ve svém textu ale věnuje právě onomu období, kdy studio spolupracovalo s Microsoftem a pomohlo stvořit ideálního parťáka pro první Xbox.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy God of War Ragnarök a Mount & Blade II: Bannerlord. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

