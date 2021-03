Vinyl Kingdom Come: Deliverance přinese středověkou atmosféru do vašeho obýváku

6. 3. 2021 16:00 | Popkult | autor: Šárka Tmějová

O renesanci gramofonových desek se nemá smysl přít, a není to jen díky nostalgii. Jejich kouzlu propadla i mladší generace, protože rituál spojený s poslechem hudby z vinylů má svoji nezaměnitelnou atmosféru, kterou Spotify nikdy nenahradí. Zatímco fyzické kopie her jsou na ústupu, videoherních soundtracků na starých dobrých elpíčkách každým rokem přibývá.

Svého vlastního vinylu se dočkalo i tuzemské Kingdom Come: Deliverance, respektive jeho hudební doprovod od Jana Valty a Adama Sporky. V rozevíratelném přebalu s ikonickým logem najdete jednu 180gramovou desku s 41 minutami hudby, uvnitř si pak můžete přečíst seznam 17 skladeb spolu s informacemi o autorech.

zdroj: vlastní foto

Objevíte tam také kartičku s kódem na stažení rozšířené digitální verze soundtracku na Steamu. Ať už pro případ, že budete chtít zvuk porovnávat, nebo prostě i přes afinitu k vinylům rádi svou hudbu vlastníte nejen fyzicky. Digitální soundtrack byl nicméně součástí hned několika edic, takže je jistá šance, že už ho někde mezi virtuálními bonusy máte.

Provedení obalu je na poměry vinylových herních soundtracků poměrně standardní: Ani nenadchne, ani neurazí. Balení je v tomto případě ale pochopitelně druhořadou záležitostí. První housle totiž hraje HUDBA.

A i ty housle v ní skutečně najdete. Kingdom Come v hudebním doprovodu využívá zejména symfonický orchestr, přičemž ho občas ozvláštní středověkými nástroji. Pro hru vzniklo přes pět hodin hudby primárně od Jana Valty a části skladeb se díky algoritmům Adama Sporky různě prolínají v závislosti na tom, co se ve hře zrovna děje. Výseče na vinylu tuhle reaktivnost samozřejmě neumožňují a patrně zapříčiní i to, že některé skladby vám nebudou znít příliš povědomě. Nebo vám některé kousky budou úplně chybět. Náladu a atmosféru virtuálního Posázaví ale zachycují pořád přesně a na desku se skutečně dostal výběr toho nejlepšího, co se na ni vešlo.

Chybět nemohou oblíbené zpívané písničky, které zaznívají v ikonických herních scénách. „Na kraj padnul děsnej smutek, kdo měl nohy, dávno utek,“ zpívá skupina Bakchus během pijatiky s farářem Bohutou, nemravné dobrodružství s panem Ptáčkem v lázních zase doplňuje přisprostlá písnička Než zbělaj nám hlavy. Obě písně skládal Adam Sporka, o texty se postarali Dan Vávra a Ondřej Malota. Původně přitom chtěli autoři využít nějaké existující lidovky, ty ale nereflektovaly děj tak, jak si kvůli úzké provázanosti s cutscénami přáli. Nakonec si tedy raději udělali vlastní, a ačkoliv to byla cesta pracnější, vyplatila se.

zdroj: vlastní foto

Vinyl si určitě nepořizujte, pokud nejste připravení si znovu zahrát Kingdom Come. Na jeho vlnu vás totiž spolehlivě naladí a v hlavě mi od poslechu pořád vyskakuje:„Heyy, Henry’s come to see us!“, případně „Feel quite hungry,“ což znamená, že je čas konečně dokončit ten průchod, kde nezabiju nikoho s výjimkou Prcka.

Soundtrack ke Kingdom Come: Deliverance jsme získali díky spolupráci s CZC.Lab. Jejich hudební sekce sice není zas tak bohatá, ale fanoušky českých her jistě potěší také elpíčka k hrám od Amanity. Milovníkům KC:D zase nabízí artbook (recenzovali jsme zde), puzzle a sadu stavebnic na motivy známých míst ve Skalici.