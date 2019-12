LEVEL 300 – jubilejní číslo herního magazínu mapuje historii lokální herní scény

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Android iPad iPhone PS4 Pro Xbox One X

Fanfáry už dozněly, vzájemné plácání po ramenou proběhlo také, je čas se podívat, co nabízí čtenářům 300. číslo LEVELu, které nebude poslední! A že to dlouho viselo ve vzduchu… Redakce chystá do roku 2020 řadu změn, o který se dozvíte článku. Stejně jako o tom, proč a jak je vlastně tohle číslo na tuzemskou herní scény zaměřené z tolika úhlů, nebo proč je na obálce opice vzhůru nohama.

GENEZE

Od začátku roku 2019 bylo jasné, že 300. číslo bude poslední v roce. Nevěděli jsme, jestli budeme pokračovat dále, ale říkali jsme si, že vydat poslední číslo jako poslední číslo roku, by aspoň bylo symbolické. Jak se ale odehrávalo číslo za číslem a debaty o (ne) budoucnosti se stupňovaly, hledali jsme řešení, jak pokračovat. Zdá se, že jsme jej našli, ale to se uvidí v dalším roce. Podstatné je, že LEVEL bude s neocenitelnou pomocí čerstvých duší pokračovat dál, jen s mírně upraveným obsahem, který nás (a čtenáře také) bude víc bavit. Znamená to víceméně konec (až na výjimky) klasickým recenzím na několik stran. Chceme vám nabídnout spíše krátké zdůvodnění s číslem, proč tuhle hru ano, nebo ne. Zaměříme se na témata a rozbory her, i těch aktuálních.

V tomto čísle také testujeme, jak by mohlo fungovat víceméně monotematické zaměření čísel. Uvidíme a počkáme na vaše reakce. Dále plánujeme nabízet jednotlivé články průběžně v digitální verzi ve speciální sekci tady na Games.cz. Zajímá vás jenom jeden článek? No problém, prostě si ho za pár korun koupíte a přečtete. Asi to celé nestihneme hned do vydání dalšího čísla, ale pracuje se na tom. A jak je to vlastně s tou obálkou? Když si ji obrátíte vzhůru nohama, tak snad poznáte upravenou fotku opice z úplně prvního čísla LEVELu. Ano, je to pocta. Ano, vlastně jsme nevěděli, co na obálku třístovky dát kromě obligátního čísla 300. Kontext tohoto čísla už tedy máte, podívejte se na jeho představení dvojicí nejhorších youtuberů na světě, a teď hurá na skutečný obsah.

ROZHOVOR: FRANTIŠEK FUKA

Legenda české (nejenom!) herní scény opět promluvila. Dekorovaný člen síně slávy České hry roku si povídal s Pavlem Dobrovským nejenom o minulosti, která je ve Františkově případě již dobře známá a značně omletá, ale hlavně o současnosti a budoucnosti. Pokud Františka Fuku sledujte dlouhodobě, víte, že je to svéráz s vlastními názory na všechno. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak v rozhovoru poznáte člověka, který v rámci her u nás zažil mnohé, a na rozdíl od ostatních chce a má pořád co říct. Navíc je svým způsobem vtipný.

LEVEL VERSUS ČESKÉ HRY

Jedno z témat, které se z hluboké historie dere až do žhavé současnosti. Martin Bach si po dlouhé době střihl pořádný článek, kde se ohlíží za tím, jak LEVEL referoval v dobových článcích a recenzích o tuzemských hrách, jak se měnil přístup redaktorů k českým hrám (někdy to byly solidní veletoče), jak se vyvíjely české hry samotné. Je to exkurze nejenom do tuzemské herní scény, ale i LEVELu samotného. Navíc od člověka, který si řadu z legendárních historek prožil, nebo je má z první ruky.

RECENZE: STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER

Dobře, dobře, celé číslo není jenom jedno velké poučné téma. Nicméně, rubrika Recenze, jak ji znáte, vám dělá „pápá“. Od příště už jenom stručně, jasně, osobněji a snad lépe, protože recenzí tady na Games najdete během měsíce přehršel. Rozloučili jsme se však, jak nejlépe to šlo, recenzí Star Wars hry od Jirky Pavlovského, což znamená, že je čtivá, vtipná a přesně vystihuje ducha hry. Jen pro informaci: Jirka hru hrál a recenzoval ještě před uvedením aktuálního SW filmu do kin. Bůhví, jestli by pak ještě nezvedl skóre.

