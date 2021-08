Sledujte Fight Club #543 o Gamescomu 2021 a dalších tématech

25. 8. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Oficiálně Gamescom začíná teprve dnes s online přenosem, u kterého samozřejmě ani my nebudeme chybět. Vzhledem k tomu, že se tak děje až od 8 večer, bude tématem dnešního Fight Clubu včerejší stream Xboxu, kde představili například nové mapy pro Microsoft Flight Simulator, DLC pro Wasteland 3 nebo ukázku z nové Forzy Horizon.

Není to ale to jediné, čemu se budeme věnovat. Popovídáme si o obecně o hrách, co právě hrajeme, co se nám líbí. Zkrátka pohodový prázdninový díl. V dnešním díle bude Šárka, Vašek, Pavel a Aleš a začínáme jako vždycky od 16:00 na našem YouTube kanále.

Vaše dotazy nám můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na Discord nebo přímo do chatu během živého vysílání na YouTube.