Podívejte se na dokument o šermu nejen v Kingdom Come: Deliverance

5. 3. 2021 17:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

České středověké RPG Kingdom Come: Deliverance před časem oslavilo třetí výročí od vydání. Při té příležitosti Warhorse uvolnilo zdarma ke zhlédnutí hodinový dokumentární film Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come, který pojednává nejen o vzniku unikátního soubojového systému, ale především mapuje historii středověkého bojového umění v Evropě.

Ve videu se vám představí řada českých a slovenských šermířů, kteří předvádějí a vysvětlují dobové techniky a principy boje ve středověku. Vedle rozhovorů se zakladatelem historického šermu v Československu Peterem Kozou a učitelem šermu Petrem Vytopilem v něm uvidíte třeba i kaskadéra Petra Nůska, který pro Kingdom Come navrhoval bitevní scény, nebo Roberta Waschku, z jehož šermířské techniky pohyby ve hře vycházejí.

Najdete v něm také ukázky rozličných zbraní a brnění a dozvíte se i něco o šermířských školách. A nakonec i to, jak jsou poznatky implementované přímo ve hře. Dokument v češtině najdete zdarma jak na Steamu, tak i na YouTube.