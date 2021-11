Sledujte Fight Club #554 o Elden Ringu a soulsovkách

10. 11. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Neexistuje moc her z posledních patnácti let, kterým by se podařilo ustanovit vlastní nový žánr, ale studiu FromSoftware se to s Demon’s Souls a nástupci podařilo. Proto je nadcházející vydání jejich novinky Elden Ring velkou událostí. Pavel už měl možnost si „Dark Souls s koňmi“ zahrát v uzavřené betě a je plný dojmů, ostatní mají zase svůj názor na všechny soulsborne hry i jejich klony.

