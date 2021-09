Sledujte Fight Club #545 o hrách, co nechceme hrát, ale jejich světy nás fascinují

8. 9. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Jistě jste četli náš společný článek o tom, jaké hry nás sice nebaví, ale zato se zatraceně zajímáme o svět, ve kterém se odehrávají. Vzhledem k tomu, že z důvodu dovolené se Fight Clubu nemohla účastnit Šárka, plus máme podobných her ještě o trochu víc, než jsme stačili zmínit v textu, rozeberme tohle téma i v našem podcastu. Nebude to ovšem to jediné, o čem se budeme bavit.

Ve čtvrtek nás čeká PlayStation Showcase, a tak probereme naše žhavé tipy na to, co bychom mohli vidět a co bychom vidět chtěli. Zaměříme se i na další novinky týdne a samozřejmě se moc rádi budeme věnovat i vašim dotazům.

Ty jako vždycky můžete buď posílat na adresu podcast@games.cz, nebo na Discord či do chatu rovnou během živého vysílání na YouTube.