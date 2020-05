LEVEL 303: Návrat Petra Bulíře a rozhovor s Peterem Molyneuxem

27. 5. 2020 7:00 | autor: Inzerce

Jak se prodávají iluze

Zakladatel studí Bullfrog, Lionhead a současná hlava studia 22Cans se rozpovídala o svých začátcích, tvůrčích vizích a pohledu na herní scénu. Jak by mohlo vypadat pokračování Magic Carpet? Proč jsou herní vývojáři jako viktoriánští objevitelé? A proč se Molyneux už raději nevyjadřuje ke svým hrám, dokud nevyjdou? O tom všem si držitel nejrůznějších ocenění a řádů povídal s Pavlem Dobrovským.

zdroj: Archiv

Mount & Blade II: Bannerlord

O Mount & Blade II: Bannerlord by se dal popsat při troše dobré vůle celý LEVEL. V tomto čísle najdete dojmy z early access verze, o které se postaral Michal Zoubek, ale i rekapitulaci historie série (a vývoje dvojky) v článku Aleše Smutného. Život v sedle totiž dokáže být stejně záživný, jako epické bitvy nebo kupecká kariéra.

zdroj: Archiv

Jáma pekel – Věštíme s Vávrou

Předpovídat vývoj herního trhu i technologií není zrovna snadná disciplína. Nicméně ti, kteří ji ovládají, mají lepší výchozí pozici pro plánování všeho možného. Dan Vávra se ve své tradiční Jámě pekel zamýšlí nad tím, jaký výkon můžeme čekat od nové generace konzolí, a do jaké míry se necháváme opíjet odprezentovaným rohlíkem.

zdroj: Archiv

Half-Life: Alyx – lze důstojně navázat na staré tituly?

Je důležitější samotná hra, nebo fakt, že nový Half-Life využívá možnosti virtuální reality a dělá z ní konečně plnohodnotné médium? Honza Olejník ve své eseji/recenzi vzpomíná na ty nejzajímavější detaily ve hrách, které pomáhají hráčům vnořit se do dění na obrazovce nečekaným způsobem.

zdroj: Archiv

Final Fantasy VII Remake – návrat ztraceného syna

Petr Bulíř se vrátil na stránky Levelu a přinesl s sebou esej o remaku Final Fantasy VII. Přesněji o první části. „FFVII Remake je lež. Naštěstí. Žádná laciná předělávka ikonického JRPG v nové grafice. Nic narychlo spíchnutého jen aby byly umlčeny davy fanoušků, donekonečna volajících po reinkarnaci nejprodávanějšího dílu série Final Fantasy,“ píše tento legendami opředený autor v navazující recenzi. Jak by se měly restaurovat staré hry? A která japonská RPG jsou podle Bulíře nejlepší?

zdroj: Archiv

Coldwind Games

Akčních her je plný trh a zběsilé tempo, soutěživost a podobné aspekty se vkrádají i do spousty dalších žánrů. Najít v záplavě podobných her něco příjemného na odpočinek není jen tak, ale studio Coldwind Games se o to usilovně snaží se svým vzduchoplavecko-obchodnickým simulátorem Merchant of the Skies. Víc o firmě a její filosofii zjišťoval pro svůj text Honza Horčík.

zdroj: Archiv

Od hraček k prvním konzolím – historie Nintenda

Japonsko toho pro herní svět udělalo opravdu hodně a neustále přináší nové a nové podněty, z nichž pak s oblibou čerpají zbytky videoherního průmyslu. Zdeněk Záhora z MU Game Studies se pro LEVEL rozepsal o začátcích herního průmyslu v Japonsku. Nabízí netradiční pohled akademika na japonský zábavní průmysl.

zdroj: Archiv

První herní modifikace

Těžko si představit některé oblíbené tituly jako Skyrim bez tuny modifikací. Nebo si dokonce uvědomit, že spousta současných titulů vděčí za svoji existenci právě komunitě tvůrců modifikací. Však se stačí podívat na Counter-Strike nebo DOTA. Že to ale všechno začalo se Šmouly, jste asi nevěděli. Víc se o tom dočtete v článku od Pavla Dobrovského.

zdroj: Archiv

Čtyři měsíce nadšení s Oculus Quest

Pořídit si VR není levná záležitost, ale na trhu je konečně i zařízení, které dokáže nemalé divy. Tím zařízením je Oculus Quest, které ve svém textu detailně rozebírá Honza Olejník.

zdroj: Archiv

Plakáty

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Mafie a Assassin's Creed Valhalla. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, ale k dostání jsou také v prodejnách JRC (CZ) a Brloh (SK).

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Alza Media, Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 303 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 304 vychází 26. června 2020