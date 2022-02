Seriál Pán prstenů odkrývá karty: Obrázky z natáčení, nové postavy, změny příběhu

10. 2. 2022 17:01 | Popkult | autor: Václav Pecháček

Seriál Pán prstenů od Amazonu, jehož neuvěřitelně obrovský rozpočet se díky podpoře od samotného Jeffa Bezose pravděpodobně vyšplhá přes miliardu dolarů, se doposud zdráhal odhalovat svá tajemství. Nedávno jsme dostali akorát kryptické plakáty, z nichž jsme se snažili uhodnout, o jakou postavu vůbec jde – a o to je překvapivější, jakým nášupem jsme byli obdařeni dnes.

Server Vanity Fair zveřejnil rozsáhlé preview, v němž si můžete jednak přečíst střípky příběhu, jednak si prohlédnout fotky přímo z natáčení. Konečně tedy vidíme v akci Galadriel zakutou do brnění a s mečem přes rameno, můžeme si prohlédnout Elronda, který bude velice povědomý všem fanouškům Hry o trůny, a zjistíme třeba i to, jak vypadají trpaslice.

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth.



: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

V článku se dočtete, co že si to pro nás vlastně oba showrunneři (něco jako hlavní scenáristé a tvůrčí hlavy celého projektu) vymysleli. Z těch zajímavějších věcí můžu zmínit například potvrzení toho, že se seriál nebude držet Tolkienem nastavené časové linie – důležité události, které od sebe dělí stovky a tisíce let, splácne k sobě tak, aby mezi sezónami nebylo vždycky nutné vyměnit všechny lidské postavy, které by mezitím umřely stářím. Také se dozvídáme, že seriál nebude prezentovat násilí a sex tak otevřeně jako Hra o trůny.

Jak jsme už tušili, v seriálu budou vystupovat hobiti, respektive jejich předchůdci, i když to vzhledem k předloze zas takový smysl nedává. Jeden ze showrunnerů, Patrick McKay, k tomu řekl: „Copak by to vypadalo jako Středozem, kdyby tam nebyli hobiti nebo někdo hobitům podobný?“ Těšte se tedy na dvě půlčice, které se budou starat o tajemného cizince (a já začínám souhlasit s Alešem, že by to úplně klidně mohl být Gandalf).

#TheRingsOfPower, set within Tolkien’s Second Age, will juggle 22 stars and multiple storylines—from deep within the dwarf mines to the elven kingdom of Lindon. Here, the adventures of the fellowship are still some 2,000 years in the future.



: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/FOQFHUKNQ3 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Vanity Fair dále upozorňuje na příklon směrem k větší diverzitě. Konečně v televizi uvidíme první trpaslici, princeznu Disu, kterou ztvární Sophia Nomvete. Tmavou pleť má i lesní elf Arondir nebo hobití náčelník, kterého hraje Brit s jamajskými kořeny, sir Lenny Henry. Nazanin Boniadi, která hraje vesnickou léčitelku Bronwyn, je také Britka, ovšem s kořeny v Íránu.

Robert Aramayo plays Elrond, the elven statesman who is just beginning to build his reputation—starting with mending the relationship between his people and the dwarves of Khazad-dûm.



: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/TE4xjdG5bJ — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Co se týče konkrétních příběhů, rozhodně se podíváme do Morie i do Lindonu, kde se spolu setkají Galadriel a Elrond – a očekával bych, že tam narazí i na velekrále elfů Gil-galada. Galadriel zažije i méně příjemné epizody, například ztroskotání na voru uprostřed moře, který sdílí s novou postavou, lidským utečencem Halbrandem.

At its core, #TheRingsOfPower takes its biggest cue from the heart of Tolkien’s books. “It’s about friendship,” says McKay. “It’s about brotherhood and underdogs overcoming great darkness.”



: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/VX5FmTOteN — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Zásadním tématem první série by mělo být plíživě narůstající nebezpečí ze strany Saurona. Středozem a Númenor si lebedí v míru, který nastal po vskutku explozivním závěru Prvního věku a uvěznění krále temnoty Morgotha, jenže některé postavy, mezi nimi Galadriel, tuší, že zlo ještě neřeklo poslední slovo. Když potvrdím, že neřeklo, snad to nebudete považovat za spoiler.

Je otázka, jestli už v první sérii uvidíme vykování Prstenů moci – vlastně bych na to na základě současných informací zas tak moc nevsázel. Vypadá to, že autoři chtějí postupovat pomalu a pečlivě, rozvádět spoustu příběhů najednou a věnovat se nejenom vysoké politice vznešených elfů a Númenorejců, ale i obyčejným lidem, kteří si loví či farmaří někde v kronikami zapomenutých končinách Středozemě. Což je mimochodem přístup, který se mi zamlouvá – jen ať se v Amazonu pokusí vytvořit důvěryhodný svět plný života, nejen kulisu k velkolepým činům.

O tom, co od seriálu v tuto chvíli čekáte, už jistě máte nějaký vlastní obrázek – já můžu říct, že na mě zatím obrázky, navzdory gigantickému rozpočtu, působí poněkud levně, a jsem tedy nesmírně zvědavý, jak bude seriál působit v prvních trailerech. Přeci jen do něj bylo vloženo asi pětkrát tolik peněz co do Kola času, taktéž fantasy seriálu od Amazonu, a to přeci musí být někde vidět!

Jestli to vidět bude, to uvidíme, až to uvidíme. Podle některých spekulací by se upoutávka měla ukázat světu už na nadcházejícím Super Bowlu, tedy v pondělí v časných ranních hodinách. Premiéra samotného seriálu je naplánovaná na 2. září letošního roku.