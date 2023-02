Pátý díl seriálu The Last of Us zbytečně spěchá. Fanoušci houbíků si ale přijdou na své

13. 2. 2023 11:00 | Popkult | autor: Pavel Makal

Minulé pondělí jsem psal o tom, že čtvrtý díl seriálové adaptace The Last of Us je především přípravou jeviště na věci budoucí, jakýmsi nadechnutím před skokem do hlubin. Přestože aktuální pátá epizoda nakonec nebyla tak razantním šplouchnutím, i tak dokázala naservírovat slušnou dávku emocí, především divákům neznalým událostí v herní předloze.

Pátá část seriálu rozvíjí příběh Henryho (Lamar Johnson z Your Honor) a Sama (Kevionn Woodard), s nimiž se naše ústřední dvojice setkala v samotném závěru minulého dílu. Autoři učinili mazaný krok: Henryho mladšího bratra pro potřeby seriálu omladili a navíc mu dali do vínku hluchoněmost, čímž jeho pocitovou zranitelnost vybičovali na maximum, stejně jako ochranitelské pudy staršího bratra a přeneseně i diváckého publika.

Henry v adaptaci navíc dostal plastičtější osobnost díky detailněji vykreslené minulosti, navázané na skupinu přeživších, s níž jsme byli seznámeni minule. Bohužel se i v tomto díle autoři vyhnuli obsáhlejšímu flashbacku (s jakým slavily tolik úspěchů v prvních třech epizodách), a tak se o osudu karanténní zóny v Kansas City dozvíme jen ve velmi hrubých obrysech.

Je to rozhodně škoda, protože se ukázalo, že právě dříve neviděná omáčka patří mezi nejsilnější zbraně seriálu a momenty, kdy se jeho tvůrci více pouštějí do vysvětlování historie konce světa, dokáží uchvátit i ty z nás, kteří původní látku znají jako své boty. Moc rád bych věděl víc o tom, jak se FEDRA chopila moci, jak byl systém postupně korumpován a jak nakonec došlo v Kansasu k revoluci.

Tím spíš, že nám už minule byla představena silná vůdkyně Kathleen (Melanie Lynskey z Don’t Look Up či seriálu Castle Rock), která má zjevně velmi dobrou motivaci najít Henryho a dát mu co proto, ale navzdory slušně vystavěné zápletce nakonec ona i její charismatický pohůnek Perry (kterého ztvárnil Jeffrey Pierce, známý mimo jiné jako Tommy z obou dílů herní předlohy) dostanou žalostně málo prostoru a jejich osud vyřeší deus ex machina v podobě jednoho vhodně zaparkovaného náklaďáku.

zdroj: HBO zdroj: HBO

Henry a Sam jsou rozhodně jednoznačným středobodem celého dílu a na relativně malé ploše rozehrávají emotivní příběh sourozenecké lásky, pro kterou je starší bratr ochoten zajít kamkoli. Bručící Pedro Pascal je už tradičně poněkud upozaděný. Důležitý styčný bod s ústřední dvojicí místo toho přebírá Bella Ramsey, jejíž Ellie je ještě o kus dobrosrdečnější než originál.

Pátá epizoda nás sice vezme do některých důvěrně známých prostředí a umí zabrnkat na city i skrz vyprávění prostředím, jako je opuštěný úkryt plný dětských hraček, po většinu času šetří s akcí a například podzemní tunely se rozhodně nehemží nakaženými, jak by jeden čekal. Díky tomu nad ústřední čtveřicí daleko níž leží hutný mrak napětí, který by i ostříleného a obeznámeného fanouška mohl na chvíli přesvědčit o tom, že to třeba tentokrát dopadne jinak než v předloze.

Nakonec ale autoři šlápnou na plyn (doslova) a naservírují dosud nejvelkorysejší akční scénu, během které dokonce konečně dojde i na toho dlouho odkládaného Bloatera, mnohými oplakávaného od třetí části. Pohled na zuřivé stádo houbíků sice připomíná spíš Days Gone než obecně úspornější The Last of Us, alespoň se nám ale naskytne pohled na krásně zpracované nakažené, včetně jednoho nevšedního dětského clickera.

Celá záležitost nakonec dopadne přesně tak, jak diktuje předobraz, což je sice pro potřeby dalšího vyprávění patrně nevyhnutelné, ale vlastně ve finále trochu neuspokojivé. Opět hovořím z pozice člověka, který zná předlohu, každý díl sleduji poctivě ještě jednou spolu s přítelkyní a používám ji jako lakmusový papírek laických reakcí. Jenže zatímco pro ni byl závěr Samova a Henryho putování velkým překvapením s podobně velkým emocionálním zásahem, já se nemohl ubránit pocitu, že přišlo příliš brzy.

Autoři se až příliš snadno a rychle vypořádali s Kathleen, s celým Kansas City a s oběma bratry, aniž by poskytli mnoho hlubších důvodů k citové zainteresovanosti. Kupodivu se vytratila magie třetího dílu, který dokázal na extrémně úsporném prostoru čarovat s mnohem hlubšími city i díky tomu, že si v něm seriáloví tvůrci vzali větší kreativní svobodu a s ní dokázali překvapit.

I tak se ale pátý díl řadí do mé dosavadní Top 3 (ze které vypadávají druhá a čtvrtá epizoda). Už teď se nemůžu dočkat, jakou herdu na solar dostanou Joel s Ellie příště. Tak vzhůru do druhé poloviny!