CO DEFINUJE ČESKÉ HRY

Mno, tak hlavně, že jsou z Česka. Nebo Slovenska, protože ty sem patří taky. Ale co dál? Děláme raději akční hry? RPG? Adventury? Strategie? Šílené kombinace všeho, jako třeba vývojáři z Ruska? Honza Olejník se na konto řady příkladů snaží vysvětlit, proč jsou úspěšné české hry vlastně úspěšné, a čím se odlišují od produkce zbytku světa. Pozor, jde o názorový článek, s jehož závěry nemusíte souhlasit. Argumenty podpořené příklady v něm ovšem jsou a hlavní závěr, proč jsou naše úspěšné hry takové, jaké jsou, zní: přečtěte si LEVEL :)

HERNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE

Někdo si pod pojmem „herní akce“ nebo moderně event představí obří festival s youtubery, kde se hlt vody prodává za tisícovku, protože v něm nebohé dítě uvidí odraz svého miláčka. Pro jiného jde o „starý dobrý“ Invex nebo modernější ForGames, ale určitě se najdou i dědci, co se slzou v oku vzpomínají na Excalibur Show v roce 1994. Tento článek od Pavla Skotáka (odborný dohled by Martin Bach) sleduje tenkou červenou linii, po které se herní „eventy“ v ČR vyvíjely. Od zmíněné Excalibur Show, která všechno rozjela, přes Invexy a samozřejmě i herní turnaje, až do současnosti, která tu má spíše vývojářské akce typu GDC či Game Access, ale také skoro rodinné záležitosti typu GamerPie. Osobně říkám, je to velmi zajímavý exkurz do vlastního dětství.

ČESKÉ HRY, KTERÉ TO NIKAM NEDOTÁHLY

Během pětadvacetileté (výročí spadá na začátek 2020!) historie LEVEL psal o spoustě tuzemských her, které na první pohled vypadaly krásně, slibovaly přelomové zážitky …a měly vyjít v podstatě už za pár měsíců. Řekněme, že zpoždění je naprosto běžné, ale tyhle slibné projekty nikdy z různých důvodů nevyšly. Buď došly peníze, nebo vlastně žádná reálná hra nikdy neexistovala, a byla to jenom snůška plánů a slibů. I tohle ale patří do naší historie, protože některé naslibované tituly byly ve své době přelomové i na světové úrovni. Holt, slibem neurazíš…

ČESKÉ ŽELÍZKO V MOBILNÍ VÝHNI

Soustředit se pouze na produkci mobilních her v takové globální konkurenci, jaká existuje, se rovná bláznovství. Brněnskému studiu Madfinger Games se už dlouhá léta daří konkurenci nejenom čelit, ale zároveň ji porážet. Jak to vlastně Madfinger Games dělají, kolik je to stojí úsilí, v čem tkví tajemství jejich úspěchu, a co chystají v blízké budoucnosti, se dozvíte v článku Honzy Horčíka, který si udělal výlet do Brna přímo za tvůrci.

VIDEOHRY V ČESKÝCH MASMÉDIÍCH

V rámci série článků o tom, jak šel čas s českými videohrami s ohledem na vývoj či referování v LEVELu, nesmí chybět ohlédnutí za tím, jak se pokrytí her věnoval „mainstream“. Televize, neherní weby a časopisy. Zpětně jde o úsměvné čtení, protože dnes jsou normální články ve všech hlavních zpravodajských novinách, magazínech, ale i v televizích naprosto běžné, ale ještě pár zpět to byl boj. Přečtěte si, co se od devadesátek změnilo.

RETRO: ARMA

Celá retro rubrika je v tomto čísle obalená příběhy o vzniku či současném zážitku z hraní tuzemských titulů. Zásobárna je velká, zas tak často se jim totiž jinak nevěnujeme. Černý Petr tentokrát padl na první díl série Arma od Bohemia Interactive, který vznikl poté, co se tvůrci nedohodli nad právy ohledně značky Operation Flashpoint. Bůhví, jak by to tenkrát dopadlo, kdyby byl rozchod úspěšnější, ale to je jedno. Honza Olejník si udělal výlet do roku 2006, aby si připomněl hru, jejíž potomci dali vzniknout celé řadě jiných her a žánrů včetně zombie survivalu nebo battle royale. Začátky nebyly jednoduché…

DOPISY ČTENÁŘŮ

Vlastně už si ani nevzpomínáme, kdy jsme naposledy zařadili tuhle rubriku, protože jediný skutečný dopis nám chodí jednou ročně od jistého pána z vězení, co žádá o zasílání výtisků zdarma, poněvadž vězeňská knihovna nová čísla nemá. Ale k věci. V jednom z předchozích čísel jsme vás požádali, abyste nám zaslali váš názor na LEVEL. Co je dobře a špatně, co vám přebývá, co chybí, proč LEVEL kupujete či předplácíte, a také proč ne. Dostalo se nám odezvy, kterou jsme po těch letech ticha, kdy do e-mailu nepřišlo nic, nečekali. Vydala by na dopisovou rubriku v rozsahu více než 21 stran. Tolik jsme jich volných neměli, takže jsme vybrali nejvýstižnější ohlasy bez ohledu na to, jestli jsou pozitivní či negativní, a narvali je na pár stránek. Pro některé z nás to byla motivace, proč pokračovat dál a být lepší.

PLAKÁTY S KALENDÁŘEM NA 2020

Tento rok jsme nezapomněli na plakáty s kalendářem před koncem roku, což se nám dříve moc nedařilo. Přeci jenom, kalendář v lednu či v únoru není to pravé ořechové. Jen připomínáme, že plakáty dostávají jenom předplatitelé a kupující v prodejnách JRC a Brloh.

Číslo 301 vychází 21. února